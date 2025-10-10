Colombia

MinMinas lanza llamado urgente a reducir consumo eléctrico ante mantenimiento de planta Spec

El Ministerio de Minas y Energía pidió a grandes usuarios disminuir su consumo de energía entre el 10 y el 14 de octubre, durante el mantenimiento de la planta de regasificación Spec en Cartagena

Por Mauricio Villamil

Guardar
Sede del Ministerio de Minas
Sede del Ministerio de Minas y Energía, en Bogotá, tiene fallas estructurales serias - crédito MinMinas/Página web

El Ministerio de Minas y Energía anunció la adopción de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en todo el país, especialmente en la región Caribe, durante el mantenimiento de la planta de regasificación Spec, ubicada en Cartagena.

La cartera informó que la operación de esta infraestructura estará suspendida entre el 10 y el 14 de octubre, situación que llevó a emitir un proyecto de resolución con carácter urgente.

Planta de regasificación Spec |
Planta de regasificación Spec | Crédito: Speclng

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el documento publicado, el Ministerio —bajo la dirección de Edwin Palma— invitó a algunos grandes consumidores a reducir su demanda de energía eléctrica durante los días en los que la planta estará fuera de servicio. El objetivo, según la entidad, es “asegurar la continuidad del servicio de energía eléctrica en todo el país, especialmente en la región Caribe”, ante el riesgo de que se presenten tensiones en el sistema por la menor disponibilidad de gas natural.

El procedimiento de participación ciudadana para esta resolución se abrió por un lapso excepcionalmente corto: solo seis horas. Esta medida generó críticas entre expertos del sector, quienes consideraron que el tiempo no era suficiente para realizar un análisis técnico completo ni formular observaciones detalladas.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó a Semana que la iniciativa “crea un programa transitorio para responder a la demanda durante la coyuntura del mantenimiento de Spec”. Según indicó, el propósito es disminuir la presión sobre la generación térmica, que depende en gran parte del gas importado por esta planta.

Alejandro Castañeda es el presidente
Alejandro Castañeda es el presidente ejecutivo de Andeg - crédito @Andeg_Col/X

“Lo que se busca, al final de cuentas, es mitigar la demanda de energía en la Costa Caribe, de tal forma que el esfuerzo en generación pueda eventualmente ser menor de lo que se espera”, precisó Castañeda. Esta reducción temporal del consumo permitiría equilibrar el sistema eléctrico durante los días en los que la infraestructura de regasificación no podrá abastecer las plantas térmicas con normalidad.

Spec, que opera desde 2016, es una terminal clave para la importación de gas natural licuado (GNL), especialmente en momentos de alta demanda o cuando la oferta interna disminuye. Su mantenimiento, aunque programado, coincide con un periodo de preocupación en el sector por la disminución de los niveles de los embalses y la limitada disponibilidad de gas nacional.

De manera informal, algunos analistas del mercado energético señalaron que la medida del Ministerio envía un mensaje ambiguo. Por un lado, el Gobierno ha sostenido que el país cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar la actual coyuntura; por otro, la solicitud de reducir el consumo sugiere la existencia de tensiones reales en el sistema. “En términos sencillos, el mensaje es: consuman menos energía para que no se gaste tanto gas en la generación térmica”, comentó un experto del sector.

A la par de esta decisión, las empresas distribuidoras y generadoras se mantienen en alerta por los posibles impactos del mantenimiento sobre la cadena de suministro. Algunas compañías han ajustado sus planes operativos para mitigar eventuales riesgos y evitar interrupciones del servicio.

El Ministerio ha insistido en que se trata de una medida preventiva y temporal. Una vez concluya el mantenimiento de la planta, se espera que las operaciones retornen a la normalidad. Sin embargo, la situación ha reabierto el debate sobre la dependencia del país respecto al gas importado y la necesidad de diversificar las fuentes de generación eléctrica.

Expertos consultados señalaron que la coyuntura de Spec pone de relieve la urgencia de avanzar en proyectos de infraestructura energética complementaria, tanto en transporte de gas como en energías renovables. De acuerdo con estimaciones del sector, el país requiere inversiones sostenidas para evitar que eventos como este se traduzcan en afectaciones directas para los usuarios.

MinMinas, Edwin Palma |
MinMinas, Edwin Palma | JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso de mantener la estabilidad del sistema y recordó que el mantenimiento de la regasificadora es un procedimiento técnico programado con anticipación. “Nuestro propósito es garantizar la seguridad energética del país y la continuidad del servicio en todas las regiones”, indicó la entidad.

Durante los días del mantenimiento, se espera que las empresas y grandes consumidores adopten medidas de eficiencia energética, como la reducción de consumos no esenciales o la programación de actividades en horarios de menor demanda.

Temas Relacionados

Ministerio de Minas y EnergíaEdwin PalmaPlanta SpecCartagenaGas naturalColombia-noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo exige intervención urgente por escalada de violencia en el Bajo Calima y Bolívar

El organismo pidió respuesta urgente del Estado ante desplazamientos, confinamientos y violencia en comunidades del Valle del Cauca y Bolívar

Defensoría del Pueblo exige intervención

“¿Entre uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco?”: Daniel Quintero en Cartagena

El precandidato del Pacto Histórico reaccionó a los insultos que recibió durante una visita a Cartagena con un mensaje que reavivó la confrontación política en redes sociales

“¿Entre uribistas paraquitos hacen competencias

Predicción del clima en Medellín para antes de salir de casa este 10 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Predicción del clima en Medellín

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Cali: temperatura y

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: temperatura y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El crudo testimonio de los

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify en Colombia: Blessd

Ranking Spotify en Colombia: Blessd y Beéle dominan el top 10 de las canciones con más escuchadas del momento

Rafael Santos salió al paso de supuestas declaraciones en medio de la pelea entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

‘La casa de los famosos Colombia’ viviría un cambio clave para 2026: un nuevo “jefe” estaría por llegar

Cancelaron el concierto de Billy Idol en Bogotá, aunque se confirmó la devolución del dinero para los asistentes

Video: así fue la captura del artista puertorriqueño Almighty en un exclusivo sector de Medellín

Deportes

Nacional superó a Once Caldas

Nacional superó a Once Caldas por la mínima en el juego de ida de la Copa BetPlay

Juan Pablo Montoya descartó a Max Verstappen en la lucha por el campeonato de Fórmula 1: “Hay más chance de que el Titanic siga flotando”

Miguel Ángel Russo y ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de la carrera del estratega

Un negocio fallido con Boca Juniors y el hijo de ‘Chicho’ Serna, lo que hay detrás de la crisis económica en Pereira

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono