MinMinas lanza llamado urgente a reducir consumo eléctrico ante mantenimiento de planta Spec

El Ministerio de Minas y Energía anunció la adopción de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en todo el país, especialmente en la región Caribe, durante el mantenimiento de la planta de regasificación Spec, ubicada en Cartagena.

La cartera informó que la operación de esta infraestructura estará suspendida entre el 10 y el 14 de octubre, situación que llevó a emitir un proyecto de resolución con carácter urgente.

Planta de regasificación Spec

De acuerdo con el documento publicado, el Ministerio —bajo la dirección de Edwin Palma— invitó a algunos grandes consumidores a reducir su demanda de energía eléctrica durante los días en los que la planta estará fuera de servicio. El objetivo, según la entidad, es “asegurar la continuidad del servicio de energía eléctrica en todo el país, especialmente en la región Caribe”, ante el riesgo de que se presenten tensiones en el sistema por la menor disponibilidad de gas natural.

El procedimiento de participación ciudadana para esta resolución se abrió por un lapso excepcionalmente corto: solo seis horas. Esta medida generó críticas entre expertos del sector, quienes consideraron que el tiempo no era suficiente para realizar un análisis técnico completo ni formular observaciones detalladas.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó a Semana que la iniciativa “crea un programa transitorio para responder a la demanda durante la coyuntura del mantenimiento de Spec”. Según indicó, el propósito es disminuir la presión sobre la generación térmica, que depende en gran parte del gas importado por esta planta.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg)

“Lo que se busca, al final de cuentas, es mitigar la demanda de energía en la Costa Caribe, de tal forma que el esfuerzo en generación pueda eventualmente ser menor de lo que se espera”, precisó Castañeda. Esta reducción temporal del consumo permitiría equilibrar el sistema eléctrico durante los días en los que la infraestructura de regasificación no podrá abastecer las plantas térmicas con normalidad.

Spec, que opera desde 2016, es una terminal clave para la importación de gas natural licuado (GNL), especialmente en momentos de alta demanda o cuando la oferta interna disminuye. Su mantenimiento, aunque programado, coincide con un periodo de preocupación en el sector por la disminución de los niveles de los embalses y la limitada disponibilidad de gas nacional.

De manera informal, algunos analistas del mercado energético señalaron que la medida del Ministerio envía un mensaje ambiguo. Por un lado, el Gobierno ha sostenido que el país cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar la actual coyuntura; por otro, la solicitud de reducir el consumo sugiere la existencia de tensiones reales en el sistema. “En términos sencillos, el mensaje es: consuman menos energía para que no se gaste tanto gas en la generación térmica”, comentó un experto del sector.

A la par de esta decisión, las empresas distribuidoras y generadoras se mantienen en alerta por los posibles impactos del mantenimiento sobre la cadena de suministro. Algunas compañías han ajustado sus planes operativos para mitigar eventuales riesgos y evitar interrupciones del servicio.

El Ministerio ha insistido en que se trata de una medida preventiva y temporal. Una vez concluya el mantenimiento de la planta, se espera que las operaciones retornen a la normalidad. Sin embargo, la situación ha reabierto el debate sobre la dependencia del país respecto al gas importado y la necesidad de diversificar las fuentes de generación eléctrica.

Expertos consultados señalaron que la coyuntura de Spec pone de relieve la urgencia de avanzar en proyectos de infraestructura energética complementaria, tanto en transporte de gas como en energías renovables. De acuerdo con estimaciones del sector, el país requiere inversiones sostenidas para evitar que eventos como este se traduzcan en afectaciones directas para los usuarios.

MinMinas, Edwin Palma

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso de mantener la estabilidad del sistema y recordó que el mantenimiento de la regasificadora es un procedimiento técnico programado con anticipación. “Nuestro propósito es garantizar la seguridad energética del país y la continuidad del servicio en todas las regiones”, indicó la entidad.

Durante los días del mantenimiento, se espera que las empresas y grandes consumidores adopten medidas de eficiencia energética, como la reducción de consumos no esenciales o la programación de actividades en horarios de menor demanda.