Lina María Garrido comparó al Gobierno Petro con red de sobornos en Ecuador y lanzó fuerte comentario: “Petristas corruptos”

Lina María Garrido señaló que en 2026 podría instalarse una placa con los nombres de “petristas corruptos” - crédito Lina Maria Garrido/Facebook - Presidencia

Una nueva polémica se desató el jueves 9 de octubre luego de que la representante a la Cámara, Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, publicara un mensaje en la red social X en el que arremetió contra el mandatario Gustavo Petro y lanzó una fuerte acusación contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

La publicación generó un amplio debate político y encendió las alarmas en distintos sectores sobre la relación entre el actual Gobierno colombiano y figuras cuestionadas del ámbito internacional.

El mensaje de Garrido fue directo; en él, anticipó que para 2026 se instalará —a manera de burla— una placa en la Casa de Nariño con los nombres de “los petristas corruptos”, aludiendo a una supuesta red de corrupción que, según la congresista, se formó alrededor del presidente Petro.

Lina María Garrido insinuó que el Gobierno Petro podría seguir un camino de corrupción si no se toman medidas - crédito Presidencia de la República

La afirmación estuvo acompañada de la comparación con una placa que, según la representante, se encuentra en el Palacio de Carondelet en Ecuador, donde aparecen los nombres de los 20 políticos más corruptos de ese país, por lo que Garrido señaló que Rafael Correa encabeza esa lista.

Una placa en la Casa de Nariño: la advertencia de la congresista

“En el 2026 vamos a poner una placa así en la #CasadeNariño con los Petristas Corruptos. En el Palacio presidencial de #Ecuador, conocido como #Carondelet, se encuentra una placa con los nombres de los 20 políticos más corruptos que han tenido (sic)”, escribió Garrido, con tono irónico.

Además de su acusación contra Correa, la congresista centró sus críticas en la estrecha amistad que, a su juicio, mantienen el exmandatario ecuatoriano y el presidente Petro; para sustentar sus declaraciones, compartió dos fotografías.

La congresista del partido Cambio Radical cuestionó la relación entre Gustavo Petro y Rafael Correa, expresidente condenado en Ecuador por corrupción en caso de sobornos - crédito @linamariagarri1/X

“¿Adivinen quién encabeza la lista? Así es, el gran amigo del presidente “anticorrupción” @petrogustavo, el expresidente Rafael Correa, con quien Petro tuvo un momento de euforia en su visita a #Bélgica y se tomaron esta bella foto (sic)”, cuestionó la congresista en su publicación.

Garrido no solo dirigió sus críticas al mandatario colombiano, ya que su mensaje también fue interpretado como un ataque directo al proyecto político del Pacto Histórico, al sugerir que este se estaría viendo infiltrado por redes de corrupción que se justifican bajo un discurso progresista.

Su mensaje captó rápidamente la atención en redes sociales. Varios usuarios expresaron su respaldo a sus palabras, mientras que otros afirmaron que no era razonable involucrarse en una postura como esa, al considerar que no representaba una opción sensata.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, durante un evento en Bélgica - crédito @MashiRafael/X

Entre las respuestas a la publicación de la congresista, varios comentarios llamaron la atención: “Contando a su papá a usted y a sus patrocinadores no creo que quede espacio”; “aparecieron las llaves . . . ! ! !ese era el verdadero afán de ir a Bélgica:encuentro de BANDIDOS”; “Que peligro para latino américa ese par juntos”.

Fuerte escándalo de corrupción en Ecuador: de allí la crítica de Garrido

Rafael Correa enfrentó investigaciones y procesos judiciales por casos de corrupción; durante su presidencia, que se extendió desde 2007 hasta 2017, el político ecuatoriano fue involucrado en el Caso Sobornos 2012-2016.

En ese proceso, la Fiscalía ecuatoriana lo señaló como autor mediato por instigación. Dicho caso forma parte de una serie de investigaciones que se desarrollaron luego de su salida del poder, en medio de un clima político y judicial altamente polarizado en Ecuador.

El caso sobornos 2012-2016 fue uno de los procesos más emblemáticos en Ecuador y marcó el fin de la carrera política de varios dirigentes del correísmo - crédito Francois Lenoir/Reuters

En este orden de ideas, la placa a la que se refiere Garrido no es un símbolo meramente político, sino un elemento oficial relacionado con un fallo de la justicia ecuatoriana. Se trata de la “Placa de la ignominia”, un elemento de carácter judicial que fue colocado por la Procuraduría General del Estado del Ecuador como parte de la ejecución de una sentencia por corrupción dentro del llamado caso Sobornos 2012-2016.

La diligencia fue encabezada por autoridades judiciales y tuvo lugar en la pared lateral del Palacio de Gobierno, sobre la calle Chile, en Quito.

Esta placa de mármol contiene los nombres de las personas condenadas por cohecho en ese proceso penal, entre las que figura el expresidente Rafael Correa Delgado, que fue sancionado como autor, junto a otros altos funcionarios de su administración y empresarios.

La placa ecuatoriana, conocida como “Placa de la ignominia”, contiene los nombres de veinte condenados por cohecho, entre ellos Rafael Correa y varios exfuncionarios de su gobierno - crédito @diegomelorib/X

La inscripción resalta el principio de que los recursos públicos deben administrarse con honestidad y recuerda que el servicio público debe guiarse por la ética. Entre los nombres incluidos, además del de Correa, están Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla y otros exfuncionarios y empresarios ecuatorianos.

A partir de esta información, Garrido sugirió que en Colombia podría ocurrir algo similar.