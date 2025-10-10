Colombia

Las madres de Soacha lanzaron dura crítica a Miguel Polo Polo por botar a la basura las botas de los falsos positivos: “Lo hizo con rabia”

El representante aseguró que nunca quiso herir los sentimientos de las víctimas y que pone en duda que haya 6.402 ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Las madres de Soacha aseguraron
Las madres de Soacha aseguraron que Miguel Polo Polo buscó revictimizarlas - crédito JEP y Mariano Vimos/Colprensa

Las madres de Soacha, víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivas), conocidas como Mafapo en redes sociales, reaccionaron a las declaraciones que dio el representante a la Cámara Miguel Polo Polo a ante los medios, previo a que rindiera indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El congresista fue citado para dar su versión sobre hechos ocurridos en noviembre de 2024, cuando decidió desechar varias botas plásticas que simbolizaban los falsos positivos. Los zapatos fueron colocados en la plaza Rafael Núñez, ubicada entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño, y el representante las recogió y las dejó en una bolsa plástica negra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante los micrófonos de la prensa, el legislador defendió su conducta, indicando que retiró el calzado del sitio para rechazar al presidente Gustavo Petro y porque pone en duda que haya 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

Miguel Polo Polo aseguró que
Miguel Polo Polo aseguró que nunca quiso herir los sentimientos de las madres de Soacha - crédito Mafapo

Aquí nosotros no hemos desconocido que existan falsos positivos. Sí existen falsos positivos. Nuestra intención no ha sido lastimar la memoria ni lastimar los sentimientos de ninguna madre, porque con ellas nunca nos hemos metido”, aseveró.

Añadió: “Si a ellas les mataron a sus hijos, lo lamento, lo siento, mi intención nunca fue lastimarlas, aquí estamos cuestionando un número inflado para hacer política”, precisó.

Crítica de las madres de Soacha a Polo Polo

Las madres de Soacha se pronunciaron al respecto, desvirtuando las afirmaciones de Polo Polo y aseguraron que sus intenciones fueron, en todo momento, lastimar a las madres de miles de jóvenes que fueron víctimas de asesinatos perpetrados por la fuerza pública.

Sí quiso ofender. Lo hizo con rabia, con soberbia y con toda la intención de revictimizarnos. Desde el primer momento le dijimos que era nuestra manera de honrar a nuestros hijos y hasta ahora ni siquiera se dignó a pedir perdón… hoy nos vio por encima del hombro”, señalaron.

Las madres de Soacha rechazaron
Las madres de Soacha rechazaron declaraciones de Miguel Polo Polo ante los medios - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

Al salir de la diligencia, el congresista indicó que no está en la capacidad de hacer una rectificación con respecto a la ubicación de las botas en la Plaza Núñez que posteriormente retiró. El funcionario, antes de entrar a la indagatoria, indicó a los medios de comunicación que el calzado no fue colocado por las madres de Soacha; dijo que fueron otras personas, y advirtió que tenía fotografías que soportaban sus afirmaciones y que fueron aportadas como evidencia a la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, al parecer, las botas sí fueron colocadas por las madres de las víctimas. Después de que diera su versión ante el alto tribunal, Polo Polo explicó a la prensa que “no tenía conocimiento de que eso lo habían puesto las madres de falsos positivos”.

“De hecho, ahí se pueden observar fotos en donde quienes ponen las botas son personas de género masculino y, pues obviamente, cuando me dicen que fueron campesinos, yo los asocio con las fotos que me mostraron. Yo en ningún momento sabía que eso lo habían puesto las madres de los falsos positivos”, dijo.

El congresista Miguel Polo Polo
El congresista Miguel Polo Polo aseguró que no se va a disculpar con las madres de Soacha - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

Posteriormente, indicó que no está dispuesto a pedir perdón por sus acciones, porque considera que no erró y que tampoco debe responder por las afectaciones que pudieron sufrir las madres que se sintieron revictimizadas.

Yo no tengo que disculparme de nada, porque, como se los dije, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, no de lo que otras personas sienten. Imagínense, si por todo lo que yo digo me tocaría disculparme, cada minuto me tocaría presentar disculpas porque hay mucho mamerto sufriendo con lo que yo digo”, aseveró.

Temas Relacionados

Madres de SoachaMiguel Polo PoloBotas falsos positivosCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Policía fue con orden de arresto incluida para la interventora de Nueva EPS designada por el Gobierno Petro: esto pasó

El juez de Yarumal, Antioquia, había ordenado la diligencia por el incumplimiento de un fallo judicial a favor de un paciente

Policía fue con orden de

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

La segunda semana de octubre presentó colaboraciones, nuevos álbumes de estudio y promesas en ascenso a nivel nacional e internacional

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo,

Comisión de Regulación de Comunicaciones respondió a las críticas por polémica orden a la prensa: “No es un intento de censura”

La entidad explicó que el requerimiento enviado buscaba conocer buenas prácticas en materia de pluralismo informativo, luego de que periodistas y organizaciones advirtieran posibles riesgos para la libertad de prensa

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Plan retorno en Soacha: reversible, restricciones y todas las medidas por el festivo de octubre en 2025

Desde el municipio que conecta en el sur con Bogotá, esperan que la estrategia permita que no se registren emergencias de movilidad durante el fin de semana

Plan retorno en Soacha: reversible,

Revelan historial de cabecilla del Tren de Aragua que murió huyendo de la Policía en Colombia: cometió homicidios y secuestros en varios países

Las investigaciones judiciales en la región identificaron a la Dinastía Alayón como una facción del grupo transnacional dedicado a la trata de personas, explotación sexual, extorsión, entre otros crímenes

Revelan historial de cabecilla del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo,

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Paola Jara relató el difícil camino hacia la maternidad con Jessi Uribe: tuvo dos embarazos fallidos

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Altafulla sorprendió con nuevo look y nueva canción: este es el tema que estaría dedicado a su ex Karina García

Deportes

Tras polémica con empresa colombiana,

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20