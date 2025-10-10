Las madres de Soacha lanzaron dura crítica a Miguel Polo Polo por botar a la basura las botas de los falsos positivos: “Lo hizo con rabia”

Las madres de Soacha aseguraron que Miguel Polo Polo buscó revictimizarlas - crédito JEP y Mariano Vimos/Colprensa

Las madres de Soacha, víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivas), conocidas como Mafapo en redes sociales, reaccionaron a las declaraciones que dio el representante a la Cámara Miguel Polo Polo a ante los medios, previo a que rindiera indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El congresista fue citado para dar su versión sobre hechos ocurridos en noviembre de 2024, cuando decidió desechar varias botas plásticas que simbolizaban los falsos positivos. Los zapatos fueron colocados en la plaza Rafael Núñez, ubicada entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño, y el representante las recogió y las dejó en una bolsa plástica negra.

Ante los micrófonos de la prensa, el legislador defendió su conducta, indicando que retiró el calzado del sitio para rechazar al presidente Gustavo Petro y porque pone en duda que haya 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

Miguel Polo Polo aseguró que nunca quiso herir los sentimientos de las madres de Soacha - crédito Mafapo

“Aquí nosotros no hemos desconocido que existan falsos positivos. Sí existen falsos positivos. Nuestra intención no ha sido lastimar la memoria ni lastimar los sentimientos de ninguna madre, porque con ellas nunca nos hemos metido”, aseveró.

Añadió: “Si a ellas les mataron a sus hijos, lo lamento, lo siento, mi intención nunca fue lastimarlas, aquí estamos cuestionando un número inflado para hacer política”, precisó.

Crítica de las madres de Soacha a Polo Polo

Las madres de Soacha se pronunciaron al respecto, desvirtuando las afirmaciones de Polo Polo y aseguraron que sus intenciones fueron, en todo momento, lastimar a las madres de miles de jóvenes que fueron víctimas de asesinatos perpetrados por la fuerza pública.

“Sí quiso ofender. Lo hizo con rabia, con soberbia y con toda la intención de revictimizarnos. Desde el primer momento le dijimos que era nuestra manera de honrar a nuestros hijos y hasta ahora ni siquiera se dignó a pedir perdón… hoy nos vio por encima del hombro”, señalaron.

Las madres de Soacha rechazaron declaraciones de Miguel Polo Polo ante los medios - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

Al salir de la diligencia, el congresista indicó que no está en la capacidad de hacer una rectificación con respecto a la ubicación de las botas en la Plaza Núñez que posteriormente retiró. El funcionario, antes de entrar a la indagatoria, indicó a los medios de comunicación que el calzado no fue colocado por las madres de Soacha; dijo que fueron otras personas, y advirtió que tenía fotografías que soportaban sus afirmaciones y que fueron aportadas como evidencia a la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, al parecer, las botas sí fueron colocadas por las madres de las víctimas. Después de que diera su versión ante el alto tribunal, Polo Polo explicó a la prensa que “no tenía conocimiento de que eso lo habían puesto las madres de falsos positivos”.

“De hecho, ahí se pueden observar fotos en donde quienes ponen las botas son personas de género masculino y, pues obviamente, cuando me dicen que fueron campesinos, yo los asocio con las fotos que me mostraron. Yo en ningún momento sabía que eso lo habían puesto las madres de los falsos positivos”, dijo.

El congresista Miguel Polo Polo aseguró que no se va a disculpar con las madres de Soacha - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

Posteriormente, indicó que no está dispuesto a pedir perdón por sus acciones, porque considera que no erró y que tampoco debe responder por las afectaciones que pudieron sufrir las madres que se sintieron revictimizadas.

“Yo no tengo que disculparme de nada, porque, como se los dije, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, no de lo que otras personas sienten. Imagínense, si por todo lo que yo digo me tocaría disculparme, cada minuto me tocaría presentar disculpas porque hay mucho mamerto sufriendo con lo que yo digo”, aseveró.