Contraloría destapa escándalo por regalías en el Eje Cafetero: obras inconclusas y $286.000 millones en riesgo por corrupción y despilfarro

Mientras en el Eje Cafetero avanzan decenas de obras financiadas con recursos de regalías, la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas, entre 2022 y 2025, las auditorías realizadas en la región revelaron 212 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor que supera los $286.000 millones. Detrás de esas cifras hay proyectos inconclusos, fallas en la contratación y una gestión pública que, según el organismo, sigue mostrando grietas estructurales.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, fue directo al señalar las causas del problema: “Los resultados reflejan con contundencia las profundas debilidades estructurales en la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías. Es el caso de Antioquia, en donde se evidencia que estamos frente a un panorama en el que los esquemas asociativos territoriales, principales entidades ejecutoras de recursos de regalías en ese departamento, no solo incumplen principios de planeación, eficiencia y legalidad, sino que además ponen en riesgo la materialización de derechos fundamentales de las comunidades que deberían ser los beneficiarios directos de estos recursos”.

El informe de la Contraloría mostró que Antioquia lidera la lista con el mayor volumen de recursos auditados, 64 proyectos por un total de $610.824 millones, mientras que Caldas ocupa el segundo lugar con 13 proyectos por $209.111 millones. En ambos casos, los resultados apuntan a los mismos síntomas, falta de planeación, estudios técnicos incompletos y obras que no terminan.

Uno de los focos del organismo de control es el seguimiento a los proyectos aprobados por el Ocad Paz, mecanismo creado para financiar iniciativas en territorios afectados por el conflicto. En el Eje Cafetero, la CGR revisó 34 proyectos por valor de $335.765 millones, lo que equivale al 49% de los recursos aprobados por ese fondo en la región. El propósito, según la entidad, es garantizar que cada peso invertido se traduzca en bienestar real para las comunidades rurales, algo que, por ahora, no está ocurriendo con la frecuencia esperada.

Las auditorías no solo dejaron cifras, sino también historias repetidas, contratos suspendidos, obras a medio camino y empresas que desaparecen sin cumplir sus compromisos. En palabras del contralor Rodríguez, “genera una peligrosa tendencia de despilfarro y subutilización de los recursos públicos”.

En varios municipios, los proyectos financiados con regalías se paralizan por falta de recursos o por incumplimientos de contratistas, mientras los interventores y supervisores brillan por su ausencia. Las consecuencias se sienten directamente en las comunidades, acueductos sin funcionar, vías rurales inconclusas y equipamientos públicos que nunca se entregan.

Detrás de estos casos, la Contraloría identificó fallas en la planeación, deficiencias en los estudios previos y un control interno insuficiente por parte de los entes territoriales. El resultado, según los informes, es un manejo poco transparente de los recursos y un debilitamiento del control social que debería acompañar cada obra pública.

Actualmente, en el Eje Cafetero se adelantan 179 actuaciones de responsabilidad fiscal por un valor superior a $169.000 millones. De esas investigaciones, ya se han recuperado más de $3.500 millones, y se han proferido 16 fallos con responsabilidad fiscal por más de $15.000 millones, que involucran tanto a servidores públicos como a contratistas.

Para la Contraloría, estos avances son resultado directo del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal y de la atención a denuncias ciudadanas, consideradas un insumo esencial en la lucha contra la corrupción. “Donde hay control social, hay transparencia”, insistió la entidad.

El mensaje final del ente de control es claro y es que los recursos de regalías deben transformarse en obras concretas, no en promesas incumplidas. Y para lograrlo, se requiere una gestión pública más rigurosa, con planeación real, seguimiento constante y sanciones ejemplares frente a quienes, con su negligencia o mala fe, terminan afectando el desarrollo de las regiones.