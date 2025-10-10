Ciudadano colombiano fue arrestado en España por abusar sexualmente de una menor de 8 años

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 4 de octubre en una vivienda ubicada en la calle Monederos, al sur de Madrid - crédito Aldeas Infantiles SOS

La Policía Nacional de España detuvo en el distrito de Usera, en Madrid, a tres hombres acusados de participar en la agresión sexual a una niña de ocho años.

Entre los capturados se encuentra el padre de la menor, un ciudadano boliviano de 38 años, mientras que los otros dos implicados son un joven colombiano, de 24 años, y un ecuatoriano, de 33. Según las primeras versiones oficiales, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del sábado 4 de octubre, en una vivienda ubicada en la calle Monederos, al sur de la capital española.

El caso generó conmoción entre los residentes del sector y volvió a poner en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas.

En España, como en muchos otros países, las autoridades mantienen en curso diversas estrategias de intervención para combatir este tipo de delitos, considerados una grave vulneración de los derechos humanos y de la integridad física y psicológica de las víctimas.

La madre alertó a la Policía

El caso ha generado conmoción social y reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección frente a la violencia sexual infantil - crédito Jesús Aviles/Infobae

De acuerdo con la información suministrada por la policía española, la investigación comenzó tras una llamada de emergencia que alertó sobre un posible caso de abuso sexual infantil en un domicilio particular. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer en estado de shock, quien pedía ayuda al asegurar que su hija había sido atacada en el interior de la vivienda.

La madre, una mujer de 39 años, también de nacionalidad boliviana, explicó que regresaba a casa cerca de las cinco de la mañana después de cumplir su jornada laboral como empleada interna. Al ingresar, notó que su hija se encontraba desorientada, temerosa y con signos de haber ingerido alguna sustancia.

En su declaración ante las autoridades, la mujer señaló a su pareja como principal responsable del hecho y afirmó que uno de los inquilinos del apartamento habría participado en la agresión, mientras un tercero vigilaba la entrada del edificio para evitar ser descubiertos.

Durante el registro del lugar, los uniformados hallaron objetos asociados al consumo de drogas, entre ellos una pipa y material para inhalar. La niña fue atendida en el sitio por personal del Samur-Protección Civil, que activó el protocolo correspondiente a casos de agresión sexual infantil. Posteriormente, fue trasladada junto a su madre al Hospital Universitario 12 de Octubre, en Madrid, donde los profesionales de la salud confirmaron la existencia de indicios compatibles con una agresión sexual, además de la posible administración de alguna sustancia tóxica.

Investigación en curso

La menor fue atendida en el lugar por personal del Samur-Protección Civil, que activó el protocolo de agresión sexual infantil - crédito Juan Medina/REUTERS

Fuentes de la Policía de España indicaron que los tres hombres convivían en la misma vivienda que la víctima y su madre. Tras la intervención de los agentes, el inmueble fue precintado y quedó bajo custodia judicial para avanzar en las diligencias.

En el lugar también residían otras dos personas —una mujer ecuatoriana y un hombre español—, quienes manifestaron no haber escuchado ni presenciado nada durante la noche. Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (Ufam), especializada en delitos sexuales y de violencia doméstica, asumieron el caso. Las autoridades informaron que el proceso continúa bajo secreto de sumario, mientras se recopilan pruebas médicas y testimoniales que permitan esclarecer la magnitud de los hechos.

En su declaración, la madre manifestó a los agentes su preocupación de que este no fuera un episodio aislado. Según explicó, sospechaba que la menor podría haber sido víctima de situaciones similares en otras ocasiones, cuando ella se encontraba fuera del domicilio por motivos laborales. Estas declaraciones fueron incorporadas al expediente judicial, que ahora está en manos de la Fiscalía española.

Violencia contra las mujeres y niñas: un problema persistente

La ONU Mujeres califica la violencia sexual infantil como una violación directa de los derechos humanos - crédito X

El caso ha reavivado en España la preocupación por los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, un fenómeno que las autoridades reconocen como una de las formas más graves de violencia de género en el mundo.

Organismos internacionales como la ONU Mujeres han advertido que la violencia sexual infantil es una violación directa de los derechos humanos y que su impacto deja secuelas físicas y emocionales que pueden extenderse durante toda la vida.

En Colombia existen diversas líneas y canales oficiales para reportar situaciones de maltrato infantil, abuso sexual o violencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) habilita el número 141 y la línea nacional 01 8000 91 80 80, disponibles siempre para denuncias.

La Fiscalía General de la Nación atiende comunicaciones al 122 y en su página web. También se puede contactar a la Policía Nacional usando la línea 123 para emergencias. Las Comisarías de Familia y entidades locales prestan apoyo adicional y activan protocolos de protección.