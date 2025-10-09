Colombia

Veteranos del Batallón Colombia, testimonio de honor y resistencia tras 75 años de la guerra de Corea: “Ahora les toca a ustedes”

A sus 97 años, Neftaly Ramírez Colorado compartió recuerdos de la batalla, el sacrificio de sus compañeros y el legado de quienes defendieron la dignidad nacional en un conflicto internacional decisivo

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Neftaly Ramírez Colorado, uno de
Neftaly Ramírez Colorado, uno de los últimos sobrevivientes del Batallón Colombia, comparte su testimonio sobre la Guerra de Corea - crédito Ejército Nacional

Hace 75 años, un grupo de jóvenes colombianos emprendió uno de los viajes más decisivos en la historia militar del país: integraron el Batallón Colombia y partieron hacia Corea para sumarse a una guerra en tierras remotas.

La decisión, impulsada por el entonces presidente Laureano Gómez, dotó al país de un legado que trasciende generaciones y aún pervive en la memoria de los pocos sobrevivientes, entre ellos Neftaly Ramírez Colorado, un campesino de Risaralda que con apenas 22 años formó parte de la primera línea de combate.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La creación del Batallón Colombia respondió no solo a alianzas internacionales, también a la voluntad de cientos de voluntarios dispuestos a abandonar sus hogares y enfrentarse a un conflicto desconocido. La travesía comenzó en 1950, cuando la unidad de infantería zarpó en un buque hacia la Península de Corea, cruzando océanos y dejando atrás la familiaridad de la tierra natal.

Imagen de la marcha de
Imagen de la marcha de los veteranos de la Guerra de Corea - crédito Presidencia de Colombia

El Batallón, integrado al Ejército de los Estados Unidos, pronto se enfrentó a pruebas extremas en territorios hostiles. En escenarios como Old Baldy y Monte Calvo, la tropa colombiana debió enfrentar fuerzas numéricamente superiores y mejor equipadas. Su resistencia fue reconocida por aliados internacionales, que destacaron la tenacidad y disciplina de los soldados colombianos bajo fuego constante.

La experiencia de Neftaly Ramírez Colorado ilustra las múltiples dimensiones de aquel enfrentamiento. Sirvió durante tres años como fusilero en zonas de riesgo, pero también asumió funciones de enfermero en momentos críticos.

“Cargué heridos, vi morir a amigos en mis brazos”, relató. No sufrió heridas físicas en combate, aunque cargó heridas invisibles e imborrables, compartidas por muchos de los sobrevivientes de la compañía.

La participación de Colombia en la guerra significó un costo humano y material considerable. En total, 145 colombianos murieron durante los combates y más de 600 resultaron heridos, según cifras del Ministerio de Defensa.

Neftaly Ramírez, condecorado en Corea
Neftaly Ramírez, condecorado en Corea y reconocido en Colombia, representa el legado de una generación de héroes nacionales - crédito prensa Ejército Nacional

Varias decenas continúan desaparecidos. Esta huella se mantiene presente en cada acto conmemorativo, como los desfiles del 20 de julio, y en el recuerdo de quienes fueron y regresaron.

El impacto de aquellos años no se limitó al campo de batalla. El reconocimiento internacional llegó con la entrega de la Medalla de Embajador de Paz a Neftaly Ramírez Colorado por parte del gobierno de Corea, distinción que luego complementó el homenaje realizado por el Ministerio de Defensa colombiano. “Fue una muestra de respeto por una vida de entrega en nombre de la nación”.

Hoy, con 97 años, Ramírez Colorado es testigo de una época de cambios y permanencias. Su salud está marcada por el paso del tiempo, pero mantiene firme su convicción sobre lo que significa el sacrificio colectivo.

“Cada vez que escucho el himno y veo la bandera, sé que valió la pena”, expresó en uno de los homenajes recientes. Las lágrimas no son de nostalgia, sino de certeza: cumplió el juramento de servir a la patria incluso más allá de sus fronteras.

La historia de Neftaly Ramírez
La historia de Neftaly Ramírez trasciende lo personal y se convierte en una lección de memoria y dignidad para Colombia - crédito prensa Ejército Nacional

El mensaje para generaciones actuales se condensa en una frase que Neftaly repite cada vez que lo entrevistan: “Ahora les toca a ustedes”. Es un llamado a preservar la memoria, pero también a asumir el compromiso con valores de entrega y dignidad que marcaron a quienes pelearon bajo la bandera nacional.

La voz de este veterano, a punto de alcanzar el centenario de vida, sirve para que las nuevas generaciones comprendan el precio de la libertad y la vigencia de la historia nacional.

El ejemplo del Batallón Colombia es motivo de reconocimientos oficiales, actos especiales y una memoria viva que, pese al paso de los años, no pierde relevancia. Cada recuerdo, cada condecoración y cada testimonio conforman la herencia de una página esencial en la construcción de la identidad colectivamente compartida por los colombianos.

El legado de estos combatientes es recordado en el ámbito militar y civil como una lección de responsabilidad y ciudadanía. La historia de Neftalí fue destacada por el Ejército Nacional, en conmemoración al Día del Veterano, celebrado cada 10 de octubre en el país.

Temas Relacionados

Guerra de CoreaNeftaly Ramírez ColoradoBatallón ColombiaVeteranos de la Guerra de CoreaEjército NacionalDía del VeteranoColombia-Noticias

Más Noticias

Abatido alias Demetrio, articulador financiero del ELN, en operación militar en Cauca: esto se sabe

Una operación militar coordinada permitió neutralizar a José Manuel Ocampo López, uno de los líderes clave de la financiación del Frente de Guerra Sur Occidental

Abatido alias Demetrio, articulador financiero

Cabas le dedicó emotivo mensaje a su exesposa Johana Bahamón tras pasar su cumpleaños con ella: “Te amo”

La convivencia respetuosa entre el cantante, la actriz y el esposo de ella ha sido aplaudida por los fans

Cabas le dedicó emotivo mensaje

Recuperan camioneta de alta gama que había sido hurtada en Kennedy, Bogotá: tres delincuentes fueron capturados

Kennedy, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades más afectadas por el hurto de automotores

Recuperan camioneta de alta gama

Alcalde Federico Gutiérrez denunció “encerrona” del Gobierno nacional a su administración: “Hago responsable a Petro”

El alcalde de la capital antioqueña prohibió que sus funcionarios asistan a la reunión programada con voceros del Ministerio del Interior

Alcalde Federico Gutiérrez denunció “encerrona”

Colombia desafía a Brasil y pronto se volvería el mayor proveedor de café de Estados Unidos: esto le falta para serlo

El dinamismo exportador y los cambios arancelarios internacionales impulsan al país hacia el primer puesto como vendedor del producto al gigante norteamericano, lo que abre oportunidades históricas para el sector

Colombia desafía a Brasil y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército halló el cadáver de

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

ENTRETENIMIENTO

Cabas le dedicó emotivo mensaje

Cabas le dedicó emotivo mensaje a su exesposa Johana Bahamón tras pasar su cumpleaños con ella: “Te amo”

Un ganador de ‘MasterChef Celebrity’ reveló detalles de su adicción a las drogas: “Luché por no perder la razón”

Juan Camilo Gallego, manager de B King, habló finalmente del homicidio del artista en México: “Me tocó sacar a mi familia de Medellín”

Jhon Alejandro Vargas, ‘Enanicks’ en ‘The Juanpis Live Show’, le respondió a Alejandro Riaño y habló de su salida: “No soy la persona que él dice”

“La perra de Copetran”: los mejores memes de la pelea entre Betsy Liliana, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el UFC de Río de Janeiro: el regreso de ‘Do Bronx’ al octágono

La curiosa historia detrás de ‘las uñitas colombianas’, uno de los clásicos más recordados de Miguel Ángel Russo

Técnico de la Sub-20 afirmó estar cansado del “gracias, guerreros”, y pidió el título mundial a sus dirigidos

EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

Deportivo Cali superó a la Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina y clasificó a los cuartos de final