Un herido dejó atentado de carro bomba en El Tambo, Cauca

Atentado en El Tambo, Cauca, dejo una persona herida - crédito redes sociales/X

En horas de la noche del 8 de octubre de 2025, la comunidad de El Tambo, zona rural del suroccidente del departamento de Cauca, reportó un atentado terrorista en la que un carro bomba que tenía como objetivo afectar la subestación de Policía del municipio.

La víctima de este acto terrorista fue identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento del Crucero Pandigüando, tal como lo comunicó El País.

