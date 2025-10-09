Jhon Alejandro Vargas, ‘Enanicks’ en ‘The Juanpis Live Show’, le respondió a Alejandro Riaño y habló de su salida: “No soy la persona que él dice”

Polémica por salida de ‘Enanicks’ de The Juanpis Live Show - crédito Alejandro Riaño/IG y @jhonsitovip/TikTok

La controversia en torno a la salida de Jhon Alejandro Vargas, El Niñor en redes sociales y conocido como Enanicks en el programa The Juanpis Live Show, conducido por Alejandro Riaño, ha puesto en primer plano las condiciones laborales y las acusaciones cruzadas entre el actor y el comediante.

En medio de la discusión pública, Vargas reveló que su participación en el exitoso formato de entrevistas no se formalizó mediante un contrato y que su remuneración era de $200.000 pesos colombianos por show, según las declaraciones del actor a través de un video publicado en sus redes sociales.

El programa transmitido a través de YouTube, se ha consolidado como uno de los espacios de entrevistas más populares en Colombia, pero se desarrolla en el teatro ubicado en el Centro Comercial Santa Fe de Bogotá y en otros escenarios tanto nacionales como internacionales, incluye la figura de un pequeño mayordomo llamado Enanicks, personaje que inicialmente fue interpretado por el actor.

Pero su salida generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, ya que después de la desvinculación de Vargas, Alejandro Riaño realizó una transmisión en vivo en la que explicó los motivos detrás de la decisión.

De acuerdo con el comediante y productor, la decisión de reemplazar al actor surgió tras constatar que el contenido que este compartía en sus redes sociales resultaba incompatible con los valores que el programa busca transmitir.

El equipo detectó publicaciones en las que el anterior Enanicks hacía referencia al consumo de drogas y aparecía en situaciones que, a juicio de la producción, no correspondían con la imagen que desean proyectar.

“Contenido con temas de drogas en vivo, montando videos en sus historias, como: ‘Acá, acabamos de consumir popper’, trabado con mujeres de OnlyFans atrás”, detalló Alejandro Riaño durante la transmisión.

El comediante subrayó que el proyecto audiovisual promueve el respeto a la mujer y rechaza el consumo de drogas, por lo que la presencia digital del actor generó preocupación dentro del equipo, y a pesar de que la relación laboral se había consolidado durante varios meses y el joven se había convertido en protagonista de las entrevistas, la situación llevó a una serie de conversaciones en las que se le advirtió sobre la necesidad de modificar su comportamiento y el tipo de contenido que publicaba.

“Le explicábamos que ese no era el proyecto y que tenía que tener mucho cuidado con el contenido que subía... No se lo dijo una vez, sino dos, o tres, o incluso cuatro. Y ya la última vez fue como: ‘Lo queremos muchísimo, gracias por todo, pero creo que llegamos hasta acá’. Uno escoge sus prioridades en la vida. Él no las escogió en su momento, entonces, eso fue lo que pasó”, confesó Riaño en la transmisión.

La respuesta de Jhon Alejandro Vargas no tardó en llegar y a través de su cuenta de TikTok, el actor pidió que se reduzca la tensión en torno al tema y aprovechó para aclarar su versión de los hechos.

En el video, Vargas agradeció la oportunidad de haber participado en el programa y desmintió las acusaciones sobre consumo de drogas y pidió respeto.

“Bueno, mi gente, esta es mi reacción hacia los comentarios del señor Alejandro Riaño, más conocido como Juanpis. Primero que todo, quiero agradecerle por la oportunidad que me dio de haber participado en el programa de Juanpis Live Show. Quiero hacer este video con el fin de dejar este capítulo cerrado, aclarando que yo no soy la persona que él dice, intentando dañar mi imagen, diciendo que soy un consumidor. Dicho esto, no tengo ni odio ni resentimiento en contra de él ni el equipo de trabajo”, contestó el actor.

Además, Vargas detalló las condiciones bajo las cuales trabajó en el programa, el valor que le pagaban y señalando que nunca existió un contrato formal con la empresa de Juanpis y que su pago se realizaba mediante cuentas de cobro.

“Quiero que ustedes sepan que la empresa de Juanpis nunca me hizo un contrato formal, a mí me pagaban por cuentas de cobro por $200.000 pesos por show y ahí yo duraba de tres a cuatro horas. En ningún momento tuve ningún contrato por prestaciones de servicios o término indefinido”, afirmó el actor en el mismo video.

La situación puso en evidencia tanto las dinámicas internas del programa como las diferencias entre las versiones de Alejandro Riaño y Jhon Alejandro Vargas sobre las causas y condiciones de la desvinculación y varias personas han dejado comentarios de desconcierto.