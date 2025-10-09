Plato de Ricardo Vesga desata controversia y lo aleja de los primeros cupos al Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: “Nada bueno”

Controversia en 'MasterChef Celebrity': Ricardo Vesga pierde primer cupo de entrar al top 10 de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

La tensión en la competencia de Masterchef Celebrity 2025 aumentó tras la reciente eliminación de Ricardo Vesga de la disputa por el primer cupo al Top 10, un hecho que marcó su participación en el programa y expuso el malestar entre sus compañeros.

En el último reto, cinco celebridades aspiraban a asegurar su lugar entre los diez mejores, pero el actor, tras no ser elegido por los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, debió colocarse el delantal negro y quedó fuera de la competencia por el primer puesto.

La controversia surgió por el plato presentado por Ricardo Vesga, un arroz paisa al que denominó ‘Richi paisa’.

La preparación causó confusión entre los jueces, quienes la calificaron como un simple calentado y manifestaron su decepción tanto por el sabor como por la ejecución.

Nicolás de Zubiría y Belén Alonso afirmaron que no lograron identificar el plato, consideraron que resultaba grasoso y carente de dedicación.

“Me destruyeron... No dijeron nada bueno, amigos”, expresó Ricardo Vesga tras recibir las críticas.

La deliberación final dejó al actor con el peor puntaje, lo que le valió el delantal negro y la imposibilidad de competir por el primer cupo al Top 10 de la temporada.

La decisión se tomó entre él y David Sanín, pero los jueces determinaron que Ricardo Vesga no cumplió con las expectativas.

Pese a la evaluación negativa, el actor defendió su trabajo ante los chefs: “Señor, pero una cosa que les voy a decir: sí, cocinamos con amor”.

El episodio afectó el ánimo de Ricardo Vesga y reflejó el distanciamiento con varios de sus compañeros. Figuras como Patty Grisales, Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila manifestaron su inconformidad con la actitud del actor en la competencia. La principal crítica apunta a que, según sus colegas, Ricardo Vesga evita asumir riesgos culinarios y opta por recetas seguras, lo que le ha permitido avanzar mientras otros participantes quedan eliminados.

Luis Fernando Hoyos afirmó: “Va para no ganarse un delantal, hace un plato que tiene claro y no está tomando riesgos”. Por su parte, Violeta Bergonzi ironizó sobre la facilidad con la que el actor sigue en competencia: “Sornero, suavecito, desfilando en esta pasarela y avanza, los demás se caen y él sigue relajado… Nos va a ir sacando”. Alejandra Ávila también expresó su molestia al considerar injusto que el actor avance sin innovar en sus preparaciones.

A pesar de las críticas internas, Ricardo Vesga cuenta con el respaldo de seguidores en redes sociales, quienes consideran que ha sido subestimado y confían en que podrá ingresar al Top 10 de MasterChef Celebrity. La competencia continúa con Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín como los aspirantes a enfrentarse por el primer lugar entre los diez mejores.