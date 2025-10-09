Colombia

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

La actriz aseguró que espera descubrir la fórmula para “acompasar” ambos órganos, como afirmó el mandatario

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Paola Turbay aseguró que no
Paola Turbay aseguró que no entendió muy bien el comentario del presidente Gustavo Petro sobre el clítoris de las mujeres - crédito @paolaturbay/Instagram y Sebastian Barros/Europa Press

El presidente Gustavo Petro causó polémica en septiembre de 2025 por un comentario que hizo en un Consejo de Ministros sobre las mujeres. El primer mandatario aseguró que las mujeres pueden tomar decisiones sobre su sexualidad de manera libre, siempre que no deje de lado su “cerebro”.

Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, indicó el jefe de Estado en el encuetro con su gabinete.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sus declaraciones generaron molestia entre las mujeres, que calificaron sus declaraciones como una falta de respeto hacia ellas. Una de las personas que se pronunció al respecto en su momento es la profesora de la Universidad Nacional de Colombia María Cristina Hurtado.

“Soy feminista socialdemócrata de izquierda, voté por este gobierno, he luchado por los DDHH de las mujeres y la infancia gran parte de mi vida, ahora nos dicen “feministas de derecha”, por exigir que se respeten nuestros logros, soy irrespetada por quién voté”, señaló.

Profesora de la Universidad Nacional
Profesora de la Universidad Nacional criticó las declaraciones de Petro - crédito @Crist_hurtado/X

La actriz Paola Turbay, prima del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe, opinó sobre este polémico comentario en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva. Según explicó, no entiende cómo sería posible acompasar los dos órganos que mencionó el presidente.

Acompasado... Yo he pensado: ‘¿Cómo se acompasa un clítoris con el cerebro?’ Ni el hombre, pues, logra acompasar su cabeza, sus dos cabezas. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es eso?”, dijo.

En ese sentido, entre risas, aseguró que espera que alguna persona le explique qué quiso decir el primer mandatario con su afirmación.

El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue tildado de machista, ofensivo e irrespetuoso por su comentario sobre las mujeres - crédito Sergio Reyes/La Nacion/AP

Que me traduzcan la acompasada del clítoris y el cerebro igual, como me encantaría que alguien fuera capaz de traducirme toda esa presentación matemática, la tangente, el seno, el coseno. Y a mí me encantaría”, indicó la reconocida actriz.

La periodista Eva Rey, con la que conversó, recordó que en una entrevista anterior habló al respecto con la exministra de Salud Carolina Corcho, que aspira a la Presidencia de Colombia y que respalda el proyecto político de Gustavo Petro.

Al ser cuestionada sobre lo que pensaba sobre el comentario del presidente, la ex jefa de cartera aseguró que hay temas más importantes sobre las mujeres que tienen peso para ella y que deben evaluarse según cómo han sido abordadas en la actual administración.

Lo que pasa es que a mí lo que me interesa más del Gobierno del presidente Gustavo Petro es cómo le fue a las mujeres”, explicó la exministra en la entrevista.

Carolina Corcho aseguró que no
Carolina Corcho aseguró que no le molestó el comentario del presidente - crédito Luisa González/Reuters

Aseguró, además, que ese tipo de declaraciones desvían la atención de la opinión pública, pero indicó que la “culpa” es de esta última y no del jefe de Estado. Como ejemplo puso el debate que surgió por la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, algo que generó malestar en el Gobierno Petro y que produjo todo tipo de opiniones en el espectro político colombiano.

La opinión pública verá dónde concentra la discusión, si en la descertificación o en el comentario del presidente sobre el clítoris. Quizás lo más importante era hablar de la descertificación”, explicó Corcho.

En la entrevista, la exministra de Salud aclaró que el comentario del primer mandatario no le molestó. Insistió en que prefiere centrar su atención en algunos logros de la administración que favorecen a las mujeres, como la aprobación de la Reforma Pensional y de la Reforma Laboral en el Congreso de la República. Estas iniciativas benefician, sobre todo, a las mujeres cabeza de hogar.

Temas Relacionados

Paola TurbayGustavo PetroClítorisCerebroMujeresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

A través de un homenaje público, el participante de ‘MasterChef Celebrity’ recordó la fortaleza y esperanza que su pareja fallecida en 2023 transmitió en vida

Raúl Ocampo conmueve con un

Otty Patiño reporta un nuevo avance en el proceso de paz entre Los Pepes y Los Costeños: en esto consiste

Recientemente, los líderes de las bandas delincuenciales con mayor injerencia criminal en Atlántico pactaron una tregua en la cárcel La Picota de Bogotá

Otty Patiño reporta un nuevo

Así puede preparar un delicioso champús en casa, debida destacada en reconocido ranking mundial

El portal global Taste Atlas, especializado en sabores auténticos, destacó la bebida tradicional del Valle del Cauca en el quinto puesto. Su autenticidad y particular sabor resaltó entre las demás preparaciones

Así puede preparar un delicioso

El Congreso fue duramente criticado por tomarse la semana de receso: estos son los días que tendrán de descanso

El legislativo decidió no sesionar por una semana, lo que causó polémica en distintos sectores del país

El Congreso fue duramente criticado

Oposición colombiana destacó el liderazgo de Donald Trump tras el pacto Israel-Hamas: Gustavo Petro recibió fuertes críticas

El reciente entendimiento en Medio Oriente, facilitado por la Casa Blanca, generó elogios y comparaciones con la gestión del presidente colombiano

Oposición colombiana destacó el liderazgo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo conmueve con un

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

Rey Ruiz contó la particular experiencia que vivió por culpa de los colombianos: “Eso no pasa todo el tiempo”

Deportes

La vez que Miguel Ángel

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Miguel Russo y su experiencia en Bogotá: el argentino se enteró de cáncer en medio de su estadía en Millonarios

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones