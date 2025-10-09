Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Paola Turbay aseguró que no entendió muy bien el comentario del presidente Gustavo Petro sobre el clítoris de las mujeres - crédito @paolaturbay/Instagram y Sebastian Barros/Europa Press

El presidente Gustavo Petro causó polémica en septiembre de 2025 por un comentario que hizo en un Consejo de Ministros sobre las mujeres. El primer mandatario aseguró que las mujeres pueden tomar decisiones sobre su sexualidad de manera libre, siempre que no deje de lado su “cerebro”.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, indicó el jefe de Estado en el encuetro con su gabinete.

Sus declaraciones generaron molestia entre las mujeres, que calificaron sus declaraciones como una falta de respeto hacia ellas. Una de las personas que se pronunció al respecto en su momento es la profesora de la Universidad Nacional de Colombia María Cristina Hurtado.

“Soy feminista socialdemócrata de izquierda, voté por este gobierno, he luchado por los DDHH de las mujeres y la infancia gran parte de mi vida, ahora nos dicen “feministas de derecha”, por exigir que se respeten nuestros logros, soy irrespetada por quién voté”, señaló.

Profesora de la Universidad Nacional criticó las declaraciones de Petro - crédito @Crist_hurtado/X

La actriz Paola Turbay, prima del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe, opinó sobre este polémico comentario en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva. Según explicó, no entiende cómo sería posible acompasar los dos órganos que mencionó el presidente.

“Acompasado... Yo he pensado: ‘¿Cómo se acompasa un clítoris con el cerebro?’ Ni el hombre, pues, logra acompasar su cabeza, sus dos cabezas. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es eso?”, dijo.

En ese sentido, entre risas, aseguró que espera que alguna persona le explique qué quiso decir el primer mandatario con su afirmación.

El presidente Gustavo Petro fue tildado de machista, ofensivo e irrespetuoso por su comentario sobre las mujeres - crédito Sergio Reyes/La Nacion/AP

“Que me traduzcan la acompasada del clítoris y el cerebro igual, como me encantaría que alguien fuera capaz de traducirme toda esa presentación matemática, la tangente, el seno, el coseno. Y a mí me encantaría”, indicó la reconocida actriz.

La periodista Eva Rey, con la que conversó, recordó que en una entrevista anterior habló al respecto con la exministra de Salud Carolina Corcho, que aspira a la Presidencia de Colombia y que respalda el proyecto político de Gustavo Petro.

Al ser cuestionada sobre lo que pensaba sobre el comentario del presidente, la ex jefa de cartera aseguró que hay temas más importantes sobre las mujeres que tienen peso para ella y que deben evaluarse según cómo han sido abordadas en la actual administración.

“Lo que pasa es que a mí lo que me interesa más del Gobierno del presidente Gustavo Petro es cómo le fue a las mujeres”, explicó la exministra en la entrevista.

Carolina Corcho aseguró que no le molestó el comentario del presidente - crédito Luisa González/Reuters

Aseguró, además, que ese tipo de declaraciones desvían la atención de la opinión pública, pero indicó que la “culpa” es de esta última y no del jefe de Estado. Como ejemplo puso el debate que surgió por la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, algo que generó malestar en el Gobierno Petro y que produjo todo tipo de opiniones en el espectro político colombiano.

“La opinión pública verá dónde concentra la discusión, si en la descertificación o en el comentario del presidente sobre el clítoris. Quizás lo más importante era hablar de la descertificación”, explicó Corcho.

En la entrevista, la exministra de Salud aclaró que el comentario del primer mandatario no le molestó. Insistió en que prefiere centrar su atención en algunos logros de la administración que favorecen a las mujeres, como la aprobación de la Reforma Pensional y de la Reforma Laboral en el Congreso de la República. Estas iniciativas benefician, sobre todo, a las mujeres cabeza de hogar.