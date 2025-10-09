Luisa Fernanda W sorprende con un radical cambio de look y desata elogios en redes sociales

La paisa optó por un color cobrizo dejando atrás su larga cabellera negra - crédito @luisafernandaw/IG

El reciente cambio de imagen de Luisa Fernanda W ha generado un impacto entre sus seguidores, quienes no tardaron en manifestar su opinión sobre el nuevo estilo de la creadora de contenido.

Después de varias horas de expectativa en redes sociales, la influencer presentó su renovado aspecto, optando por un tono de cabello en color cobrizo, que cuenta con algunos matices en café y marrón, lo que, según sus propias palabras, la hace sentir como una persona completamente distinta y revitalizada, de acuerdo con la información publicada en sus redes sociales.

La transformación de Luisa Fernanda W no fue una decisión tomada a la ligera. En días previos, la también empresaria había compartido con sus seguidores el deseo de modificar su apariencia, aunque admitió sentir cierto temor debido al estado saludable y recuperado de su cabello.

A través de imágenes en blanco y negro publicadas desde la peluquería, la paisa invitó a sus seguidores a adivinar el resultado final de su cambio, generando así una ola de especulaciones y comentarios en sus plataformas digitales.

En un video difundido posteriormente, la influencer explicó el proceso emocional detrás de su decisión: “Para mí tomar esta decisión no fue fácil, pero cuando me di cuenta de la persona que iba a estar, e iba a realizar este proceso me dio tranquilidad”, expresó Luisa Fernanda W en el video que replicó en su cuenta de Instagram.

Esta reflexión evidenció la importancia que otorgó a la confianza en el profesional encargado de su transformación. En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una reflexión sobre el significado de los cambios personales:

“Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo. Pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta. Y cuando te atreves… el espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución”, escribió la empresaria en la publicación que acumula miles de reacciones de sus fans.

Es de recordar que, la trayectoria capilar de Luisa Fernanda W ha estado marcada por la experimentación con diversos tonos, aunque ella misma reconoció que la recuperación de su cabello ha requerido tiempo y dedicación. Finalmente, optó por arriesgarse y dar inicio a una nueva etapa en su imagen personal, apostando por un look que, según sus propias palabras, representa una evolución.

La reacción del público fue inmediata. Numerosos seguidores elogiaron el resultado, destacando la apariencia rejuvenecida y saludable de la influencer. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Te ves más joven Lu”, “Quedaste hermosa”, “Se te ve increíble” y “Amoooooo te ver con luz como literal de 15 años 🥰😍 la realidad amiga es que a ti todo te queda hermoso”. No obstante, algunos usuarios manifestaron preferencia por el estilo anterior de la creadora de contenido, señalando que ese look también le favorecía.

Luisa Fernanda W desmintió que esté embarazada

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Luisa Fernanda W surgieron tras su mudanza a Ciudad de México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos.

La influenciadora colombiana desmintió los rumores en sus redes sociales al afirmar: “Simplemente, lo que les puedo decir es que, muy sinceramente, desde que llegué a México he comido tacos de una manera deliciosa y no estoy en embarazo”.

La empresaria reconoció que su cuerpo ha cambiado y sostuvo: “Quizá me he subido unos kilitos, pero eso qué, estoy pasando por una etapa en la que de pronto no me estoy cuidando como lo hago normalmente y quien me conoce hace muchos años sabe que Luisa Fernanda pasa por estos ciclos varias veces”.

En el mismo mensaje, Luisa Fernanda W llamó a la reflexión pública al enfatizar: “El punto es que ya no opinemos del cuerpo de las personas, o sea, evitemos”, dejando claro que solo a ella le compete su apariencia y decisiones. Las redes sociales respaldaron su posición.