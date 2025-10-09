Colombia

Liberan a los ocho integrantes de la misión médica secuestrados en zona rural de La Plata, Huila

Tras más de 24 horas de cautiverio, los trabajadores de la salud de la E.S.E. San Sebastián fueron entregados en buenas condiciones físicas

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Los ocho integrantes de la
Los ocho integrantes de la misión médica tras su liberación en zona rural de La Plata, Huila - crédito red social X

La liberación de los ocho integrantes de la misión médica que habían sido secuestrados en zona rural del municipio de La Plata, Huila, puso fin a una jornada de gran preocupación y tensión en la región.

Los profesionales de la salud, pertenecientes a la E.S.E. San Sebastián, fueron dejados en libertad este jueves tras permanecer más de 24 horas retenidos por hombres armados, presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El grupo —conformado por la médica Natalia Melisa Sánchez, la enfermera jefe Estefanía Silva, los auxiliares de enfermería Ayde Quinaya, Nicol Galbin, Jhon Rengifo y María Alejandra Muñoz, además de los conductores Freiner Castro Campos y Helmer Manolo Díaz— había sido interceptado en la mañana del miércoles 8 de octubre cuando realizaba labores de atención primaria y campañas de vacunación en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, zonas de difícil acceso y con presencia de grupos armados.

La liberación se habría dado gracias a la presión combinada de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y líderes comunitarios, que mediaron para garantizar la entrega segura del personal de salud.

Los ocho profesionales fueron recibidos en buenas condiciones físicas, aunque visiblemente afectados por la experiencia.

Los presuntos responsables del secuestro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los responsables del secuestro serían miembros de la columna móvil Hernando González Acosta, estructura de las disidencias del Estado Mayor Central que opera en el sur del Huila y en límites con el Cauca.

“Este grupo armado ilegal ha afectado históricamente a las comunidades del suroccidente del país. Su acción contra una misión médica es una violación al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el funcionario.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, detalló que desde el primer momento se activó un plan candado en las vías de acceso al Cauca para evitar el traslado de los retenidos fuera del departamento.

Pedro Sánchez se refiere a los presuntos responsables del secuestro - crédito red social X

“Inicialmente pensamos que se trataba del hurto de las camionetas donde se desplazaban los médicos. Pero al caer la tarde, al no poder establecer comunicación con ellos, se confirmó que habían sido secuestrados, explicó.

El Ministerio de Salud también se pronunció tras el regreso del equipo médico.

“Rechazamos cualquier tipo de violencia contra quienes trabajan por garantizar el derecho fundamental a la salud en los territorios más apartados del país. Los equipos de salud deben ser respetados y protegidos en todo momento”, expresó la cartera en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había condenado el secuestro y exigido su liberación inmediata, recordando que la retención de personal médico constituye una grave violación de las normas humanitarias internacionales.

“Los trabajadores de la salud no pueden ser utilizados como instrumentos de presión o de control territorial”, señaló la Oficina de Derechos Humanos en Colombia.

Temas Relacionados

Mesión médicaOcho integrantes HuilaZona rural La PlataLiberados misión médica HuilaEjército de ColombiaSecuestro misión médicaAlias KarlaColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico día, números ganadores del último sorteo hoy 8 de octubre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico día, números ganadores del

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

La bailarina barranquillera se burló de la situación por la que está atravesando la DJ, por lo que aseguró que el día de su encuentro en el ring peleará por el sentimiento de millones de seguidores

Andrea Valdiri se pronunció frente

Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia

El papel de Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, suscita inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, dada su estrecha relación familiar con uno de los principales exjefes paramilitares

Designación de Jorge Tovar como

Leonor Espinosa, una de las mejores chefs del planeta, arremetió contra tendencias gastronómicas de Bogotá: “terminan desplazando la pureza del producto”

La reconocida chef colombiana habló del excesivo uso de “capas de sabores intensos” de los productos gastronómicos capitalinos: “La saturación es inevitable”

Leonor Espinosa, una de las

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

El cantante antioqueño reunirá a sus fans más fieles en un evento especial con código de vestimenta, donde compartirá detalles inéditos de ‘Hopi Sende’ antes de su estreno oficial

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisiones

Corte Suprema argentina tomó decisiones en el caso del Clan Meyendorff, la familia de un narco colombiano conocido por los capos del Cartel del Norte del Valle como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció frente

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa para impedir que controle sus marcas: la disputa continúa

Rolling Stone reveló la lista de las mejores canciones del siglo 21: Shakira, J Balvin, Juanes y Karol G dentro del ranking

Natalia del ‘Desafío XX’ contó intimidades de su actividad en Onlyfans: “Tuve una necesidad”

Deportes

La emotiva despedida de Falcao

La emotiva despedida de Falcao a Miguel Ángel Russo en sus redes sociales, tras su muerte: “Te vas como lo grande que eres”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

Miguel Ángel Russo, luego de quedar campeón en Argentina, explicó por qué es inevitable querer a los colombianos

Mauricio “Chicho” Serna se refirió a la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”