Liberan a los ocho integrantes de la misión médica secuestrados en zona rural de La Plata, Huila

Los ocho integrantes de la misión médica tras su liberación en zona rural de La Plata, Huila - crédito red social X

La liberación de los ocho integrantes de la misión médica que habían sido secuestrados en zona rural del municipio de La Plata, Huila, puso fin a una jornada de gran preocupación y tensión en la región.

Los profesionales de la salud, pertenecientes a la E.S.E. San Sebastián, fueron dejados en libertad este jueves tras permanecer más de 24 horas retenidos por hombres armados, presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El grupo —conformado por la médica Natalia Melisa Sánchez, la enfermera jefe Estefanía Silva, los auxiliares de enfermería Ayde Quinaya, Nicol Galbin, Jhon Rengifo y María Alejandra Muñoz, además de los conductores Freiner Castro Campos y Helmer Manolo Díaz— había sido interceptado en la mañana del miércoles 8 de octubre cuando realizaba labores de atención primaria y campañas de vacunación en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, zonas de difícil acceso y con presencia de grupos armados.

La liberación se habría dado gracias a la presión combinada de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y líderes comunitarios, que mediaron para garantizar la entrega segura del personal de salud.

Los ocho profesionales fueron recibidos en buenas condiciones físicas, aunque visiblemente afectados por la experiencia.

Los presuntos responsables del secuestro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los responsables del secuestro serían miembros de la columna móvil Hernando González Acosta, estructura de las disidencias del Estado Mayor Central que opera en el sur del Huila y en límites con el Cauca.

“Este grupo armado ilegal ha afectado históricamente a las comunidades del suroccidente del país. Su acción contra una misión médica es una violación al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el funcionario.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, detalló que desde el primer momento se activó un plan candado en las vías de acceso al Cauca para evitar el traslado de los retenidos fuera del departamento.

Pedro Sánchez se refiere a los presuntos responsables del secuestro - crédito red social X

“Inicialmente pensamos que se trataba del hurto de las camionetas donde se desplazaban los médicos. Pero al caer la tarde, al no poder establecer comunicación con ellos, se confirmó que habían sido secuestrados, explicó.

El Ministerio de Salud también se pronunció tras el regreso del equipo médico.

“Rechazamos cualquier tipo de violencia contra quienes trabajan por garantizar el derecho fundamental a la salud en los territorios más apartados del país. Los equipos de salud deben ser respetados y protegidos en todo momento”, expresó la cartera en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había condenado el secuestro y exigido su liberación inmediata, recordando que la retención de personal médico constituye una grave violación de las normas humanitarias internacionales.

“Los trabajadores de la salud no pueden ser utilizados como instrumentos de presión o de control territorial”, señaló la Oficina de Derechos Humanos en Colombia.