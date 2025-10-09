Colombia

Laura Acuña presumió las remodelaciones que le ha hecho a su lujosa casa después de mudarse a Bogotá

La presentadora compartió detalles de su nuevo hogar en la capital colombiana que adquirió recientemente por los compromisos que tienen sus hijos

Por Juan David Botia Méndez

Laura presumió los lujos de
Laura presumió los lujos de su nueva casa y desató las reacciones en redes sociales - crédito @lauraacunaayala/Instagram

La nueva casa de Laura Acuña ha captado la atención de sus seguidores, quienes han podido apreciar detalles del interior en imágenes y videos publicados por la propia presentadora.

En estos registros, el espacio se muestra moderno y funcional, con una decoración que ha sido elogiada por sus seguidores, que destacaron “el buen gusto” de la presentadora.

Las fotografías y clips evidencian ambientes armónicos, pensados especialmente para las actividades de sus hijos, Helena y Nicolás.

La organización del nuevo hogar no ha estado exenta de retos, pues la presentadora confesó que muchas de las pertenencias acumuladas durante años no encuentran lugar en el nuevo espacio y la cantidad de ropa y objetos de los niños ha dificultado la instalación completa.

La decisión de mudarse estuvo impulsada por el deseo de facilitar la vida diaria de sus hijos.

Según explicó en una entrevista con Lo sé todo Colombia, los extensos trayectos hacia el colegio y para sus actividades extracurriculares agotaban a la familia y reducían su tiempo juntos en el hogar.

“Preferimos estar en un lugar donde ellos tengan la facilidad de estar en las clases que les gusta”, afirmó la conductora de televisión, subrayando el objetivo de que Helena y Nicolás puedan disfrutar sus intereses sin complicaciones de desplazamientos largos.

Laura Acuña presumió las remodelaciones
Laura Acuña presumió las remodelaciones que ha hecho en su nuevo hogar en Bogotá - crédito @lauraacunaayala/ Instagram

El video ha desatado las reacciones de sus miles de seguidores, quienes destacaron el resultado de las remodelaciones. “Woooooo bacanisimo 🙏😍. Felicidades que lo disfrutes Laurita ❤️“, ”Quedó muy linda tu habitación“, ”Fantástico…. FENOMENAL… Perfecto para ti Laura 👏“,fueron algunos de los comentarios.

La conductora reveló que su anterior vivienda, situada en las afueras de Bogotá, se proyectó como la casa definitiva para la familia, construida junto a su expareja, Rodrigo Kling. “Yo la verdad pensé que iba a ser la casa por el resto de mi vida, o sea la hicimos y donde la construimos, estuvimos con ese ánimo que fuera la casa de nuestra vida. Pero resulta que los niños crecen y empiezan a tener otras necesidades”, explicó Laura Acuña. Estos cambios la llevaron a priorizar la comodidad y el desarrollo de sus hijos frente a la permanencia en un espacio que ya no se ajustaba a las nuevas dinámicas.

Durante la entrevista, Acuña también abordó la opción de ampliar la familia. Consultada sobre esta posibilidad, descartó la idea debido a los retos de fertilidad asociados a una enfermedad y remarcó que sus dos embarazos fueron complejos.

Su foco, afirmó, está en acompañar y apoyar a Helena y Nicolás, de siete y ocho años, en sus intereses y actividades. “Quiero dedicarles tiempo a mis niños, apoyarlos en lo que ellos quieran hacer”, dijo la presentadora, quien eligió un camino profesional distinto a su carrera de abogada para brindar mayor presencia en la crianza de sus hijos.

La presentadora reveló que la
La presentadora reveló que la decisión de vivir en Bogotá fue impulsada por sus hijos - crédito @lauraacunaayala/ Instagram

Esta mudanza da inicio a una etapa distinta, donde la funcionalidad del hogar y la cercanía a las actividades cotidianas de los niños se convierten en ejes centrales para la vida de la familia.

Laura Acuña se sincera sobre el amor: “Ahí vamos, bien”

La presentadora y modelo Laura Acuña abordó de manera abierta su situación sentimental, despejando los rumores que han circulado durante casi cuatro años sobre su relación con el empresario Rodrigo Kling, padre de sus hijos.

La mudanza de Acuña, realizada junto a sus hijos Helena y Nicolás, marcó este cambio personal y generó numerosas reacciones entre sus más de cuatro millones de seguidores en redes sociales.

Laura Acuña aseguró que atraviesa
Laura Acuña aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad emocional y optimismo, tras su reciente mudanza junto a sus hijos - crédito @lauraacunaayala/Instagram

En declaraciones para el programa Lo sé todo, Acuña afirmó:“El electrocardiograma, superbién. O sea, cero problemas del corazón. Fuerte, sano por ahora. Entonces, pues ahí vamos, bien”, confirmando así que su corazón está “cero problemas” y que avanza con optimismo en una nueva etapa de su vida personal.

Acuña explicó que la convivencia cotidiana con sus hijos se ha convertido en un aspecto central de su vida. Frecuentemente, comparte escenas familiares y entrañables, como la elección de accesorios y perfumes en compañía de los pequeños, que sus seguidores destacan en los comentarios calificándolos de “hermosos” y subrayando el parecido de su hija con ella.

