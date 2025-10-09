Gustavo Petro respondió a congresista de Cambio Radical por denuncia sobre inexistencia de predio para universidad en San Andrés: “Es un colegio”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

Jorge Méndez, congresista de Cambio Radical, acusó al presidente Gustavo Petro de haber entregado información falsa al afirmar que su Gobierno inauguró una universidad en el archipiélago de San Andrés.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del legislador en su cuenta de X.

El jefe de Estado afirmó que lo entregado por su administración en San Andrés fue un colegio, que, según el presidente Petro, hace parte de un proyecto que conforma colegios y universidades en el territorio nacional.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro denunció supuestos bloqueos por fuerzas políticas, pero aseveró que seguirán generando educación gratuita.

“Es un colegio y hace parte del proyecto colegios/universidades. Nos bloquearon ciertas fuerzas políticas locales el lote, pero eso no es suficiente para que desarrollemos la educación superior gratuita”, expresó el mandatario.

Gustavo Petro respondió a congresista de Cambio Radical - crédito @petrogustavo/X