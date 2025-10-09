Colombia

Gustavo Petro respondió a congresista de Cambio Radical por denuncia sobre inexistencia de predio para universidad en San Andrés: “Es un colegio”

El presidente Gustavo Petro denunció supuestos bloqueos por fuerzas políticas en San Andrés

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

Jorge Méndez, congresista de Cambio Radical, acusó al presidente Gustavo Petro de haber entregado información falsa al afirmar que su Gobierno inauguró una universidad en el archipiélago de San Andrés.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del legislador en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de Estado afirmó que lo entregado por su administración en San Andrés fue un colegio, que, según el presidente Petro, hace parte de un proyecto que conforma colegios y universidades en el territorio nacional.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro denunció supuestos bloqueos por fuerzas políticas, pero aseveró que seguirán generando educación gratuita.

“Es un colegio y hace parte del proyecto colegios/universidades. Nos bloquearon ciertas fuerzas políticas locales el lote, pero eso no es suficiente para que desarrollemos la educación superior gratuita”, expresó el mandatario.

Gustavo Petro respondió a congresista
Gustavo Petro respondió a congresista de Cambio Radical - crédito @petrogustavo/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroUniversidad en San AndrésEducación PúblicaSan AndrésCambio RadicalColombia-Noticias

Más Noticias

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”

El atacante rompió su racha negativa con un doblete clave ante Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20, y con lágrimas le dedicó sus goles a la memoria de su padre

La historia de Néiser Villarreal,

Petro pidió disolver los gestores de seguridad en Medellín y el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó: “Que no podamos defender a nuestra gente”

Para el alcalde, el Gobierno nacional planea conformar una comisión nacional para presionar y “que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”

Infobae

Exjefe de las Farc Rodrigo Londoño salió en defensa de Hamás tras firma de acuerdo y pidió que Israel sea ‘juzgada’: “Es hora”

El exguerrillero y líder del partido Comunes, pese a las pullas hacia el Estado comandado por Benjamín Netanyahu, celebró el avance en los diálogos con el grupo terrorista

Exjefe de las Farc Rodrigo

Gobierno Nacional aparta a Iván Márquez de la mesa de diálogo con disidencias de las Farc

La Presidencia revocó el estatus de negociador de Iván Márquez tras más de nueve meses de ausencia en los diálogos y en respuesta a su liderazgo en la Segunda Marquetalia

Gobierno Nacional aparta a Iván

No habrá racionamiento de gas en la región Caribe luego de que Ecopetrol ya le vendiera la totalidad de gas necesario a las plantas térmicas de la costa

El Ministerio de Minas y Energía aseguró en que el suministro para los hogares y las plantas térmicas está garantizado durante este periodo, aunque el sector industrial enfrenta un panorama de incertidumbre

No habrá racionamiento de gas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en festival de comedia por polémica con la comediante Johana Velandia: “No cambio por un evento”

Plato de Ricardo Vesga desata controversia y lo aleja de los primeros cupos al Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: “Nada bueno”

Evelio Escorcia salió en defensa de su exesposa, Lily Díaz, en su pelea con Dayana Jaimes y los audios que la expusieron en redes

Westcol reveló la millonada que gasta en ropa y accesorios: esto es lo que cuesta un look completo

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Deportes

La historia de Néiser Villarreal,

La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores: así fue la historia

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta