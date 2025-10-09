Colombia

Exjefe de las Farc Rodrigo Londoño salió en defensa de Hamás tras firma de acuerdo y pidió que Israel sea ‘juzgada’: “Es hora”

El exguerrillero y líder del partido Comunes, pese a las pullas hacia el Estado comandado por Benjamín Netanyahu, celebró el avance en los diálogos con el grupo terrorista

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El presidente de Comunes, Rodrigo Londoño, aseguró que espera que se reconozca a Palestina como Estado - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

No cesan las reacciones en Colombia luego de conocerse del primer avance en las negociaciones entre el grupo terrorista Hamás y el Estado de Israel, intermediado por Estados Unidos, que concluyó con la firma del primer acuerdo.

De hecho, en la mañana del jueves 9 de octubre, el exjefe de las Farc y ahora líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, publicó en su cuenta de X sus apreciaciones sobre los avances conocidos en la noche del miércoles.

Según comentó el exlíder del extinto grupo armado, aunque celebra el acuerdo de paz, también pidió que se juzque al Estado de Israel por presuntos crímenes de guerra, incluido el reconocimiento de un supuesto genocidio a Palestina.

Sin embargo, Londoño no se refirió a los crímenes cometidos por el grupo alzado en armas, pese a admitir que no conoce los detalles del proceso de diálogo.

Finalmente, el líder del partido Comunes pidió que se inicien las labores de reconstrucción del territorio donde se concentra la población palestina, además de reconocerlos como un Estado.

“Celebro que se haya alcanzado un acuerdo de paz entre Hammas y el Estado de Israel. Sin conocer sus detalles, bienvenido el fin del genocidio y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Es hora del reconocimiento del Estado Palestino y el juzgamiento de los crímenes de Israel”, escribió Rodrigo Londoño en su cuenta de X

