Colombia

El secuestro de una misión médica en La Plata, Huila, pone en alerta a las autoridades

Las investigaciones permitieron identificar a alias Karla y a otros miembros de las disidencias como los principales sospechosos del secuestro de los trabajadores de la salud

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Un grupo armado ilegal interceptó
Un grupo armado ilegal interceptó a personal sanitario en La Plata, generando preocupación por la atención médica y la seguridad en la región, mientras las autoridades identifican a los presuntos responsables y piden colaboración ciudadana - crédito Luisa González / Reuters

El secuestro de una misión médica en La Plata, Huila ha generado preocupación en la región, luego de que las autoridades identificaran a alias Karla y a otros integrantes de las disidencias como los presuntos responsables.

El incidente afecta directamente la prestación de servicios de salud y la seguridad local, lo que ha puesto en alerta a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.

Según la información oficial, el grupo armado ilegal interceptó y privó de la libertad a los miembros de la misión médica mientras cumplían labores en el municipio de La Plata, en el departamento de Huila.

Esta acción representa una amenaza para el personal sanitario y compromete la atención médica de la población en una zona que ya enfrenta desafíos en materia de seguridad.

Buscando si tienen información de alias Carla o de alias los otros bandidos que están allá delinquiendo, que nos suministren información y llamando al uno cinco siete. Si podemos tener esa información, los podemos ubicar más rápidamente y llevarlos a la justicia”, afirmó Sánchez en una rueda de prensa.

El reciente secuestro de personal
El reciente secuestro de personal sanitario en La Plata evidencia los riesgos crecientes para la prestación de servicios esenciales y la estabilidad social en regiones afectadas por la violencia armada - crédito Colprensa

Las investigaciones permitieron identificar a alias Karla y a otros miembros de las disidencias como los principales sospechosos del secuestro. Esta identificación constituye un avance en el proceso de esclarecimiento del caso y en la búsqueda de los responsables, quienes, según las autoridades, continúan delinquiendo en la región.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades. Sánchez instó a quienes tengan información sobre el paradero de alias Karla o de los demás implicados a comunicarse con la línea 157, y destacó la importancia de la participación ciudadana para avanzar en la investigación y garantizar la seguridad en la zona.

La colaboración de la comunidad es fundamental para que las autoridades logren ubicar a los responsables y proceder con su judicialización, lo que permitiría que la justicia actúe con mayor eficacia en este caso.

