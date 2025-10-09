El secuestro de una misión médica en La Plata, Huila, pone en alerta a las autoridades

Un grupo armado ilegal interceptó a personal sanitario en La Plata, generando preocupación por la atención médica y la seguridad en la región, mientras las autoridades identifican a los presuntos responsables y piden colaboración ciudadana - crédito Luisa González / Reuters

El secuestro de una misión médica en La Plata, Huila ha generado preocupación en la región, luego de que las autoridades identificaran a alias Karla y a otros integrantes de las disidencias como los presuntos responsables.

El incidente afecta directamente la prestación de servicios de salud y la seguridad local, lo que ha puesto en alerta a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.

Según la información oficial, el grupo armado ilegal interceptó y privó de la libertad a los miembros de la misión médica mientras cumplían labores en el municipio de La Plata, en el departamento de Huila.

Esta acción representa una amenaza para el personal sanitario y compromete la atención médica de la población en una zona que ya enfrenta desafíos en materia de seguridad.

“Buscando si tienen información de alias Carla o de alias los otros bandidos que están allá delinquiendo, que nos suministren información y llamando al uno cinco siete. Si podemos tener esa información, los podemos ubicar más rápidamente y llevarlos a la justicia”, afirmó Sánchez en una rueda de prensa.

El reciente secuestro de personal sanitario en La Plata evidencia los riesgos crecientes para la prestación de servicios esenciales y la estabilidad social en regiones afectadas por la violencia armada - crédito Colprensa

Las investigaciones permitieron identificar a alias Karla y a otros miembros de las disidencias como los principales sospechosos del secuestro. Esta identificación constituye un avance en el proceso de esclarecimiento del caso y en la búsqueda de los responsables, quienes, según las autoridades, continúan delinquiendo en la región.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades. Sánchez instó a quienes tengan información sobre el paradero de alias Karla o de los demás implicados a comunicarse con la línea 157, y destacó la importancia de la participación ciudadana para avanzar en la investigación y garantizar la seguridad en la zona.

La colaboración de la comunidad es fundamental para que las autoridades logren ubicar a los responsables y proceder con su judicialización, lo que permitiría que la justicia actúe con mayor eficacia en este caso.

