Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Declaraciones contundentes y advertencias legales marcan un nuevo episodio en el conflicto entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes, con reacciones divididas en internet y denuncias ante la Fiscalía - crédito @dayanajaimes55 @drabetsylilianag/ Instagram

La familia Díaz enfrenta un nuevo capítulo de controversia mediática tras el fuerte pronunciamiento de Betsy Liliana, madre de Lily Díaz, contra Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías.

La disputa escaló después de que en abril se filtrara una imagen en la que Evelio Escorcia, entonces esposo de Lily, aparecía besando a Jaimes, lo que intensificó el debate sobre la relación entre las dos mujeres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Betsy Liliana decidió realizar declaraciones públicas para defender a su hija, luego de que Lily Díaz rompiera el silencio tras meses de reserva.

En mensajes difundidos a través de redes sociales, Lily explicó: “Me mantuve al margen y guardé silencio, no por ti ni por él, sino por mis hijos. Yo sí soy una dama. Yo no tengo la culpa de eso, Dayana”.

Esta declaración originó múltiples reacciones, entre ellas, la de Evelio Escorcia, quien respaldó a la madre de sus hijos con otro mensaje en redes: “Aceptar todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”.

Dayana Jaimes denunció la difusión de su número personal y aseguró haber sido víctima de amenazas, tras la ola de mensajes en redes sociales -crédito @dayanajaimes55/Instagram

Dayana Jaimes también reaccionó públicamente. La comunicadora denunció en sus historias de Instagram que tras las intervenciones de Lily, su número de celular se hizo público, situación que provocó mensajes y amenazas.

Jaimes señaló: “Voy a la Fiscalía porque después de esos videos se hizo público mi número personal. Me amenazan, me llaman, me mandan mensajes”. En la mañana del 8 de octubre, publicó evidencia de la denuncia ante las autoridades.

El momento más tenso surgió con el video de Betsy Liliana, médica y expareja de Diomedes Díaz, que acusó directamente a Jaimes de traicionar la confianza de su hija.

Una fuerte disputa reaviva el debate sobre las relaciones entre los herederos de Diomedes Díaz, después de una serie de publicaciones que incluyeron amenazas y mensajes de respaldo entre los protagonistas - crédito @babaditosoficiall/ Instagram

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo…”. Liliana recriminó que, pese a la hospitalidad brindada, Jaimes habría iniciado una relación con el esposo de su hija, y recordó que “antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿o ya se te olvidó?”.

La polémica continuó con mensajes en los que Liliana se mostró desafiante y advirtió a Jaimes sobre posibles acciones legales.

“Y por la denuncia, no, mi vida, porque estamos preparados para eso y para lo que tú quieras poner, y cuidadito te sigues metiendo con mi hija porque ella tiene quien la defienda, métete conmigo”.

“Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera culeándote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia. ¿Ah? Tienes huevo, ¿ah? Y así como se lo quitaste a Lilianita, también porque recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, ok, tienes toda la razón, pero antes fuiste la moza", continuó diciendo Betsy Liliana.

En medio de sus declaraciones, la exesposa de Diomedes Díaz se refirió a las intenciones de llevar la situación a instancias legales, como lo expresó Dayana.

La madre de Lily Díaz arremetió contra Dayana Jaimes - crédito @drabetsylilianag/ Instagram

“Yo santa no soy, pero yo tampoco salgo a hablar versículos de la Biblia como lo haces tú, y te culeas a medio mundo, hijueputa, y maridos ajenos. Ahora quieres venir a amedrantar aquí a Lilianita con el cuentecito de la denuncia. Haga lo que le dé su hijueputa gana, que aquí lo que tenemos es pool de abogados”, añadió.

“Tú bien sabes quién es y sabes también de lo que es capaz de hacer. Ya, entonces, no te me refines tanto, mami, porque puedo ir a la puerta de tu casa y dejarte sin pelo, malparida. Saca las pruebas que tengas para ver qué es lo que es, para yo sacarte también el kilometraje de mondá que tú llevas y pasas con la Biblia bajo el brazo. ¿Oíste? Perra hijueputa. Eres una perra, te dejaron por perra loca, eres una loca, porque en el valle todo el mundo no te bajan, sino de loca", concluyó.