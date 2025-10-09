Colombia

Autoridades alertan por mujer que droga a sus víctimas con medicamentos veterinarios

La delincuente cita a sus víctimas en un bar, allí los droga para después llevarlos a una zona alejada y robarlos, en la zona del barrio Boitá, de Kennedy

Por Julieth Cicua Caballero

La mujer citó a su
La mujer citó a su víctima en un bar para drogarlo en un descuido - crédito Freepik

El barrio Boitá, ubicado en la localidad de Kennedy, enfrenta creciente preocupación tras la difusión de imágenes de seguridad que muestran a una mujer incorporando una sustancia en la bebida de su acompañante, lo que ha alertado tanto a vecinos como a autoridades sobre una modalidad delictiva donde se emplean medicamentos veterinarios para cometer robos.

El video de seguridad muestra el momento en que, después de consumir la bebida alterada, el hombre es llevado hasta un parque cercano, pierde la orientación y cae al suelo.

En esa situación, la mujer aprovecha para apropiarse de sus pertenencias, entre ellas un teléfono un IPhone 16 y dinero de Nequi. Finalmente, la víctima logró regresar a su casa en estado de intoxicación, cuando el robo ya se había consumado.

Uno de los afectados compartió su experiencia detallando que la delincuente lo contactó a través de redes sociales y, tras un breve intercambio, lo citó en un bar específico del barrio.

Durante el encuentro, todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que, en un descuido y mientras él acudía al baño, la sospechosa adulteró su cerveza sin que él lo notara al volver.

Posteriormente, los resultados médicos confirmaron la presencia de una sustancia veterinaria utilizada comúnmente como sedante de animales. “Salí positivo para una sustancia que sirve para dopar animales (...) Considero que debe ser una banda grande porque no creo que ella sola pueda hacerlo. Me saqueó toda la cuenta bancaria. Fue el iPhone 16, 1.722.000 y 200.000 de Nequi”, detalló la víctima.

La policía de Kennedy ha expresado su inquietud por la posibilidad de que este método no constituya un caso aislado, ya que el testimonio recogido indica que más hombres podrían haber sido víctimas bajo la misma modalidad.

Paralelamente, el establecimiento donde ocurrió el encuentro inicial se ha unido a las investigaciones y ha iniciado un seguimiento a la sospechosa para prevenir nuevos incidentes de este tipo.

