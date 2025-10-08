Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pone fin a los rumores y aclara quiénes son los verdaderos dueños de Dulcinea y Mahalo en Medellín - crédito @westcol/IG

La reciente intervención pública de Westcol ha puesto fin a las especulaciones sobre la propiedad de una de las discotecas más populares de Medellín, Dulcinea, y el restaurante Mahalo.

El streamer, a través de una transmisión en vivo de su canal de Kick, detalló su participación y la de otros socios en ambos negocios, al tiempo que abordó la controversia surgida con Mr. Stiven, figura también vinculada al mundo digital y nocturno de la ciudad.

De acuerdo con sus declaraciones, quiso aclarar los rumores que circulan en redes sociales y subrayar la importancia de separar los intereses personales de los empresariales en un entorno marcado por la competencia y la exposición mediática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dueños de Dulcinea: participación de Andrés, Westcol y Mr. Stiven

En relación con Dulcinea, Westcol explicó que Andrés Aguirre es el principal propietario y la mente detrás del proyecto, ya que contaba con una amplia experiencia en la gestión de discotecas antes de asociarse con él.

La verdad detrás de Dulcinea: Westcol, Andrés y Mr. Stiven revelan cómo nació la alianza que revolucionó la noche de Medellín - crédito @Ibai/YouTube

“Voy a aprovechar y voy a tocar este tema aquí para que ustedes dejen ese tema de una vez por todas porque a mí eso me parece una estupidez. Huevón, yo no entiendo por qué la gente es tan imbécil... Vean, Dulcinea es una discoteca donde Andrés, que es el principal dueño, yo creo que ustedes entiendan que Andrés es el principal dueño, no solo es la mente de las discotecas, él ya tenía muchas discotecas la primera vez que yo me asocié con él. Cuando yo me asocié con Andrés, ya era una bestia, huevón, ¿sí me entiende? Él ya la rompía en lo que hacía. Nosotros lo que íbamos a hacer era un conjunto de dos poderes que íbamos a llevarlo más lejos. Una buena discoteca con un buen marketing y el éxito era rotundo", empezó diciendo Westcol.

La colaboración entre ambos surgió como una alianza estratégica y el streamer enfatizó que la construcción y el crecimiento de Dulcinea han sido fruto de un trabajo conjunto desde sus inicios, y que la gestión diaria implica la participación activa de varios socios.

Seguido a esto se refirió a la polémica que hay en las redes sociales en torno a la participación del streamer y creador de contenido Mr. Stiven en ese proyecto y Westcol aclaró que, aunque su porcentaje de propiedad es menor, fue invitado desde el principio a formar parte del proyecto.

“Mr. Stiven, en este momento, duélale a quien le duela, es dueño de la discoteca también. Por más que la gente llore, él es parte y es dueño de la discoteca y estuvo en el proyecto, involucrado en el proyecto, que quizás no tenga el porcentaje más alto, pero sigue siendo dueño”, afirmó el paisa.

Westcol responde a la polémica con Mr. Stiven y su discoteca Dulcinea - crédito @stiven.tc/Instagram

Además, subrayó la diferencia entre la discoteca como establecimiento físico y la marca Dulcinea, la cual pertenece exclusivamente a Andrés Aguirre y a él, una distinción que resulta relevante, ya que la marca tiene planes de expansión, incluyendo la apertura de una nueva sede en Bogotá próximamente, y podría sumar nuevos socios en el futuro.

“Yo no estoy para alegar con eso porque a mí es el que me toca organizar casi siempre todos los artistas. Ryan, Blessd, Farruko, todos esos maricas. Yo mismo me senté, hablé con ellos y gestioné, hice todo para que ellos cantaran allá. Y yo con Andrés me he sentado y hemos hecho cada hijueputa cosa para hacer crecer la discoteca como para que se vaya para atrás por simplemente peleas de comunidades y cosas así, que es muy absurdo. Entonces, dejen esa huevonadita“, expresó Westcol, mientras hacia las aclaraciones.

En cuanto al restaurante de Mahalo, Westcol precisó que es propietario junto a Carlos, y que Omar de Master PC, además de ser su representante legal, es socio en varias de sus empresas.

“Yo soy propietario y yo soy el dueño de Mahalo. Omar de Master PC es socio mío de casi de todas mis empresas. ¿Por qué? Porque es mi representante legal”, explicó.

Además, contó que la adquisición de Mahalo se realizó de manera conjunta con Carlos, y posteriormente se integraron otros socios.

Westcol responde a la polémica con Mr. Stiven y revela detalles de sus negocios - crédito @westcol/Instagram

Westcol destacó que el crecimiento del restaurante se debe tanto a su imagen pública como al esfuerzo invertido en su desarrollo, y rechazó la necesidad de reivindicar constantemente su propiedad ante los cuestionamientos externos.

La polémica con Mr. Stiven en las redes sociales por Dulcinea

La controversia con Mr. Stiven se originó a raíz de comentarios y disputas en redes sociales sobre la verdadera propiedad de las discotecas, así que Westcol manifestó su incomodidad ante la situación, señalando que prefiere no alimentar enfrentamientos públicos.

“Yo no salgo y no hablo y no digo nada y me quedo callado. A mí sí me dolió y lo voy a admitir, más no por lo que digan las ratas, porque a mí no me duele lo que digan las ratas (como se llaman los fanáticos de Mr. Stiven)”, expresó.

El streamer consideró innecesarios los comentarios que surgieron tras la visita de Mr. Stiven a Mahalo y defendió su postura de mantener la discreción para no perjudicar los proyectos empresariales en los que participa.

Más allá de las disputas puntuales, Westcol reflexionó sobre el ambiente competitivo que predomina entre los streamers y la tendencia a priorizar los conflictos sobre el crecimiento colectivo y recordó que, en sus inicios, aspiraba a que todos sus colegas pudieran prosperar y alcanzar sus metas, y lamentó que, en el momento de mayor éxito para muchos, las rivalidades hayan cobrado protagonismo.

Para él, el verdadero valor reside en disfrutar los logros y fortalecer los negocios, en lugar de caer en disputas que solo generan retrocesos.