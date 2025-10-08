Colombia

Registraduría desmintió a Daniel Quintero y mantiene en suspenso la consulta del Pacto Histórico

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad aún evalúa los efectos de la tutela que frenó el proceso y que no ha sostenido conversaciones con miembros de esa colectividad

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Hernán Penagos advirtió que la
Hernán Penagos advirtió que la consulta, que incluiría elecciones a Cámara, Senado y Presidencia, exige una logística compleja - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha tomado una decisión definitiva sobre la realización de la consulta presidencial del Pacto Histórico, prevista inicialmente para el próximo 26 de octubre de 2025, y desmintió las declaraciones del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que la entidad habría confirmado la realización del proceso.

Durante un foro organizado por El Tiempo, Penagos explicó que el organismo continúa analizando los efectos de la tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, que frenó temporalmente la consulta impulsada por el Pacto Histórico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estamos evaluando los efectos de la tutela”, indicó el registrador, quien precisó que todavía no se ha recibido una notificación formal del fallo judicial.

Penagos fue enfático en que ni él ni ningún miembro de su equipo han sostenido conversaciones con representantes del movimiento político.

“No hemos hablado con nadie en lo personal, ni nadie del equipo de la Registraduría”, aclaró, desmintiendo así lo dicho por Quintero, quien había afirmado que la entidad les había confirmado que la consulta seguiría en pie.

El registrador explicó que este proceso contempla tres etapas: la selección de listas para Cámara de Representantes, Senado y la elección presidencial. Añadió que, debido a su magnitud, la organización de una consulta de este tipo representa una gran exigencia logística y administrativa.

“Se trata de una consulta popular que convocaría a más de 39 millones de colombianos habilitados para votar”, señaló Penagos.

Temas Relacionados

Registrador nacionalHernán PenagosPacto HistóricoConsulta del Pacto HistóricoConsulta 26 de octubreRegistraduría NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

España busca mecánicos colombianos: el Sena abre convocatoria con sueldo de ocho millones de pesos y contrato legal

A través de su Agencia Pública de Empleo, el Sena anunció cinco vacantes para técnicos y tecnólogos en mecánica automotriz que deseen trabajar en la provincia de Lugo, Galicia

España busca mecánicos colombianos: el

Daniel Quintero se despachó contra la administración de Federico Gutiérrez tras desmanes por la protesta pro palestina en Medellín: “Van a terminar en la cárcel”

El precandidato presidencial denunció que funcionarios de la administración de Gutiérrez participaron ilegalmente en los disturbios

Daniel Quintero se despachó contra

Exfiscal Angélica Monsalve se fue en contra de Miguel Uribe Londoño por mensaje en que dijo el legado de su hijo “permanecerá”: " Abajo las hegemonías familiares"

La exfiscal y aspirante presidencial reaccionó a la declaración de Miguel Uribe Londoño sobre el legado de su hijo, pero su comentario produjo debate en redes y entre líderes políticos

Exfiscal Angélica Monsalve se fue

Armando Benedetti reconoció que quería provocar a sus opositores con polémico reloj suizo: “Es chimbo, no es de verdad JA JA JA”

El ministro del Interior publicó un video en sus redes sociales en el que habló cuánto cuesta realmente su reloj, que aparentemente es un Patek Philippe, que podría valer más de más de 150.000 dólares

Armando Benedetti reconoció que quería

Secretaria de Seguridad de Bogotá lanzó alerta por llamadas fantasmas: “Solo con contestar, podrían usar su número para fraudes y otros delitos”

Los mismos números pueden ser utilizados para contactar a las víctimas, haciéndose pasar por empleados de bancos, compañías de telefonía o, incluso, supuestos emisarios de premios

Secretaria de Seguridad de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor habló sobre la

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Mamá de B King expresó

Mamá de B King expresó su rotundo rechazo al lucro mediático por la muerte del artista: “Lo único que pedimos es respeto, verdad y justicia”

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón y criticó su programa de chismes: “Compra mejores equipos y saca mi nombre de tu boca”

La Jesuu respondió a los comentarios racistas y amenazas de Yina Calderón y su hermana: anunció acciones legales

Por primera vez Christopher Carpentier probó productos icónicos de Colombia y sorprende con sus reacciones: pidió disculpas

Deportes

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico en la previa del México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

James Rodríguez vive en comunión con la hinchada del León: así fue el emotivo momento que compartió con una serenata en México

La selección Colombia completó su grupo de convocados en Estados Unidos: Richard Ríos fue el último en unirse

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades