Registraduría desmintió a Daniel Quintero y mantiene en suspenso la consulta del Pacto Histórico

Hernán Penagos advirtió que la consulta, que incluiría elecciones a Cámara, Senado y Presidencia, exige una logística compleja - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha tomado una decisión definitiva sobre la realización de la consulta presidencial del Pacto Histórico, prevista inicialmente para el próximo 26 de octubre de 2025, y desmintió las declaraciones del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que la entidad habría confirmado la realización del proceso.

Durante un foro organizado por El Tiempo, Penagos explicó que el organismo continúa analizando los efectos de la tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, que frenó temporalmente la consulta impulsada por el Pacto Histórico.

“Estamos evaluando los efectos de la tutela”, indicó el registrador, quien precisó que todavía no se ha recibido una notificación formal del fallo judicial.

Penagos fue enfático en que ni él ni ningún miembro de su equipo han sostenido conversaciones con representantes del movimiento político.

“No hemos hablado con nadie en lo personal, ni nadie del equipo de la Registraduría”, aclaró, desmintiendo así lo dicho por Quintero, quien había afirmado que la entidad les había confirmado que la consulta seguiría en pie.

El registrador explicó que este proceso contempla tres etapas: la selección de listas para Cámara de Representantes, Senado y la elección presidencial. Añadió que, debido a su magnitud, la organización de una consulta de este tipo representa una gran exigencia logística y administrativa.

“Se trata de una consulta popular que convocaría a más de 39 millones de colombianos habilitados para votar”, señaló Penagos.