Piter Albeiro se metió en la pelea entre Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella: “Usted traicionó un país que creyó en sus palabras”

Las tensiones se agudizaron en el escenario político por el enfrentamiento público entre Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, y el exmandatario Juan Manuel Santos.

El intercambio incluyó acusaciones relacionadas con el proceso de paz, la gestión y consecuencias del plebiscito, además de supuestas conexiones con el escándalo de Odebrecht.

En medio de la confrontación entre Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella, el humorista Ómar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, irrumpió en el debate. Dirigiéndose a Santos, lanzó una frase contundente: “Usted traicionó un país que creyó en sus palabras”. Así, la participación de Piter Albeiro aportó un nuevo matiz a la discusión al expresarse de forma directa y crítica hacia el expresidente.

Abelardo de la Espriella inició el conflicto al publicar un largo comunicado donde cuestionó duramente a Juan Manuel Santos, a quien señaló como “traidor de la Patria”.

Entre sus críticas, De la Espriella acusó al exmandatario de haber minimizado los delitos de las Farc, propiciar la impunidad e impulsar indirectamente la llegada de Gustavo Petro al poder.

Juan Manuel Santos replicó con una corta declaración acompañada de un video antiguo, grabado hace más de una década, donde, según su afirmación, Abelardo de la Espriella sostenía opiniones opuestas respecto a la paz.

“Candidato, me gustaba más el Abelardo de antes. Aquel que hace unos años parecía estar de acuerdo con desarmar a 13 mil combatientes de las Farc”, expresó Santos en un mensaje de su cuenta de X.

Fue en este momento del intercambio cuando el comediante Piter Albeiro, intervino en la controversia. El comediante decidió responderle directamente a Juan Manuel Santos, planteando que el respaldo popular al acuerdo de paz no significaba avalar la presencia de antiguos jefes guerrilleros en el Congreso, y que esa decisión representó una traición para quienes habían creído en la palabra del expresidente.

“Todo el mundo pudo estar de acuerdo con la PAZ pero NADIE ESTABA DE ACUERDO CON TIMOCHENKO, TORNILLO Y LA MUJER DE TIRO FIJO EN EL CONGRESO burlándose de Colombia y de las víctimas. UD TRAICIONÓ un país que creyó en sus palabras”, escribió el humorista por medio de un mensaje que escribió en su cuenta de la red social X.

A estos comentarios realizados por Piter Albeiro, el usuario de X @plasticoradio decidió responder, señalando que la situación ha cambiado desde la firma del acuerdo y defendiendo algunos de sus resultados.

Subrayó que, actualmente, los exjefes de las Farc solo pueden ocupar cargos en el Congreso si obtienen el respaldo del voto popular, además de destacar logros como la reducción de la violencia y la mejoría en los territorios más afectados por el conflicto.

“Ya se terminó ese acuerdo Piter, ahora los ex jefes FARC para estar en el Congreso debe ser por voto popular. Se logró bajar las armas, se logró hospitales militares vacíos, se logró salvar muchas vidas en los territorios del conflicto armado que obvio no es MIAMI”, contestó.

Piter Albeiro no dejó sin respuesta el comentario y replicó con el siguiente mensaje: “Hola Luis, no sé en qué país pasa lo que dice, pero la guerra no se acaba mientras sea el narcotráfico el que financia”.

No solo Piter Albeiro reaccionó a la publicación de Juan Manuel Santos. Abelardo De La Espriella, involucrado desde el inicio en la polémica, también respondió al mensaje anteriormente citado del exmandatario.

En su cuenta de X le contestó a Santos lo siguiente: "Ex Presidente: hace 13 años, antes de que te robaras el plebiscito en el que dijimos NO, antes de que entregases curules a los peores asesinos a cambio de impunidad, antes de que las FARC hubiesen mutado en las cinco facciones que hoy existen: las de Mordisco, las de Calarcá, las del Frente 37, las de Iván Márquez y las de Timochenko en el congreso, antes de que prohibieses las fumigaciones y nos convirtieses en el más grande productor de coca del mundo, antes de que hubieses llevado a Petro al poder, TODOS creíamos en la paz".