Colombia

Piter Albeiro se metió en la pelea entre Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella: “Usted traicionó un país que creyó en sus palabras”

El humorista se sumó a la controversia entre el exmandatario y De la Espriella, con duras críticas sobre el acuerdo de paz y la presencia de exguerrilleros en el Congreso de la República

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Piter Albeiro se metió en
Piter Albeiro se metió en la discusión entre Abelardo De La Espriella y el expresidente Juan Manuel Santos - crédito @piteralbeiro / Instagram, @ABDELAESPRIELLA y @JuanManSantos

Las tensiones se agudizaron en el escenario político por el enfrentamiento público entre Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, y el exmandatario Juan Manuel Santos.

El intercambio incluyó acusaciones relacionadas con el proceso de paz, la gestión y consecuencias del plebiscito, además de supuestas conexiones con el escándalo de Odebrecht.

En medio de la confrontación entre Juan Manuel Santos y Abelardo de la Espriella, el humorista Ómar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, irrumpió en el debate. Dirigiéndose a Santos, lanzó una frase contundente: “Usted traicionó un país que creyó en sus palabras”. Así, la participación de Piter Albeiro aportó un nuevo matiz a la discusión al expresarse de forma directa y crítica hacia el expresidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Abelardo de la Espriella inició el conflicto al publicar un largo comunicado donde cuestionó duramente a Juan Manuel Santos, a quien señaló como “traidor de la Patria”.

Entre sus críticas, De la Espriella acusó al exmandatario de haber minimizado los delitos de las Farc, propiciar la impunidad e impulsar indirectamente la llegada de Gustavo Petro al poder.

Juan Manuel Santos replicó con una corta declaración acompañada de un video antiguo, grabado hace más de una década, donde, según su afirmación, Abelardo de la Espriella sostenía opiniones opuestas respecto a la paz.

“Candidato, me gustaba más el Abelardo de antes. Aquel que hace unos años parecía estar de acuerdo con desarmar a 13 mil combatientes de las Farc”, expresó Santos en un mensaje de su cuenta de X.

Juan Manuel Santos afirmó que
Juan Manuel Santos afirmó que le gustaba más el "Abelardo de hace años" - crédito @JuanManSantos

Fue en este momento del intercambio cuando el comediante Piter Albeiro, intervino en la controversia. El comediante decidió responderle directamente a Juan Manuel Santos, planteando que el respaldo popular al acuerdo de paz no significaba avalar la presencia de antiguos jefes guerrilleros en el Congreso, y que esa decisión representó una traición para quienes habían creído en la palabra del expresidente.

“Todo el mundo pudo estar de acuerdo con la PAZ pero NADIE ESTABA DE ACUERDO CON TIMOCHENKO, TORNILLO Y LA MUJER DE TIRO FIJO EN EL CONGRESO burlándose de Colombia y de las víctimas. UD TRAICIONÓ un país que creyó en sus palabras”, escribió el humorista por medio de un mensaje que escribió en su cuenta de la red social X.

Piter Albeiro salió en defensa
Piter Albeiro salió en defensa de de la Espriella y contestó a Santos - crédito @PITERALBEIRO

A estos comentarios realizados por Piter Albeiro, el usuario de X @plasticoradio decidió responder, señalando que la situación ha cambiado desde la firma del acuerdo y defendiendo algunos de sus resultados.

Subrayó que, actualmente, los exjefes de las Farc solo pueden ocupar cargos en el Congreso si obtienen el respaldo del voto popular, además de destacar logros como la reducción de la violencia y la mejoría en los territorios más afectados por el conflicto.

“Ya se terminó ese acuerdo Piter, ahora los ex jefes FARC para estar en el Congreso debe ser por voto popular. Se logró bajar las armas, se logró hospitales militares vacíos, se logró salvar muchas vidas en los territorios del conflicto armado que obvio no es MIAMI”, contestó.

Piter Albeiro no dejó sin respuesta el comentario y replicó con el siguiente mensaje: “Hola Luis, no sé en qué país pasa lo que dice, pero la guerra no se acaba mientras sea el narcotráfico el que financia”.

No solo Piter Albeiro reaccionó a la publicación de Juan Manuel Santos. Abelardo De La Espriella, involucrado desde el inicio en la polémica, también respondió al mensaje anteriormente citado del exmandatario.

Abelardo De La Espriella le
Abelardo De La Espriella le contestó de regreso a Juan Manuel Santos - crédito @ABDELAESPRIELLA

En su cuenta de X le contestó a Santos lo siguiente: "Ex Presidente: hace 13 años, antes de que te robaras el plebiscito en el que dijimos NO, antes de que entregases curules a los peores asesinos a cambio de impunidad, antes de que las FARC hubiesen mutado en las cinco facciones que hoy existen: las de Mordisco, las de Calarcá, las del Frente 37, las de Iván Márquez y las de Timochenko en el congreso, antes de que prohibieses las fumigaciones y nos convirtieses en el más grande productor de coca del mundo, antes de que hubieses llevado a Petro al poder, TODOS creíamos en la paz".

Temas Relacionados

Piter AlbeiroAbelardo De La EspriellaJuan Manuel SantosAcuerdo de PazColombia-Noticias

Más Noticias

Tragedia familiar en Moniquirá: un hermano habría asesinado a otro en medio de una disputa por una herencia

Mientras la comunidad despide a Campo Elías Merchán Rodríguez, su hermano Ramiro es señalado de ser el presunto responsable de su muerte, ocurrida en la vereda Coralina, del municipio boyacense

Tragedia familiar en Moniquirá: un

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

La cantante paisa habló en su programa radial para ‘Las joyas de Tropicoqueta’ y se refirió a la relación que mantiene con el reguetonero

Karol G se habría referido

Resultados Lotería de la Cruz Roja 7 de octubre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Además del premio mayor, esta popular lotería entrega 50 secos millonarios principales

Resultados Lotería de la Cruz

Justicia ratifica condena de 7 años contra menor implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay

El fallo del tribunal ratifica la pena impuesta al adolescente implicado en magnicidio del político, tras admitir su culpabilidad

Justicia ratifica condena de 7
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor habló sobre la

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Karol G se habría referido

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón y criticó su programa de chismes: “Compra mejores equipos y saca mi nombre de tu boca”

La Jesuu respondió a los comentarios racistas y amenazas de Yina Calderón y su hermana: anunció acciones legales

Por primera vez Christopher Carpentier probó productos icónicos de Colombia y sorprende con sus reacciones: pidió disculpas

Pichingo aclara el malentendido: no está hospitalizado y todo fue un chiste en verso

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

James Rodríguez vive en comunión con la hinchada del León: así fue el emotivo momento que compartió con una serenata en México

La selección Colombia completó su grupo de convocados en Estados Unidos: Richard Ríos fue el último en unirse

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades

Preocupación por la salud de James Rodríguez: recibió duro golpe en el entrenamiento de la selección Colombia