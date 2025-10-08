Multinacional alemana lanzó convocatoria de empleo para jóvenes sin experiencia en Colombia: conozca las vacantes

La industria busca trabajadores sin experiencia. Estas son las convocatorias - crédito Europa Press

Bayer Colombia abrió nuevas oportunidades laborales para profesionales del país, sin exigir experiencia previa en varias de sus vacantes.

De acuerdo con la información detallada por Pulzo, la multinacional de origen alemán, reconocida por su presencia en el sector farmacéutico y agroindustrial, busca sumar talento en ciudades como Bogotá y Barranquilla, con facilidades en el acceso a primeros empleos y prácticas profesionales en áreas administrativas, de salud, diseño, comunicaciones y finanzas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las posiciones ofertadas se destaca el programa para practicantes, en el que se aceptan estudiantes de últimos semestres de carreras como diseño gráfico, producción multimedia, ingeniería industrial o agroindustrial, administración, derecho y economía.

Uno de los énfasis de las convocatorias es la apertura de vacantes para aprendices - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las responsabilidades varían desde la actualización de diseños y rotulados de productos, hasta el análisis de datos para optimizar la ruta del paciente y el desarrollo de procesos jurídicos con énfasis en Legal Tech.

Para muchos de estos cargos, la modalidad híbrida permite alternancia entre el trabajo presencial y remoto, una tendencia que aumentó las opciones para candidatos que buscaban flexibilidad laboral.

Para cargos de mayor jerarquía, como el de Gerente de Operaciones Financieras, sí se demanda experiencia comprobada y formación avanzada, incluyendo MBA o conocimiento robusto en gestión de crédito, finanzas y riesgos.

Así son los salarios

En cuanto a la expectativa salarial, la empresa mantiene sus cifras reservadas en el sitio oficial, aunque fuentes de la industria y portales laborales especializados permitieron estimar rangos.

De acuerdo con el medio, los salarios de roles técnicos y de laboratorio podrían fluctuar entre $1’700.000 y $2’300.000 mensuales, mientras que un analista podía obtener alrededor de $3’100.000, y un desarrollador químico alcanzar hasta $5’000.000 en el contexto colombiano.

Los desarrolladores químicos pueden ganar hasta 5 millones de pesos mensuales - crédito Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias./UdeA

Las vacantes de Bayer representan una ventana de acceso para jóvenes sin experiencia laboral, así como una alternativa para perfiles especializados que buscan desarrollarse en una de las compañías más prestigiosas del sector privado.

El cierre de las convocatorias se espera que suceda días siguientes, y la postulación debió realizarse a través de la plataforma de la multinacional, donde también se detallaron las condiciones particulares de cada cargo.

Más de 140 mil vacantes laborales activas en Colombia

El mercado laboral de Colombia sigue con vacantes y oportundiades laborales, con más de 140 mil vacantes activas disponibles, de acuerdo con la información publicada el 6 de octubre de 2025 por diferentes portales especializados.

La plataforma Magneto, en alianza con empresas e instituciones de todo el país, presenta cientos de ofertas clasificadas por sector, cargo y ciudad, lo que facilita el acceso a oportunidades para candidatos de distintos perfiles, según informó también Semana.

Las ofertas están disponibles en la plataforma Magneto -crédito AFP

Los sectores con mayor demanda incluyen ventas, tecnología, salud, administración, logística y atención al cliente, entre otros. Las posiciones ofertadas están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a quienes buscan su primer empleo. Entre las opciones de empleo actualmente activas se encuentran:

Opciones de empleo destacadas

Contador junior – Bogotá D.C.Empresa: NasesSalario: $3.000.000Tipo de contrato: Término indefinidoResponsabilidades:

Administrar la contabilidad general de la empresa

Conciliaciones bancarias y manejo de nómina

Supervisión de cartera e impuestos

Análisis de cuentas para informesRequisitos:

Título en Contaduría Pública o Finanzas

Experiencia mínima de 1 año

Manejo de SAP y Microsoft Office

Analista de formación comercial – MedellínEmpresa: MedipielSalario: $2.656.000 a $3.200.000Tipo de contrato: Término indefinidoResponsabilidades:

Capacitación de equipos comerciales

Implementación de estrategias de ventas

Elaboración de informes mensualesRequisitos:

Tecnólogo en áreas administrativas, mercadeo, diseño o comunicación

Experiencia en el sector dermocosmético o capilar

Dominio de plataformas digitales

Coordinador de registro de importación – CaliEmpresa: ConfidencialSalario: $3.000.000 a $3.115.000Tipo de contrato: Término indefinidoResponsabilidades:

Liderar procesos de importación

Gestión de registros ante entidades nacionales

Manejo de plataforma VUCERequisitos:

Profesional en comercio exterior

Más de 2 años de experiencia en el área

Inglés nivel intermedio-avanzado

Ejecutivo comercial – CaliEmpresa: LamiempaquesSalario: $2.800.000 a $2.900.000Tipo de contrato: Término indefinidoResponsabilidades:

Desarrollo de estrategias de ventas

Gestión y cierre de acuerdos comerciales

Manejo de B2B y B2CRequisitos:

Título profesional en ventas o negocios

Al menos 3 años de experiencia en el sector plástico, alimentos o manufacturero

Disponibilidad para viajar

Para consultar todas las vacantes actualizadas y postularse, los interesados deben ingresar al portal de empleo señalado y crear un perfil profesional sin costo.