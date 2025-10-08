Colombia

Miguel Polo Polo no apoyó a María Fernanda Cabal pero sí a su hija, Luisa Postres: “Nos guste o no, daba empleo”

Tras la controversia en redes por las condiciones de una vacante publicada por la empresaria, el congresista Polo Polo cuestionó la falta de críticas a otros casos similares

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El representante Polo Polo respaldó
El representante Polo Polo respaldó a la empresaria tras la polémica por su oferta laboral, señalando que no se cuestiona con igual fuerza a funcionarios del Gobierno como David Racero - crédito agenciapi.co

La empresaria Luisa Postres, hija de la senadora María Fernanda Cabal, enfrentó una fuerte polémica tras publicar una oferta laboral para el cargo de community manager que fue señalada por varios usuarios en redes sociales quienes consideraron que las funciones exigidas resultaban excesivas para una sola persona..

La controversia en redes sociales la llevó a ofrecer disculpas públicas y a reconocer los errores cometidos en su convocatoria.

El representante Miguel Polo Polo se refirió a la controversia que rodeó a Luisa Postres y salió en su defensa, cuestionando la falta de críticas hacia figuras del Gobierno. “Pero calladitos frente a la explotación laboral de David Racero”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El representante Miguel Polo Polo criticó enérgicamente a sectores de izquierda por la manera en que han reaccionado a la polémica sobre la oferta laboral publicada por Luisa Postres.

Polo Polo afirmó que existe una actitud severa hacia la empresaria por parte de esos sectores, mientras que mantienen silencio frente a otros casos de explotación laboral.

Según el congresista, Luisa Postres ofrecía un empleo legal, con pagos de prestaciones de ley, en contraste con situaciones como la atribuida a David Racero, a quien acusó de no pagar el salario mínimo y de no garantizar la seguridad social, además de exigir tareas ajenas al puesto.

Asimismo, Polo Polo señaló la existencia de una “doble moral” dentro de la izquierda, recordando otros episodios polémicos como el caso de una empleadora que presuntamente que encerró a una niñera en un sótano para obligarla a realizar una prueba de polígrafo, en referencia a una controversia en la que se vio envuelta la excanciller Laura Sarabia.

Miguel Polo Polo defendió a
Miguel Polo Polo defendió a Luisa Postres en un mensaje de su cuenta de X - crédito @MiguelPoloP

Para el representante, este tipo de acciones muestran una actitud hipócrita y una falta de coherencia a la hora de denunciar situaciones laborales irregulares.

“La izquierda muy cuchilla con Luisa Postres (hija de Cabal), pero calladitos frente a la explotación laboral de David Racero. La primera, nos guste o no la oferta, daba empleo legal y pagaba todas las prestaciones de ley. Racero ni siquiera pagaba el mínimo completo, no daba seguridad social y hasta hacía barrer y trapear el fruver. ¡Doble moral! Y ni hablar de la que encerró a la niñera en un sótano para hacerle una prueba de polígrafo. ¡Hipócritas!“, escribió el legislador contradictor del Gobierno nacional perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

A lo que se refiere Polo Polo con lo del fruver de David Racero es a una polémica que surgió tras la difusión de un audio en el que el congresista describía las condiciones laborales en un negocio familiar que administró en 2020.

A lo que se refiere
A lo que se refiere Polo Polo con lo del fruver de David Racero es a una polémica que surgió tras la difusión de un audio en el que el congresista describía las condiciones laborales en un negocio familiar que administró en 2020 - crédito Colprensa

La grabación, revelada por el periodista Daniel Coronell en la revista Cambio, generó críticas por presunta explotación laboral, ya que en ella Racero explicaba el tipo de contrato y las tareas que se ofrecían en un fruver que habría sido de su propiedad.

“El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben. (...) Un día de descanso a la semana”, se le escucha decir en una de las conversaciones.

Con respecto a la controversia por la oferta laboral de Luisa Postres, en la noche del cuatro de octubre, ante la continuidad de las críticas, la empresaria publicó un video de disculpa en el que asumió la responsabilidad por sus palabras y actitudes.

En su mensaje, reconoció: “La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”.

A lo anterior agregó: “Segundo, pedir perdón por responder a un comentario de forma grosera y, además, menospreciar un trabajo que sé, es igual de importante y digno a todos los demás trabajos”.

Y es que anteriormente cuando se desató la polémica ella había comentado sobre el cargo: “No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando”. Posteriormente, detalló una serie de requisitos que incluían conocimientos en audiovisuales, edición, narrativa digital, manejo de redes sociales y dominio de herramientas digitales”.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloDavid RaceroLuisa PostresOferta laboral Luisa postresColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de octubre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Sigue el rifirrafe entre el expresidente Juan Manuel Santos y De la Espriella: “Me gustaba más el Abelardo de antes”

El exmandatario colombiano citó un video donde aparece el abogado hablando de las Farc y “parecía estar de acuerdo con desarmar a trece mil combatientes”

Sigue el rifirrafe entre el

Lili Díaz, hija de Diomedes Díaz, habló por primera vez sobre el escándalo con su expareja Evelio Escorcia y Dayana Jaimes: “Salió peor que Judas”

El cruce de versiones y la publicación de pruebas en redes sociales por parte de la hija del ‘Cacique de La Junta’ provocaron una ola de reacciones y dividieron a la comunidad digital

Lili Díaz, hija de Diomedes

Lina Garrido contestó a Gustavo Petro por compartir video en que le mandan saludos desde Inglaterra: “Tan bacano ser progresista o comunista en Inglaterra”

La congresista de Cambio Radical, reaccionó de forma sarcástica a un video difundido por Gustavo Petro, en el que le envía saludos desde Inglaterra

Lina Garrido contestó a Gustavo

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Lili Díaz, hija de Diomedes

Lili Díaz, hija de Diomedes Díaz, habló por primera vez sobre el escándalo con su expareja Evelio Escorcia y Dayana Jaimes: “Salió peor que Judas”

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Aida Victoria Merlano enterneció las redes sociales con una conversación con Emi: “Eres el bebé más inteligente”

Guns N’ Roses pidió el fin de la guerra en Gaza con bandera palestina en su concierto en Bogotá

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?