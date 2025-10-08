LuisFer Hoyos desata la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ al lanzar su delantal blanco tras dura crítica del jurado: “Me da una piedra”

La reacción de Luis Fernando Hoyos al ser enviado a riesgo de eliminación se robó el protagonismo del episodio - crédito cortesía Canal RCN

El actor Luis Fernando Hoyos protagonizó un momento de tensión en la cocina de Masterchef Celebrity tras recibir el delantal negro.

La reacción del intérprete llamó la atención de público y participantes por la forma en la que manifestó su inconformidad al conocer la decisión de los jurados. “Me da piedra”, expresó el actor en medio del set, dejando en evidencia su descontento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reto consistía en presentar a los chefs Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch un plato de sal o de dulce con productos de la marca Bary. Luis Fernando Hoyos apostó por una preparación que tituló ‘Un bao relish en salsa teriyaki’, compuesta por un bao con salsa, crocante y otros acompañamientos. Las expectativas no fueron satisfechas para el exigente jurado.

LuisFer Hoyos se mostró frustrado al recibir el delantal negro - crédito cortesía Canal RCN

Durante la ronda de retroalimentaciones, la chef Belén criticó la preparación de Hoyos asegurando que “lo que preparó no es un bao” y detalló que el resultado quedó “mazacotudo, reseco y elevando en sal”. Por su parte, el chef Jorge Rausch fue tajante al afirmar que “era mejor no probar el plato”, mientras que Nicolás de Zubiría añadió que “nada le funciona en la creación culinaria”.

Tras estas calificaciones, los jueces deliberaron en escasos segundos y decidieron que el delantal negro debía ser para Hoyos. Al recibir la noticia, el actor reaccionó lanzando con fuerza el delantal blanco a la cesta y procedió a colocarse el negro.

Su gesto no pasó desapercibido y generó sorpresa entre los presentes. La presentadora Claudia Bahamón intervino de inmediato para pedirle calma: “En esto estamos también para afinar, estoy afinando”, ratificó el actor, intentando controlar el disgusto por el resultado del desafío.

La reacción del actor dejó boquiabiertos a sus compañeros - crédito Canal RCN

Aunque la atención se centró en la reacción de Luis Fernando Hoyos, la jornada trajo otra sorpresa: el chef Jorge Rausch anunció que también asignarían un delantal negro más. La otra seleccionada fue Patty Grisales, quien preparó un postre servido en copa que tampoco logró convencer al jurado.

A diferencia del actor, Patty Grisales compartió una reflexión que fue bien recibida por varias personas en el set: “Perder para aprender, no es perder. Yo lo veo así”. En la etapa actual, Patty Grisales, Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard tienen delantal negro y se encuentran en riesgo de eliminación en el famoso reality culinario.

Ricardo Vesga desafía las críticas y sigue sorprendiendo en ‘MasterChef Celebrity’

En medio de la inminente conformación del selecto Top 10 de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity, la permanencia de Ricardo Vesga en la competencia ha generado un debate constante entre sus compañeros, el jurado y la audiencia. A pesar de ser considerado por muchos como uno de los concursantes más “débiles”, el actor ha logrado avanzar en el programa del Canal RCN, desafiando las expectativas y las dudas que lo rodean.

La percepción generalizada entre los participantes y el equipo de MasterChef Celebrity es que Ricardo Vesga ha contado con una dosis considerable de fortuna para mantenerse en la competencia. Incluso la presentadora Claudia Bahamón y los chefs jurados han sugerido que su progreso podría atribuirse más a la suerte que a sus habilidades culinarias. Claudia Bahamón expresó abiertamente: “La verdad es que es sorprendente tenerte todavía en esta competencia, pero nos alegras tanto que yo por supuesto lo agradezco”.

Ante estos comentarios, Ricardo Vesga no dudó en responder y defender su lugar en el programa. El actor manifestó que su experiencia en la producción ha sido motivo de alegría, subrayando el valor personal que encuentra en cada reto. “Cada noche que estamos aquí, que me enfrento a cocinar, a todas las cositas chistosas que nos ponen... Me siento feliz”, afirmó Ricardo Vesga.

El actor respondió a las críticas que ha recibido por su desempeño en el programa - crédito cortesía del Canal RCN

Las intervenciones de los chefs no se hicieron esperar. Jorge Rausch ironizó sobre el desempeño de Vesga, señalando que el actor es “la prueba de que Dios existe”, una frase que sugiere que su permanencia se debe más a factores externos que a su destreza en la cocina. Por su parte, Nicolás de Zubiría añadió que pronto se pondrá de moda “la camándula de Richi”, en alusión a la supuesta buena fortuna que acompaña al concursante.

La dinámica de escepticismo se intensificó cuando Claudia Bahamón cuestionó directamente a Ricardo Vesga sobre si sentía que había logrado acertar en la competencia. Esta pregunta motivó al actor a defenderse no solo ante sus compañeros y el jurado, sino también frente a los televidentes y seguidores que dudan de su capacidad para avanzar en el certamen.