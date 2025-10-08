Lily Díaz, hija de Diomedes, habló por primera vez sobre el escándalo de su expareja y Dayana Jaimes: “Yo sí soy una dama”

La hija de Diomedes expuso a la viuda de Martín Elías con mensajes que recibió en sus redes sociales - crédito @lilidiazg/IG

La controversia en el mundo del vallenato sumó un nuevo episodio cuando Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, se pronunció por primera vez sobre la separación de su entonces esposo Evelio Escorcia y los rumores de una supuesta infidelidad que involucrarían a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías.

A través de su cuenta de Instagram, Lily Díaz, la hija del reconocido cantante vallenato, compartió su versión de los hechos y presentó pruebas que, según ella, evidencian una traición, lo que reavivó el debate sobre la vida privada de figuras centrales del género y la herencia mediática de dos familias emblemáticas.

Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, salpicado por el escándalo de infidelidad con Dayana Jaimes - crédito @televallenato/X

El trasfondo de la polémica se remonta a la relación de más de diez años entre Lily Díaz y Evelio Escorcia, quienes comparten la crianza de sus hijos.

Díaz, reconocida por su vínculo con el legado de Diomedes Díaz, explicó en sus redes sociales que durante meses optó por no hacer pública su situación personal, priorizando el bienestar de sus hijos y su propia estabilidad emocional.

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era de mi exesposo... Lo hice por mis hijos, porque a la final a mí sí me interesa lo que piensen mis hijos”, expresó en el video la creadora de contenido y empresaria.

La hija del “Cacique” relató que, pese a la presión de sus seguidores y medios de comunicación para que hablara sobre los rumores de infidelidad, eligió mantenerse al margen hasta que, según su testimonio, una situación reciente la llevó a compartir su versión y las pruebas que considera determinantes.

Dayana Jaimes le dijo a Lili Díaz que siempre sería la viuda de Martín Elías y que ella recordara la historia que tenía su papá Diomedes y su familia - crédito @dayanajaimes55/Instagram

En su declaración, Díaz detalló que la decisión de hablar públicamente surgió tras recibir un mensaje de Dayana Jaimes desde un número desconocido, lo que la motivó a grabar pantalla y exponer la conversación.

Por otro lado, Lily destacó que su intención no era alimentar el escándalo, sino pedir respeto y aclarar que su silencio no respondía a temor ni a indiferencia, sino a la protección de su familia.

“Me pareció una falta de respeto, porque yo siempre me he mantenido al margen de todo el show que se desató con la señora Dayana Jaimes, ¿okay? Jamás en la vida le irrespeté. Incluso cuando me enteré de la situación, lo que hice fue manejarlo en privado, le di manejo a la situación, porque yo sí soy una mujer prudente, Dayana, yo sí soy una dama, Dayana”, agregó Lily Díaz.

La respuesta de Dayana Jaimes fue contundente. En los audios difundidos por Díaz, Jaimes negó cualquier implicación en la ruptura matrimonial y rechazó las acusaciones de infidelidad.

“Yo a ti no te dañé ningún matrimonio. No seas ridícula. Coge rabia con Nela, cógela del pelo. Pero a ti yo no te dañé ningún matrimonio. Yo no tengo nada con ese hombre”, replicó Jaimes, según los registros publicados en las redes sociales de Lily.

Jaimes finalmente defendió su reputación y cuestionó las motivaciones de Díaz, insistiendo en que no existió ninguna relación sentimental con Escorcia y que las acusaciones carecen de fundamento.

Lily Díaz dijo que se mantuvo al margen de lo ocurrido con Evelio Escorcia y Dayana Jaimes por el bienestar de su embarazo - crédito @lilydiazg/Instagram

“Todo el hijueputa tiempo haciéndote la víctima. Ay, la víctima, la pobre Lily. Ridícula. Tú eres una patética. Tú no tienes ni idea cómo llegué yo a la vida de Evelio y cómo Evelio llegó a mi vida. Pregúntaselo. No seas ridícula, enfócate en ti, en tus hijos, en vender la cagada esa que estás vendiendo”, concluyó Jaimes.

La controversia se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras y del género vallenato expresaron opiniones divididas.

Algunos usuarios ironizaron sobre la situación, haciendo referencia a los mensajes religiosos que suele compartir Dayana Jaimes, mientras que otros manifestaron su apoyo a Lily Díaz y su decisión de hablar.