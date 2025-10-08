Colombia

Iván Cepeda sobre consulta del pacto histórico: “hemos concluido que la consulta no se detiene”

El proceso enfrenta desafíos jurídicos y administrativos, pero la coalición defiende la transparencia y la participación política en medio de tensiones institucionales

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

La coalición liderada por Iván Cepeda confirma que la elección de su candidato único sigue en pie para el 26 de octubre, asegurando que no existe orden formal que suspenda el proceso electoral - crédito Luisa González / Reuters

La consulta interna del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre, se mantiene en firme pese a la reciente decisión judicial que generó dudas sobre su realización.

Así lo afirmó el senador y precandidato Iván Cepeda, quien, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, subrayó que no existe ninguna orden formal que suspenda el proceso y que la coalición sigue comprometida con la elección de un candidato único.

Cepeda, junto a los también precandidatos Daniel Quintero y Carolina Corcho, sostuvo que la decisión judicial representa un impase técnico, pero no un obstáculo insalvable.

Hemos examinado atentamente la decisión y concluimos que la consulta no se detiene. Sigue como está prevista para el próximo 26 de octubre”, afirmó el senador en entrevista con el medio mencionado.

Según explicó, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá se refiere a aspectos sobre la inscripción de candidatos y partidos, pero no ordena la suspensión de la consulta interna.

Tras reunión con el presidente Gustavo Petro, los aspirantes insisten en que la resolución judicial no implica cancelar el proceso y advierten sobre posibles faltas si se frena la elección - crédito @QuinteroCalle/X

El legislador recalcó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial, ni de la Registraduría Nacional ni de otra autoridad, que indique la paralización del proceso.

“Nadie nos ha dicho que la consulta no va. Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación ni del registrador ni de otra autoridad que diga expresamente que se ha detenido”, puntualizó Cepeda en la misma emisora.

Para el Pacto Histórico, el proceso electoral ya está en marcha, con recursos estatales comprometidos y la logística activada, lo que hace “impensable” suspenderlo a estas alturas.

En medio de este impase, los precandidatos del Pacto Histórico se reunieron con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para informarle sobre la decisión de continuar con la consulta.

Cepeda aclaró que el encuentro no constituyó una intervención política del mandatario, sino que respondió al derecho del presidente a conocer las decisiones de la principal fuerza de su coalición de gobierno.

La persistencia del proceso electoral
La persistencia del proceso electoral pese a decisiones judiciales plantea interrogantes sobre la solidez de los mecanismos democráticos y la responsabilidad institucional en un contexto de alta polarización política - crédito Pacto Histórico

Le informamos la ruta que hemos trazado para resolver el problema, no para profundizarlo”, explicó el senador a Caracol Radio, destacando la importancia de buscar la mayor participación posible en democracia.

Respecto a la interpretación de la decisión judicial, Cepeda insistió en que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá no implica la cancelación del proceso.

El senador detalló que la resolución aborda únicamente la conformación del Pacto Histórico y la inscripción de candidatos, aspectos que, según él, pueden subsanarse sin mayores traumatismos. “Esa decisión judicial aborda un tema específico sobre la conformación del Pacto Histórico, pero en ninguna parte ordena acabar o suspender la consulta. Es un problema subsanable, no un obstáculo definitivo”, recalcó.

Uno de los puntos más sensibles señalados por Cepeda es el compromiso de recursos públicos y la activación de mecanismos estatales para la consulta.

El senador advirtió que cualquier funcionario o entidad que decida frenar el proceso podría incurrir en una falta grave, dado que ya existen obligaciones estatales en curso. “Cualquier funcionario que decida frenar el proceso podría incurrir en una falta, porque aquí ya hay mecanismos y recursos estatales implicados. En ese caso, incluso un precandidato podría presentar una acción judicial”, advirtió en diálogo con Caracol Radio.

El compromiso de fondos estatales
El compromiso de fondos estatales y la activación de mecanismos oficiales para la consulta interna reavivan el debate sobre la transparencia, la institucionalidad y los límites de la autonomía partidista en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

Para la coalición, la responsabilidad institucional y la transparencia en el uso de recursos públicos son elementos centrales en la defensa de la consulta.

Cepeda concluyó que el objetivo del Pacto Histórico no es desafiar a la justicia, sino garantizar el derecho a la participación política y avanzar con responsabilidad dentro del marco legal, a pesar de los obstáculos que, según la coalición, han surgido por decisiones del Consejo Nacional Electoral.

