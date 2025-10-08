Colombia

Filtraron fotografías de los capturados por el asesinato de los colombianos B King y Regio Clown en México

Los artistas desaparecieron luego de presentarse en la capital mexicana. Fueron encontrados sin vida en bolsas de basura y con signos de violencia extrema

Sigue avanzando la investigación para esclarecer el crimen registrado en México - crédito @bkingoficial/@regioclownn/Instagram/captura de video @C4Jiménez/X

Desde que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los artistas B King y Regio Clown, colombianos que desaparecieron tras presentarse en un evento privado en la capital de México, y posterior a ello fueron encontrados desmembrados, las autoridades en el país norteamericano avanzan en la investigación para esclarecer como se registraron los hechos.

Uno de los avances más significativos fue la captura de cuatro individuos que habrían participado de la desaparición y posterior asesinato de los colombianos; sin embargo, familiares de los detenidos han denunciado que se trata de un complot para inculparlos.

Mientras el proceso avanza, en México se filtraron las imágenes y el perfil de los cuatro detenidos por el asesinato de los cafeteros, un hecho en el que intervino directamente el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que en México se registró el “asesinato de la juventud colombiana”.

Esto se sabe de los capturados

Las fotografías fueron filtradas por un periodista mexicano - crédito @siete_letras/X

A través de su cuenta de X, el periodista Antonio Nieto compartió las fotografías de los cuatro capturados y un corto perfil que se enfoca en la labor que habría tenido cada individuo en el crimen, de acuerdo con la investigación que ha realizado la policía en México.

Nieto indicó que Jaime N sería el dueño del vehículo en el que fueron llevados los artistas hasta el sitio en el que fueron asesinados; Luis N o “Guero grúas” sería el talle en el que fue pintado ese vehículo para tratar de engañar a las autoridades.

Angélica N habría pintado los rines del automotor en compañía de su pareja sentimental, que fue mencionado por el periodista como alias El Muerto.

Nieto afirmó que la fiscalía tendría pistas sobre la ubicación de la persona que se encargó de manejar el vehículo en los procesos mencionados y que hasta el momento la hipótesis principal indica que el doble asesinato se registró por un ajuste de cuentas por la venta de narcóticos; sin embargo, no profundizó sobre la importancia de los colombianos en esa situación.

Los colombianos fueron vistos por última vez tras salir de un gimnasio - crédito @bkingoficial/@regioclownn/Instagram/captura de video @C4Jiménez/X

Lo que se sabe del crimen

De acuerdo con los informes expuestos por las autoridades en México,.

En ese sentido, los colombianos estuvieron en un gimnasio la última vez que fueron vistos con vida, allí fueron recogidos por un vehículo de alta gamase filtraron varios fragmentos de videos en los que se observa el recorrido que hizo el vehículo al que se subieron los sudamericanos.

Después de la búsqueda, que concluyó con el hallazgo de los cuerpos en bolsas de basura, el vehículo fue encontrado en un predio abandonado en Texcoco; al respecto, informaron que había sido modificado para ser ocultado de las autoridades.

Los colombianos fueron despedidos por sus familiares en Colombia - crédito Reuters

Además de las fotografías de los capturados, la prensa mexicana filtró lo que habría sido la declaración de la creadora de contenido Angie Miller, que fue una de las últimas personas que vio a los colombianos.

La modelo venezolana fue capturada y entregó un balance de la información que conoce sobre el caso, al respecto, habría indicado que el crimen tendría relación con una estructura criminal llamada Los pesados de los reyes y neza y La unión de Tepito.

Sobre esta última, se sabe que tiene poder territorial en la zona que fueron encontrados los cuerpos; además, esta estructura tendría nexos con la Familia Michoacana, que ha sido mencionada en varias ocasiones durante los avances de la investigación.

Familiares de ambos artistas han pedido que se esclarezca todo lo registrado con el crimen, desmintiendo que los colombianos tuvieran algún tipo de vínculo con organizaciones criminales y que solo estaban en México por fines de su carrera musical.

