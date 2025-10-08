Colombia

Estos dos jugos colombianos están entre los mejores del mundo, según Taste Atlas

Estas bebidas destacaron por la peculiar mezcla de sabores que tienen y la carga cultural que aportan

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Colombia registró dos bebidas en
Colombia registró dos bebidas en el top cinco - crédito Taste Atlas

El reciente listado internacional de jugos elaborado por Taste Atlas ha situado a Colombia en una posición destacada, al incluir dos de sus bebidas tradicionales entre las diez mejores del mundo.

El guarapo y el champú quedaron entre las cinco mejores bebidas con fruta del mundo.

El guarapo, con una calificación de 4,4, figura en el primer puesto del ranking y se reconoce como un símbolo de la vida campesina en el trópico colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta bebida se obtiene al prensar caña de azúcar cruda en el momento, utilizando máquinas metálicas que dejan caer el jugo en un balde. Posteriormente, se mezcla con agua, hielo y zumo de lima, lo que equilibra la dulzura natural de la caña.

Esta bebida fue reconocida como
Esta bebida fue reconocida como la mejor del mundo - crédito tecnicana.org

En la actualidad, sigue siendo un emblema de frescura en plazas, ferias y esquinas tanto del Caribe como del interior andino.

“La palabra guarapo fue registrada por primera vez en el siglo XIX por Esteban Pichardo, quien la define como un caldo o líquido elaborado a partir del jugo de caña de azúcar, extraído a presión”, según el ranking de Taste Atlas.

El champú, por su parte, comparte el honor de representar a Colombia en este listado, con una puntuación de 3,9, ubicándose en el quinto lugar. Esta bebida surge de la combinación de maíz seco, piña, lulo, panela, clavo, canela y ralladura de naranja.

Su elaboración requiere tiempo y atención, ya que cada ingrediente aporta textura y aroma. Tradicionalmente, se sirve frío durante los días calurosos o en las celebraciones de diciembre, donde se convierte en protagonista de los encuentros familiares.

El champú valluno ocupó el
El champú valluno ocupó el quinto lugar - crédito Taste Atlas

En otros países, como Perú, el champú se consume caliente como postre, mientras que en Ecuador se ofrece en funerales. En Colombia, su presencia es cotidiana y está asociada a la alegría de los encuentros.

La diversidad frutal de Colombia se refleja en la variedad de jugos que se preparan en los mercados del país, donde la paciencia de los vendedores se combina con la abundancia de frutas como la guanábana, el lulo, el maracuyá o la curuba.

Esta riqueza aún no ha sido plenamente reconocida a nivel internacional, aunque el ranking de Taste Atlas abre la puerta a una mayor valoración de las bebidas tradicionales colombianas.

El listado de Taste Atlas destaca cómo el gusto por los jugos trasciende fronteras y conecta culturas tan diversas como las de Turquía, Senegal o Perú. Entre los diez primeros lugares, además de los representantes colombianos, figuran bebidas como la Şıra de Turquía, un jugo de uva sin alcohol; el jus de bissap de Senegal, preparado con flores secas de hibisco y el ponche de maca de Perú, que combina la raíz de maca con jugo de manzana, maracuyá y zanahoria.

El ponche de maca también
El ponche de maca también se prepara con jugo de manzana, maracuyá y zanahoria - crédito Taste Atlas

El ranking también incluye el tucupí del Amazonas brasileño, elaborado a partir del jugo fermentado de la raíz de yuca. Desde Siria aparece el Qamar al-Din se prepara con pasta de albaricoque seco. En Costa Rica, el agua de sapo mezcla panela, jengibre y zumo de lima. Fiyi aporta el yaqona, una bebida ceremonial hecha con la raíz de kava. India cierra el top diez con el bel sherbet, preparado a partir de la fruta bel y consumido con hielo durante los días calurosos.

La presencia de Colombia en este ranking internacional no solo reconoce la calidad de sus jugos tradicionales, sino que también invita a redescubrir el valor cultural de las frutas y bebidas que forman parte de la vida cotidiana y ancestral en el país. “Colombia posee una diversidad frutal inagotable, capaz de inspirar decenas de jugos que aún no han sido reconocidos en el mundo”, destaca el informe de Taste Atlas.

Temas Relacionados

Mejores jugos del mundoGuarapoChampúsBebidas tradicionalesColombia-Noticias

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”