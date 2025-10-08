Colombia

Daniel Briceño denunció que es víctima de hostigamiento por un profesor del Distrito: “Lo hago responsable de lo que me pase”

Según el concejal, el sujeto le ha enviado diferentes comunicaciones en la que cuestiona su labor. Sin embargo, en la última de estas, el hombre señaló que su ejercicio es perjudicial para el país

Katerin Leguizamón Viasus

Katerin Leguizamón Viasus

El concejal de Bogotá Daniel
El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció mensajes hostigantes de un profesor del Distrito - crédito @DanielBricen/X

El ejercicio político en Colombia no es ajeno a ser objeto de señalamientos asociados a la diferencia de pensamiento. La historia nacional es muestra de que la confrontación de ideas, realizada erróneamente, puede ser el detonante de hostigamiento e, incluso, hechos de violencia que pongan en juego la vida de quienes ejercen el liderazgo en el país.

En ese contexto, a través de sus redes sociales, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, denunció que recurrentemente recibe mensajes de un hombre identificado como Román Camilo Díaz Fernández, quien se encuentra vinculado, en calidad de docente, a la Secretaría de Educación de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, las comunicaciones han sido remitidas al correo oficial proporcionado por el Concejo de Bogotá para Briceño. En paralelo, el ciudadano ha enviado los mensajes desde su correo corporativo, cuyo dominio pertenece a la Administración distrital.

En los mensajes recurrentes, el profesor del Distrito señala al cabildante y a la colectividad a la que pertenece como las principales figuras que, según él, apoyan abiertamente el “genocidio” que tiene lugar en la franja de Gaza como parte del conflicto bélico. No obstante, destaca que dicho respaldo forma parte del legítimo derecho de Briceño y sus copartidarios de pronunciarse, según sus posiciones, sobre hechos de coyuntura nacional o mundial.

“Quiero hacerlo conocedor de que, lejos de su derecho de mostrar la cara más fea de la inmoralidad, soy testigo de como ud.., su partido y v sionistas asociados, como amigos y afines suyos, están haciendo velada y presuntamente una apología a los horribles, insanos, inmorales y crueles actos de genocidio en Palestina”, se lee en el correo divulgado por el cabildante para sustentar su denuncia.

En este mensaje, el sujeto
En este mensaje, el sujeto señala a Briceño como "un peligro para la sociedad - crédito @>Danielbricen/x

A la par, Díaz Fernández señala al Centro Democrático como una colectividad en la que defienden “sin pudor” a, según él, paramilitares y asesinos.

Al término de su mensaje, el docente del Distrito asevera que las muestras de apoyo al Estado israelí desde los miembros de la colectividad uribista, entre ellos el concejal Briceño, son supuestamente un reflejo de que, a futuro, pueden ser “peligros para la sociedad”. Esto, dadas las aspiraciones legislativas y presidenciales que puedan tener los principales alfiles del Centro Democrático.

“Es muy probable que ud. sea congresista y eso, aparte de su presunta apología y fanatismo religioso-político y de la violencia que ud. ejerce en sus redes sociales (con lo cual hace réditos políticos y justifica su trabajo como funcionario) ud. se está convirtiendo en un peligro para la sociedad”, sentencia Díaz Fernández

El hombre se manifestó a
El hombre se manifestó a favor de Plestina - crédito Henry Romero/Reuters

Esas palabras fueron las que detonaron la denuncia del cabildante, ya que se podrían interpretar como un claro hostigamiento hacia los personajes de la oposición, así como tener consecuencias para la integridad de las figuras políticas.

Si bien Briceño fue enfático en que este no es el primer mensaje que recibe de este sujeto, señaló que la afirmación de Díaz Fernández, de que el ejercicio que desempeña como concejal de la capital del país constituye un peligro para la sociedad, es una clara muestra de las intenciones que este hombre puede tener al enviarle repetidas comunicaciones.

En este sentido, Briceño responsabilizó al docente del Distrito por cualquier acto de violencia del que pueda ser víctima debido a su labor. Además, reiteró que no cesará en su “compromiso” de que docentes como quien le envía los reiterados correos participen en la formación de los niños, niñas y adolescentes del país.

Briceño hizo responsable a Díaz
Briceño hizo responsable a Díaz Fernández de lo que le pueda llegar a pasar - crédito Concejo de Bogotá

“Hago responsable al señor profesor Camilo Díaz de cualquier cosa que pueda pasarme. Así mismo reitero mi compromiso por librar a las familias y niños de Bogotá y Colombia de las garras de profesores como estos”, sentenció el concejal.

