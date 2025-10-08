Consiga trabajo en Colanta: estas son las vacantes y los sueldos

Colanta ofrece más de 60 vacantes de empleo - crédito Colprensa

La Cooperativa Colanta anunció la apertura de más de 160 vacantes laborales activas en municipios como Medellín, Bello e Itagüí, en Antioquia, aunque hay en Villavicencio, Tulúa y Funza, en otros departamentos, con ofertas dirigidas a perfiles con y sin experiencia.

Las oportunidades, publicadas el 7 de octubre de 2025 y recogidas, además de su página web, en plataformas de empleo como Magneto. Las vacantes cubren áreas como ventas, producción, manufactura, mercadeo, mantenimiento y gastronomía.

Según la página web de Colanta, en la sección de la cooperativa, disponible en la página de ‘Trabaja con nosotros’, evidencia más de seis decenas de ofertas laborales que se pueden encontrar en este enlace: https://bolsaempleo.colanta.com.co/.

Colanta es una de las empresas con mayor oferta de empleo en el país - crédito Colanta

No obstante, en la plataforma de búsqueda de empleo Magneto, hay cerca de 40 de las vacantes están enfocadas en personas que buscan su primer empleo, lo que convierte esta convocatoria en una alternativa para quienes desean iniciar su vida laboral en una empresa de trayectoria nacional.

Los contratos mayoritarios son por obra o labor o a término fijo, con opción de renovación de acuerdo al desempeño y los requerimientos de cada área.

Sectores con mayor demanda de vacantes en Colanta, según la plataforma de empleo

Ventas

Producción, operarios y manufactura

Mercadeo y publicidad

Mantenimiento y reparación

Gastronomía

En esta página están todas las ofertas de empleo de Colanta - crédito Colanta

Entre los cargos ofertados destacan asesores comerciales, operarios de producción, técnicos de mantenimiento, auxiliares logísticos, cocineros, impulsadores y personal de atención al cliente. A continuación, algunas posiciones actualmente disponibles:

Coordinador de Marca – Medellín

Salario: $7.854.208. Requisitos:

Experiencia de cinco años en liderazgo de equipos de agencia de publicidad, áreas de mercadeo y ventas

Conocimientos en desarrollo e implementación de estrategias para planes de mercadeo

Responsable del posicionamiento y lanzamiento de productos

Controlador de Distribución – Medellín e Itagüí

Salario: $3.055.997. Responsabilidades:

Supervisión de recepción, almacenamiento y despacho de pedidos

Gestión eficiente de la cadena logísticaHabilidades:

Orientación al logro

Liderazgo

Trabajo en equipo

Impulsador – Medellín e Itagüí

Salario: $1.581.921. Responsabilidades:

Promover el portafolio de productos y posicionar la marca

Proporcionar información oportuna a clientes

Contribuir a la fidelización y al crecimiento de ventasHabilidades:

Comunicación efectiva

Orientación al cliente

Trabajo en equipo

Mesero – Medellín e Itagüí

Salario: $1.581.921. Responsabilidades:

Atención y servicio en mesa

Apoyo en manipulación de alimentos y limpieza del área

Garantía de protocolos e inocuidadHabilidades:

Orientación al servicio

Organización

Trabajo en equipo

Algunas de las ofertas de empleo de Colanta - crédito Colanta

Otras opciones de empleo, directamente con Colanta

En la bolsa de empleo de la reconocida empresa, figuran estos empleos:

<b>Villavicencio</b>

Aprendiz Técnico – Asistencia Administrativa – Logística Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

Aprendiz Técnico – Asistencia Administrativa – Gestión Empresarial – Gestión Documental – Logística. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

<b>Marinilla</b>

Aprendiz Técnico – Asistencia Administrativa – Gestión Empresarial – Gestión Documental – Logística. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

<b>Medellín / Itagüí</b>

Aprendiz Tecnólogo – Seguridad y Salud en el Trabajo. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

Aprendiz Universitario – Medicina Veterinaria y/o Zootecnia – Itagüí. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

Operador Peletizadora / Concentrados – Itagüí. Sueldo: No especificado

Patrocinio Programa Tecnólogo Laboral – Alimentos y Bebidas – Medellín. Sueldo: No especificado (formación patrocinada, no empleo directo)

<b>Funza</b>

Supervisor de Producción. Sueldo: $3.892.982

Auxiliar Procesos Distribución. Sueldo: $1.904.500

<b>Guarne</b>

Parrillero. Sueldo: $1.608.000

<b>Bogotá</b>

Auxiliar Procesos Distribución – Facturador- Sueldo: $1.904.500

<b>San Pedro de los Milagros</b>

Analista Junior Laboratorio de Calidad de Leche. Sueldo: $2.344.000

<b>Sonsón</b>

Almacenista B. Sueldo: $2.090.000

<b>San Pedro</b>

Ayudante Mantenimiento Locativo y Construcciones – Planta Derivados Lácteos. Sueldo: $1.550.000

Cómo postularse

Los interesados pueden aplicar sin costo a través de la plataforma Magneto Empleos:

Ingresar a www.magneto365.com Buscar “Colanta” en la barra de búsqueda Filtrar por ciudad o área de interés Seleccionar la vacante deseada y postularse Crear perfil o iniciar sesión y completar los datos. El equipo de selección de la empresa láctea revisará el perfil y contactará a los postulantes que cumplan con los requisitos.