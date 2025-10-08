Colombia

Consiga trabajo en Colanta: estas son las vacantes y los sueldos

Tanto la página de la industria como plataformas de búsqueda de empleo cuentan con una lista de las vacantes que ofrece trabajo en varias ciudades de Colombia

Colanta ofrece más de 60
Colanta ofrece más de 60 vacantes de empleo - crédito Colprensa

La Cooperativa Colanta anunció la apertura de más de 160 vacantes laborales activas en municipios como Medellín, Bello e Itagüí, en Antioquia, aunque hay en Villavicencio, Tulúa y Funza, en otros departamentos, con ofertas dirigidas a perfiles con y sin experiencia.

Las oportunidades, publicadas el 7 de octubre de 2025 y recogidas, además de su página web, en plataformas de empleo como Magneto. Las vacantes cubren áreas como ventas, producción, manufactura, mercadeo, mantenimiento y gastronomía.

Según la página web de Colanta, en la sección de la cooperativa, disponible en la página de ‘Trabaja con nosotros’, evidencia más de seis decenas de ofertas laborales que se pueden encontrar en este enlace: https://bolsaempleo.colanta.com.co/.

Colanta es una de las
Colanta es una de las empresas con mayor oferta de empleo en el país - crédito Colanta

No obstante, en la plataforma de búsqueda de empleo Magneto, hay cerca de 40 de las vacantes están enfocadas en personas que buscan su primer empleo, lo que convierte esta convocatoria en una alternativa para quienes desean iniciar su vida laboral en una empresa de trayectoria nacional.

Los contratos mayoritarios son por obra o labor o a término fijo, con opción de renovación de acuerdo al desempeño y los requerimientos de cada área.

Sectores con mayor demanda de vacantes en Colanta, según la plataforma de empleo

  • Ventas
  • Producción, operarios y manufactura
  • Mercadeo y publicidad
  • Mantenimiento y reparación
  • Gastronomía
En esta página están todas
En esta página están todas las ofertas de empleo de Colanta - crédito Colanta

Entre los cargos ofertados destacan asesores comerciales, operarios de producción, técnicos de mantenimiento, auxiliares logísticos, cocineros, impulsadores y personal de atención al cliente. A continuación, algunas posiciones actualmente disponibles:

Coordinador de Marca – Medellín

Salario: $7.854.208. Requisitos:

  • Experiencia de cinco años en liderazgo de equipos de agencia de publicidad, áreas de mercadeo y ventas
  • Conocimientos en desarrollo e implementación de estrategias para planes de mercadeo
  • Responsable del posicionamiento y lanzamiento de productos

Controlador de Distribución – Medellín e Itagüí

Salario: $3.055.997. Responsabilidades:

  • Supervisión de recepción, almacenamiento y despacho de pedidos
  • Gestión eficiente de la cadena logísticaHabilidades:
  • Orientación al logro
  • Liderazgo
  • Trabajo en equipo

Impulsador – Medellín e Itagüí

Salario: $1.581.921. Responsabilidades:

  • Promover el portafolio de productos y posicionar la marca
  • Proporcionar información oportuna a clientes
  • Contribuir a la fidelización y al crecimiento de ventasHabilidades:
  • Comunicación efectiva
  • Orientación al cliente
  • Trabajo en equipo

Mesero – Medellín e Itagüí

Salario: $1.581.921. Responsabilidades:

  • Atención y servicio en mesa
  • Apoyo en manipulación de alimentos y limpieza del área
  • Garantía de protocolos e inocuidadHabilidades:
  • Orientación al servicio
  • Organización
  • Trabajo en equipo
Algunas de las ofertas de
Algunas de las ofertas de empleo de Colanta - crédito Colanta

Otras opciones de empleo, directamente con Colanta

En la bolsa de empleo de la reconocida empresa, figuran estos empleos:

<b>Villavicencio</b>

  • Aprendiz Técnico – Asistencia Administrativa – LogísticaSueldo: No especificado (puesto de aprendiz)
  • Aprendiz Técnico – Asistencia Administrativa – Gestión Empresarial – Gestión Documental – Logística. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

<b>Marinilla</b>

  • Aprendiz Técnico – Asistencia Administrativa – Gestión Empresarial – Gestión Documental – Logística. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)

<b>Medellín / Itagüí</b>

  • Aprendiz Tecnólogo – Seguridad y Salud en el Trabajo. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)
  • Aprendiz Universitario – Medicina Veterinaria y/o Zootecnia – Itagüí. Sueldo: No especificado (puesto de aprendiz)
  • Operador Peletizadora / Concentrados – Itagüí. Sueldo: No especificado
  • Patrocinio Programa Tecnólogo Laboral – Alimentos y Bebidas – Medellín. Sueldo: No especificado (formación patrocinada, no empleo directo)

<b>Funza</b>

  • Supervisor de Producción. Sueldo: $3.892.982
  • Auxiliar Procesos Distribución. Sueldo: $1.904.500

<b>Guarne</b>

  • Parrillero. Sueldo: $1.608.000

<b>Bogotá</b>

  • Auxiliar Procesos Distribución – Facturador- Sueldo: $1.904.500

<b>San Pedro de los Milagros</b>

  • Analista Junior Laboratorio de Calidad de Leche. Sueldo: $2.344.000

<b>Sonsón</b>

  • Almacenista B. Sueldo: $2.090.000

<b>San Pedro</b>

  • Ayudante Mantenimiento Locativo y Construcciones – Planta Derivados Lácteos. Sueldo: $1.550.000

Cómo postularse

Los interesados pueden aplicar sin costo a través de la plataforma Magneto Empleos:

  1. Ingresar a www.magneto365.com
  2. Buscar “Colanta” en la barra de búsqueda
  3. Filtrar por ciudad o área de interés
  4. Seleccionar la vacante deseada y postularse
  5. Crear perfil o iniciar sesión y completar los datos. El equipo de selección de la empresa láctea revisará el perfil y contactará a los postulantes que cumplan con los requisitos.

