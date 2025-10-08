Colombia

Congresista del Cambio Radical desmintió a Gustavo Petro por falsa inauguración de universidad en San Andrés: “No hay ni terreno”

El legislador Jorge Méndez, oriundo de la isla, aseguró que no hay predio registrado ni estudios para el proyecto educativo que el Gobierno dice haber iniciado

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Jorge Méndez, de Cambio Radical,
Jorge Méndez, de Cambio Radical, afirmó que el presidente engañó al país al anunciar la apertura de una universidad que no existe - crédito Montaje Infobae

El congresista de Cambio Radical Jorge Méndez denunció que el presidente Gustavo Petro habría entregado información falsa al afirmar que su Gobierno inauguró una universidad en el archipiélago de San Andrés.

Según el legislador, oriundo de la isla, la supuesta inauguración no se llevó a cabo y, además, no existe ningún predio adquirido oficialmente para construir la institución educativa.

La disputa comenzó cuando Petro aseguró durante un acto político en Ibagué, el 3 de octubre de 2025, que el ministro de Educación, Daniel Rojas, se encontraba en San Andrés “entregando la universidad”.

En el video del evento, el mandatario expresó ante los asistentes: “El ministro está en San Andrés, ya se está entregando la universidad. Yo quería ir a eso”, lo que provocó aplausos del público.

Sin embargo, Méndez sostuvo que esa información es falsa. “Los isleños salieron en caravana a buscar la universidad que el presidente dijo que estaban inaugurando, pero no había nada”, señaló el congresista.

Añadió que ni existe una ley que cree formalmente la universidad ni hay estudios técnicos o socioeconómicos que sustenten el proyecto.

