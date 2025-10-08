Conductor que impidió robo de su vehículo en Medellín ahora podría enfrentar cargos: hirió con arma blanca a los delincuentes y uno murió

La Fiscalía investiga al dueño del vehículo por posible homicidio y lesiones personales tras el enfrentamiento - crédito Jesús Aviles - Infobae

La inseguridad en la ciudad de Medellín sigue preocupando a los paisas y a las autoridades, después de que se conociera de la muerte de un presunto delincuente durante un frustrado intento de robo.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del lunes 6 de octubre en el barrio Manrique, donde, según el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres intentaron sustraer un vehículo en la comuna 3 de la capital antioqueña.

De acuerdo con la información recogida hasta el momento, el propietario del automóvil percibió la alarma de su vehículo poco antes de las 4:00 a. m. y, al asomarse por la ventana, confirmó que intentaban abrirlo.

Impulsado por la situación, salió armado con un cuchillo y se enfrentó directamente a los dos asaltantes. Durante el altercado ambos hombres resultaron heridos.

A pesar de lograr huir varias cuadras, finalmente requirieron atención médica y fueron trasladados a la Policlínica del sector.

Ya en el centro de salud, los médicos confirmaron la muerte de Julián Esneyder Moncada, de 28 años, mientras que el otro involucrado, de 25 años, ingresó por lesiones diversas y fue posteriormente capturado por la Policía.

Con respecto al dueño del vehículo, de 42 años, agentes de la Policía Metropolitana lo detuvieron bajo la sospecha de haber causado las heridas mortales, y está llamado a responder ante la Fiscalía General de la Nación por posibles cargos de homicidio y lesiones personales.

El caso abrió debate sobre el alcance de la legítima defensa en Colombia, en particular porque toda muerte violenta, incluso en contextos de defensa propia, se investiga penalmente.

El artículo 32, numeral 6 del Código Penal (Ley 599 del 2000) define que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando alguien actúa por necesidad de defender un derecho propio o ajeno ante una agresión injusta, actual o inminente, siempre y cuando la respuesta sea proporcional.

La norma añade: “Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”.

De acuerdo a los parámetros legales vigentes, las condenas por homicidio en Colombia oscilan entre 15 y 37 años para el homicidio simple, entre 20 y 40 en su modalidad agravada, y de dos a seis años para homicidio culposo. La adscripción del caso a una u otra categoría dependerá del análisis jurídico que haga la Fiscalía.

Mientras tanto, el fenómeno de los homicidios en Medellín sigue sin mostrar señales de retroceso. Según datos recientes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), hasta el 3 de octubre de 2025 se han reportado 258 homicidios, cifra que representa 14 casos más que el año pasado y supone un aumento del 6 por ciento.

El Sisc también desglosó que 64 asesinatos guardan relación con temas de convivencia, 55 con estructuras criminales, 22 están vinculados a hurtos, 16 a violencia de género y 5 a violencia intrafamiliar.

Un total de 94 crímenes permanecen en proceso de investigación, lo que incrementa la preocupación social sobre la persistencia de la violencia como respuesta —y consecuencia— de hechos delictivos en la ciudad.

