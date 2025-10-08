Colombia

Conductor que impidió robo de su vehículo en Medellín ahora podría enfrentar cargos: hirió con arma blanca a los delincuentes y uno murió

El propietario de un automóvil fue detenido tras el altercado mortal con dos hombres que intentaban robar su carro, en medio de un repunte de asesinatos y creciente inseguridad en la ciudad

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La Fiscalía investiga al dueño
La Fiscalía investiga al dueño del vehículo por posible homicidio y lesiones personales tras el enfrentamiento - crédito Jesús Aviles - Infobae

La inseguridad en la ciudad de Medellín sigue preocupando a los paisas y a las autoridades, después de que se conociera de la muerte de un presunto delincuente durante un frustrado intento de robo.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del lunes 6 de octubre en el barrio Manrique, donde, según el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres intentaron sustraer un vehículo en la comuna 3 de la capital antioqueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información recogida hasta el momento, el propietario del automóvil percibió la alarma de su vehículo poco antes de las 4:00 a. m. y, al asomarse por la ventana, confirmó que intentaban abrirlo.

Impulsado por la situación, salió armado con un cuchillo y se enfrentó directamente a los dos asaltantes. Durante el altercado ambos hombres resultaron heridos.

A pesar de lograr huir varias cuadras, finalmente requirieron atención médica y fueron trasladados a la Policlínica del sector.

Ya en el centro de salud, los médicos confirmaron la muerte de Julián Esneyder Moncada, de 28 años, mientras que el otro involucrado, de 25 años, ingresó por lesiones diversas y fue posteriormente capturado por la Policía.

Con respecto al dueño del vehículo, de 42 años, agentes de la Policía Metropolitana lo detuvieron bajo la sospecha de haber causado las heridas mortales, y está llamado a responder ante la Fiscalía General de la Nación por posibles cargos de homicidio y lesiones personales.

El caso abrió debate sobre el alcance de la legítima defensa en Colombia, en particular porque toda muerte violenta, incluso en contextos de defensa propia, se investiga penalmente.

El artículo 32, numeral 6 del Código Penal (Ley 599 del 2000) define que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando alguien actúa por necesidad de defender un derecho propio o ajeno ante una agresión injusta, actual o inminente, siempre y cuando la respuesta sea proporcional.

La norma añade: “Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”.

De acuerdo a los parámetros legales vigentes, las condenas por homicidio en Colombia oscilan entre 15 y 37 años para el homicidio simple, entre 20 y 40 en su modalidad agravada, y de dos a seis años para homicidio culposo. La adscripción del caso a una u otra categoría dependerá del análisis jurídico que haga la Fiscalía.

Mientras tanto, el fenómeno de los homicidios en Medellín sigue sin mostrar señales de retroceso. Según datos recientes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), hasta el 3 de octubre de 2025 se han reportado 258 homicidios, cifra que representa 14 casos más que el año pasado y supone un aumento del 6 por ciento.

El Sisc también desglosó que 64 asesinatos guardan relación con temas de convivencia, 55 con estructuras criminales, 22 están vinculados a hurtos, 16 a violencia de género y 5 a violencia intrafamiliar.

Un total de 94 crímenes permanecen en proceso de investigación, lo que incrementa la preocupación social sobre la persistencia de la violencia como respuesta —y consecuencia— de hechos delictivos en la ciudad.

Falso policía capturado tras robo de vehículo de lujo en Medellín

La rápida intervención de la comunidad y la Policía Metropolitana impidió un asalto armado en el barrio La Floresta de Medellín, donde dos presuntos delincuentes fueron detenidos y varias personas resultaron heridas al mediodía del lunes 29 de septiembre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes acorralando a uno de los atacantes, quien intentó intimidar con un arma mientras recibía golpes y objetos lanzados por los presentes, hasta que fue reducido por agentes policiales.

Las autoridades intervinieron para evitar un linchamiento fatal. Según el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los uniformados “reaccionaron con su arma de dotación y, tras una persecución, los agresores fueron interceptados siendo agredidos por la comunidad”.

Entre los capturados se encuentra un hombre de 43 años —herido por impacto de bala en una rodilla— y otro de 32 años, con lesiones en varias partes del cuerpo. Se incautó un revólver con cuatro cartuchos, tres de ellos percutidos, y la motocicleta utilizada en el asalto.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó: “Gracias a la rápida y efectiva acción de los policías, se logró la captura de los dos responsables; uno de ellos resultó herido por arma de fuego durante el procedimiento. En la acción también se incautaron la motocicleta en la que se movilizaban y un arma de fuego utilizada en el hecho”.

Temas Relacionados

Robo vehículo MedellínRobos MedellínMurió ladron ManriqueMedellínAntioquiaInseguridad MedellínColombia-noticiasPolicía Medellín

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”