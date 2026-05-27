Colombia

Esta es la millonaria cifra que cuesta la nómina de la selección Colombia que irá al Mundial 2026

La lista de jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo posiciona al equipo nacional como uno de los conjuntos más valiosos de América Latina según fuentes especializadas, evidenciando la consolidación del fútbol colombiano en el exterior

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La convocatoria de la Selección Colombia 2024 reúne un valor de mercado de USD 349 millones, ubicando al plantel entre los más valiosos de América Latina - crédito Cristian Álvarez/Colprensa
La convocatoria de la Selección Colombia 2024 reúne un valor de mercado de USD 349 millones, ubicando al plantel entre los más valiosos de América Latina - crédito Cristian Álvarez/Colprensa

La convocatoria de 26 jugadores que anunció Néstor Lorenzo para la selección Colombia reúne un valor de mercado de USD 349 millones, una cifra que, según datos de Transfermarkt citados por La República, ubica al equipo entre los planteles nacionales más valiosos de América Latina y muestra el peso económico que ganó el futbolista colombiano en las principales ligas del mundo.

En la Conmebol, Colombia ocupa el cuarto lugar en valor de mercado, detrás de Brasil, con USD 1.053 millones; Argentina, con USD 887 millones; y Uruguay, con USD 422 millones, de acuerdo con Transfermarkt. En el escalafón global aparece en el puesto 21, en una lista encabezada por Francia con USD 1.711 millones.

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El jugador más valioso de la convocatoria es Luis Díaz, tasado en USD 81,5 millones, casi una cuarta parte del total del plantel.

Detrás aparecen Luis Suárez, delantero de Sporting de Portugal, con USD 32,6 millones, y luego Jhon Lucumí y Daniel Muñoz, ambos valorados en más de USD 29 millones.

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Colombia ocupa el cuarto lugar en valor de mercado de la Conmebol, superada solo por Brasil, Argentina y Uruguay, según Transfermarkt - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Colombia ocupa el cuarto lugar en valor de mercado de la Conmebol, superada solo por Brasil, Argentina y Uruguay, según Transfermarkt - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La suma total de la nómina refleja la presencia consolidada de futbolistas colombianos en ligas de primer nivel de Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, España, Argentina y Brasil. Esa distribución internacional explica por qué la base económica de esta selección está concentrada en clubes europeos con alta exposición competitiva.

Así mismo, más de la mitad del valor total de la convocatoria proviene de jugadores que militan en las cinco grandes ligas o en clubes protagonistas de torneos continentales. Allí aparecen nombres instalados en vitrinas como Bayern Múnich, Crystal Palace, Bologna, Benfica y Real Betis.

En esa estructura, Díaz encabeza el grupo de futbolistas instalados en la élite europea. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma representan a la Premier League desde Crystal Palace, mientras Jhon Lucumí y Yerry Mina sostienen presencia en Italia, y España aporta a Juan Camilo Hernández, Johan Mojica y Gustavo Puerta.

Portugal también aparece como un mercado estratégico para el jugador colombiano. Luis Suárez, en Sporting CP, y Richard Ríos, en Benfica, integran una camada cuya valorización creció en una liga que funciona como puente hacia potencias mayores del fútbol europeo.

Más de la mitad del valor de la selección Colombia proviene de futbolistas que juegan en ligas de élite europeas como Premier League, Bundesliga y Serie A - crédito FCF
Más de la mitad del valor de la selección Colombia proviene de futbolistas que juegan en ligas de élite europeas como Premier League, Bundesliga y Serie A - crédito FCF

El listado también expone una diferencia entre cotización de mercado e influencia deportiva. James Rodríguez figura con una valoración cercana a USD 2,3 millones, lejos de los más de USD 80 millones que alcanzó en el punto más alto de su carrera europea.

Ese dato no altera su dimensión dentro del equipo. James sigue siendo uno de los futbolistas colombianos más reconocidos del mundo y una pieza central en la estructura de juego de Lorenzo, además de conservar atractivo comercial y deportivo.

Aunque Europa concentra la mayor parte del mapa financiero de la convocatoria, Suramérica mantiene un papel relevante en la valorización de varios jugadores colombianos.

Brasil aporta a Jhon Arias, Jorge Carrascal y Carlos Andrés Gómez, vinculados a clubes como Palmeiras, Flamengo y Vasco da Gama, que son reconocidas instituciones con capacidad de exportación y alta exposición internacional por la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Argentina también conserva presencia en la lista con Kevin Castaño, Jaminton Campaz, Álvaro Montero, Juan Fernando Quintero y Santiago Arias. River Plate, Rosario Central e Independiente siguen operando como escenarios competitivos para futbolistas con experiencia y proyección internacional.

Este es el precio de cada jugador de la selección Colombia, según Transfermarkt

créditos @fcfseleccioncol/IG
créditos @fcfseleccioncol/IG

La plataforma Transfermarkt publicó la valoración de mercado de los futbolistas de la selección Colombia: el plantel suma un total de USD 349.314.000, con Luis Díaz como el jugador de mayor precio con USD 81.506.600.

Detrás de Díaz aparecen Luis Suárez con USD 32.602.640 y, con la misma cifra, Jhon Lucumí y Daniel Muñoz con USD 29.109.500 cada uno. Luego figuran Richard Ríos (USD 25.616.360) y Juan Camilo Hernández y Dávinson Sánchez (USD 20.958.840 cada uno).

En el tramo medio del listado se ubican Jhon Arias (USD 17.465.700), Jorge Carrascal (USD 12.808.180), Jhon Córdoba (USD 11.643.800), Jefferson Lerma (USD 9.315.040) y Carlos Andrés Gómez (USD 8.608.180), de acuerdo con Transfermarkt.

Más abajo aparecen Kevin Castaño (USD 7.568.470), Jaminton Campaz y Willer Ditta (USD 6.404.090 cada uno), Gustavo Puerta (USD 5.821.900) y Juan Camilo Portilla (USD 4.657.520), según Transfermarkt.

En los valores más bajos del listado figuran Yerry Mina (USD 3.493.140), Álvaro Montero (USD 2.910.950), Deiver Machado, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez (USD 2.328.760), además de Johan Mojica (USD 2.095.884) y Santiago Arias (USD 1.746.570).

Entre los arqueros, Camilo Vargas aparece con USD 582.190 y David Ospina con USD 232.876, de acuerdo con Transfermarkt.

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