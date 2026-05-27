Abelardo de la Espriella acusó a Gustavo Petro de querer beneficiar a Iván Cepeda a días de las elecciones: “Quiere aferrarse al poder”

Abelardo de la Espriella acusó a Gustavo Petro de maniobras para favorecer a Iván Cepeda antes de las elecciones - crédito Nathalia Angarita/REUTERS - @IvanCepedaCast/X

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella emitió duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de buscar aferrarse al poder mediante el uso de todos los mecanismos posibles.

Las declaraciones, compartidas en la red social X, surgen en la antesala de las elecciones de este domingo 31 de mayo de 2026, en un contexto de alta tensión política en Colombia.

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De la Espriella aseguró que “Petro quiere aferrarse al poder y utilizará todas las formas de lucha para ello”. Según sus palabras, existen denuncias provenientes de “sectores ciudadanos” que advierten sobre la posibilidad de que el mandatario emita decretos para suspender los pagos de fotomultas y el Soat.

El aspirante a la Casa de Nariño sostuvo que esta medida, de concretarse, tendría como fin favorecer al aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien identificó como el candidato respaldado por el Gobierno en la contienda electoral.

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“Esa es una forma de compra de votos y amenaza la estabilidad económica de Colombia”, enfatizó De la Espriella.

Tras lo anterior, el jurista propuso eliminar tributos considerados excesivos, como el impuesto 4x1000, en caso de llegar a la presidencia. Además, aclaró que su propuesta se realizaría “con responsabilidad y no en búsqueda de réditos electorales”.

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El pronunciamiento de De la Espriella incorporó un llamado explícito a la vigilancia internacional. “Reitero mi llamado a la comunidad internacional para que pose sus ojos sobre Colombia y nos ayude a evitar el fraude”, expresó en su publicación, subrayando el potencial riesgo sobre la transparencia del proceso democrático.

La preocupación central del abogado radicó en la presunta utilización de recursos públicos para fines electorales, lo que, según sus advertencias, comprometería el futuro institucional del país.

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Por último, Abelardo de la Espriella finalizó su mensaje en X con consignas dirigidas a la ciudadanía con su lema de campaña: “¡Firme por la transparencia! ¡Firme por la Patria!”.