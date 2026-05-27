Jorge Arias calificó de “fracaso” la eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana luego de la derrota ante O’Higgins en El Campín

El futbolista Jorge Arias, jugador de Millonarios, ofrece declaraciones a la prensa deportiva tras la eliminación en la Copa Sudamericana - crédito Rueda de prensa

La eliminación de Millonarios FC ante O’Higgins en la Conmebol Sudamericana 2026 dejó una admisión poco habitual dentro del plantel: el defensor y capitán Jorge Arias definió el semestre como un “fracaso” y dijo que el equipo arrastra una secuencia de tropiezos que ya no admite excusas.

La derrota en El Campín cerró una campaña en la que el club quedó afuera de los ocho en la liga y tampoco aseguró su continuidad internacional pese a depender de sí mismo.

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El dato que Arias puso en el centro del análisis no fue solo la eliminación continental. También incluyó el problema que, a su juicio, se volvió estructural: Millonarios recibió 12 goles por balón aéreo, una falla repetida que, según reconoció, incidió en partidos decisivos como los cruces ante Santa Fe, Fortaleza.

Arias habló como uno de los jugadores con más recorrido dentro del grupo y asumió responsabilidades personales y colectivas. “Total, total. Yo como uno de los capitanes y de los más grandes de este equipo, estoy cansado de fracasar, como te digo, venimos de fracaso en fracaso”, dijo Jorge Arias en la atención a medio de comunicación en zona mixta.

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El zaguero también vinculó la caída con una carga acumulada dentro del vestuario y con el desgaste de la relación deportiva con la hinchada. “Que nada, que tienen la razón, que así como ellos están cansados de fracasar, nosotros estamos cansados de fracasar”, dijo Jorge Arias al medio sin fuente identificable.

Jorge Arias, jugador de fútbol, es entrevistado por diversos medios de comunicación después de la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana - crédito Camilo Zabaleta

La palabra “fracaso” apareció varias veces en su intervención y no como una reacción aislada al resultado contra O’Higgins, sino como síntesis de todo el semestre. En esa lectura, la caída internacional se sumó a la imposibilidad de meterse entre los ocho mejores de la liga y dejó a la Copa BetPlay como el único objetivo todavía en pie.

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Arias detalló esa secuencia cuando explicó por qué no había margen para suavizar el diagnóstico. “No clasificamos a los ocho, no clasificamos a Sudamericana dependiendo de nosotros. Pues gracias a Dios clasificamos en Copa, pero lo que queríamos era darles alegrías, muchas más alegrías a los hinchas”, dijo Jorge Arias al medio sin fuente identificable.

Ese tramo de su declaración respondió de forma directa a la pregunta que sobrevoló la noche en Bogotá: quién habló, qué reveló y cuál es la tensión central. Reconoció que el semestre fue un fracaso y admitió que el equipo quedó atrapado en errores repetidos que terminaron por vaciar dos objetivos en pocas semanas.

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Jorge Arias es una de las figuras de Millonarios- crédito @olsendeportes/X

Entre las consecuencias emocionales de la eliminación, Arias mencionó un punto puntual: la chance frustrada de cerrar la noche con una celebración alrededor de Radamel Falcao García. El defensor dijo que no sabe si el delantero continuará o no, y presentó el partido como una ocasión que el plantel no supo convertir en homenaje.

“Hoy, como lo había dicho anteriormente, es una de las vergüenzas más grandes que he sentido en mi carrera, no solo por no haber clasificado hoy ni a los ocho, solamente es por... Podía ser una gran despedida para Falcao, que no se sabe todavía si continúa o no”, dijo Jorge Arias al medio sin fuente identificable.

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La referencia a Falcao no cambió el eje de su autocrítica, pero sí mostró el tamaño de la frustración que leyó dentro del grupo. Arias habló de tristeza, dijo que era difícil explicar lo que sentía y sostuvo que a los hinchas les asiste el derecho de reclamar por lo ocurrido.

El contrato de Radamel Falcao se extiende hasta junio, por lo que junto a las directivas debe negociar su renovación - crédito Colprensa/Lina Gasca

Cuando le preguntaron por lo ocurrido en el vestuario y por la conversación con el entrenador David Bustos y los líderes del grupo, Arias evitó reconstruir una arenga o una reflexión de ocasión. Prefirió asumir su responsabilidad puntual en una de las jugadas que marcaron la eliminación y extender esa admisión a un problema más amplio.

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“Nada, yo como uno de los líderes del equipo, ¿qué se puede decir en este momento? Hoy asumo parte del segundo gol. Lastimosamente, me resbalo, cosas que pueden pasar en el fútbol”, dijo Jorge Arias al medio sin fuente identificable.

A partir de ese error, describió un peso que, según su versión, no cae solo sobre los futbolistas con más tiempo en el club. También alcanza a los recién llegados, que se incorporan a un contexto ya deteriorado por los antecedentes deportivos recientes. Para Arias, la salida no está en una reflexión de urgencia, sino en una pretemporada que permita cortar “esta rastra de fracasos”, como la llamó.

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