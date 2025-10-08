Colombia

Capturados dos presuntos líderes de las disidencias, señalados de ataque con moto bomba en La Plata, Huila

Las autoridades detuvieron a alias Carla y alias Alex, cabecillas de la estructura Hernando González, implicados en el atentado con que dejó dos hermanos muertos y 30 heridos el 17 de abril

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La detención de alias Carla
La detención de alias Carla y alias Alex representa un avance clave contra las disidencias en Huila - crédito X

En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de alias Carla y alias Alex, señalados como los principales cabecillas de la estructura Hernando González, perteneciente a las disidencias que actuaban en el departamento del Huila.

Estas detenciones representan un golpe clave contra el liderazgo de uno de los grupos armados más activos en la región. Las investigaciones indican que, “Carla” habría sido la responsable directa del atentado con una motocicleta bomba ocurrido el 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata, al occidente del Huila, durante la Semana Santa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese ataque dejó como resultado la muerte de dos hermanos y más de 30 personas heridas, entre ellas varios civiles que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

La operación que permitió la captura de los cabecillas se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y coordinación entre las fuerzas armadas. El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, explicó a los medios que la intervención requirió el despliegue de estrategias diseñadas por el alto mando militar:

Alias “Carla” es señalada como
Alias “Carla” es señalada como responsable del atentado con motocicleta bomba en La Plata durante Semana Santa - crédito Suministrado a Infobae Colombia

“Hoy ya están individualizados, identificados los cabecillas de esta estructura criminal; continúa la presencia de la fuerza pública”, afirmó. Añadió que se implementó “una estrategia en la que las tropas se movilizaron a una zona en donde no pueden acceder vehículos ni motocicletas, evitando que se instrumentalice a la población civil para frenar la acción militar”.

El contexto en el que se desarrolló este operativo estuvo marcado por recientes hechos de alteración del orden en La Plata. Cerca de 300 habitantes de la zona habrían intentado bloquear el avance de una unidad del Ejército y la Policía, obstaculizando temporalmente la llegada de refuerzos tras la asonada.

Testigos indicaron que la instrumentalización de la comunidad por parte de los disidentes generó tensión y dificultó la intervención oficial. Casallas informó que la situación volvió a la normalidad “tras el refuerzo de presencia militar y policiva permanente”.

Las detenciones de alias Carla y alias Alex se desarrolló dentro de los esfuerzos del Gobierno nacional y regional por recuperar el control de zonas vulneradas por el accionar de grupos armados ilegales, en especial las disidencias de las antiguas Farc, que mantienen acciones violentas y actividades ilícitas en el occidente del Huila.

El operativo conjunto de Policía,
El operativo conjunto de Policía, Ejército y Fiscalía contó con estrictas medidas de seguridad y estrategias de desubicación - crédito Infobae

De acuerdo con las autoridades locales, los cabecillas estaban identificados desde hace meses como los responsables de varias acciones de intimidación y violencia contra la población civil.

“Esperamos que las autoridades en los próximos días puedan dar con la captura de este sujeto, a quien solamente le quedan dos alternativas: o someterse a la justicia o ser capturado por la autoridad, por las unidades militares y de policía judicial que se encuentran en la zona”, puntualizó el funcionario departamental, aludiendo a la persistente búsqueda de alias Pinza, que habría asumido como comandante de la estructura Hernando González.

De otro lado, se conoció que alias Alex participó de manera activa en la movilización comunitaria que intentó oponerse a la fuerza pública recientemente.

Cerca de 300 habitantes intentaron
Cerca de 300 habitantes intentaron bloquear el avance militar tras la asonada en La Plata, generando tensión en la zona - crédito Ejército Nacional

El atentado a la estación de Policía de La Plata, en abril, atribuido a alias Carla, fue uno de los episodios de violencia más graves registrados en el departamento durante 2025, y motivó el fortalecimiento de la presencia militar, así como la implementación de estrategias específicas para evitar el uso de la población civil como escudo por parte de los grupos armados.

La motobomba iba dirigida a afectar infraestructura estratégica y personal uniformado, pero alcanzó a impactar a civiles inocentes”, según las pesquisas de la Fiscalía.

La captura de ambos cabecillas fue destacada por las autoridades como un avance fundamental en la desarticulación de la estructura criminal Hernando González, señalada de múltiples delitos en el occidente del Huila.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcLa PlataHuilaAtentado con moto bombaAtentado en el Huilaestructura Hernando GonzálezAlias CarlaAlias AlexColombia-Noticias

Más Noticias

Se vienen nuevas capturas por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, confirmó la Policía

El general Carlos Triana subrayó la determinación de las autoridades para identificar a los autores intelectuales del crimen contra el también precandidato presidencial por el Centro Democrático

Se vienen nuevas capturas por

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto

Los dirigidos por César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero para ello deben ganarle a uno de los mejores combinados del continente africano

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Así era el ‘modus operandi’ del grupo de ‘Black Jack’, que lavaba dinero de la cocaína que el Clan del Golfo enviaba a Europa

De los cinco ciudadanos colombianos que integraban la red delictiva, tres fueron detenidos en Madrid e Ibiza (España), y los dos restantes en Pereira y Medellín

Así era el ‘modus operandi’

Petro insistió en sus señalamientos a concejal del Centro Democrático que salió con su bate en Medellín: “Grupos creados por el fascismo”

A través de su perfil de X, que siguen más de 8,3 millones de usuarios, el jefe de Estado apuntó contra el cabildante Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, que causó controversia por haberse movilizado en contra de los manifestantes de las violentas protestas pro Palestina en la jornada del martes 7 de octubre

Petro insistió en sus señalamientos

Paola Holguín instaló llamativa valla con un mensaje radical e incluyó los rostros de líderes históricos: “Es hora de mirar a la derecha”

La valla de la senadora, acompañada de figuras conservadoras del siglo XX, consolidó su postura ideológica, que defiende la idea de que la derecha es preferible a la izquierda, con el objetivo de evitar que esta última retome el poder

Paola Holguín instaló llamativa valla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo adiós

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”