Colombia

Alarman denuncias de reclutamiento infantil en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar

Autoridades nacionales y regionales alertaron sobre el uso de menores por grupos armados en el Magdalena Medio. La Cipruna sesionó en Barrancabermeja para definir acciones de prevención

Por Mauricio Villamil

Guardar
Reclutamiento de menores de edad
Reclutamiento de menores de edad en grupos armados ilegales | crédito Colprensa/Alcaldía de Quibdó

La creciente preocupación por el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio llevó a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Cipruna) a sesionar por primera vez en Barrancabermeja.

A la reunión asistieron representantes del Gobierno nacional, la Gobernación de Santander, autoridades locales y organizaciones sociales, con el objetivo de coordinar estrategias que protejan a la infancia frente al conflicto.

Menores de edad reclutados en
Menores de edad reclutados en medio del conflicto armado de Colombia - crédito Policía Nacional

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el encuentro, los asistentes coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer las acciones de prevención y protección, ante los reportes que señalan el incremento del reclutamiento en municipios del Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

Según las autoridades, estructuras criminales estarían involucrando a niños y adolescentes en actividades ilegales, desde el microtráfico hasta labores de apoyo a grupos armados organizados.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, manifestó su preocupación por el aumento de estos casos y destacó los esfuerzos conjuntos para atender la situación.

“La Cipruna es un mecanismo interinstitucional que nos da un alcance muy importante para generar acciones de prevención frente al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Hemos capacitado a más de 3.200 jóvenes en la región”, indicó Hernández Durán, citado por BLU Radio.

El funcionario añadió que Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio enfrentan el desafío del microtráfico como uno de los factores que más expone a los menores a ser reclutados. Recalcó la importancia de una respuesta articulada entre el Estado, las autoridades locales y las comunidades para frenar el avance de las redes que instrumentalizan a los jóvenes.

Instituto Colombiano de Bienestar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito Colprensa

Por su parte, la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Adriana Velázquez, destacó la relevancia del encuentro por realizarse en una de las zonas más afectadas por la violencia. “Barrancabermeja es un lugar estratégico para la promoción de derechos y la prevención. Este encuentro es un hito histórico porque recoge la voz de niños y adolescentes que nos piden un territorio en paz, con mejores condiciones de vida y sin que los actores armados definan su futuro”, señaló la funcionaria.

Velázquez subrayó que el trabajo interinstitucional busca fortalecer los programas de educación, protección y acompañamiento psicosocial, con especial atención en comunidades rurales donde los menores son más vulnerables. El objetivo, dijo, es que las políticas públicas lleguen de manera efectiva y continua, más allá de los diagnósticos.

En la sesión también participó la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro, quien reiteró el compromiso del Gobierno con la protección de los menores. “Ni un solo niño debe irse para la guerra. Este es un compromiso del Estado y de la sociedad, y trabajaremos en un pacto concreto para proteger a nuestros jóvenes y construir la paz”, afirmó Castro.

La alta funcionaria advirtió que el conflicto en el Magdalena Medio presenta una reconfiguración preocupante, con la presencia de distintos grupos armados que disputan el control territorial y económico. En ese contexto, la niñez se ha convertido en una de las principales víctimas, tanto por el reclutamiento como por la exposición constante a la violencia.

Imagen de referencia - -
Imagen de referencia - - crédito Colprensa

Durante la jornada, las instituciones acordaron impulsar campañas comunitarias de prevención, fortalecer la presencia del Estado en las zonas rurales y ampliar la cobertura de los programas de atención integral para niños y adolescentes en riesgo. También se discutió la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia y aumentar las sanciones contra quienes promuevan o faciliten el reclutamiento.

Representantes de organizaciones sociales que participaron en la sesión advirtieron que, pese a los esfuerzos institucionales, las condiciones de vulnerabilidad siguen siendo graves. Solicitaron que las medidas adoptadas por la Cipruna se traduzcan en acciones concretas y sostenibles que permitan recuperar la confianza de las comunidades afectadas.

El encuentro en Barrancabermeja cerró con el compromiso de las autoridades de mantener un seguimiento constante sobre el cumplimiento de los acuerdos y de convocar nuevas sesiones regionales en los próximos meses. El propósito, según los organizadores, es construir una estrategia nacional que garantice que ningún niño del Magdalena Medio ni del sur de Bolívar vuelva a ser víctima del reclutamiento forzado.

Temas Relacionados

Reclutamiento infantilMagdalena MedioComisión CiprunaICBFColombia - Noticias

Más Noticias

Cinco claves para usar de forma segura Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia

El nuevo sistema Bre-B del Banco de la República permite hacer transferencias entre entidades financieras en tiempo real. Estas son las recomendaciones para utilizarlo correctamente y evitar errores al enviar dinero

Cinco claves para usar de

Dilian Francisca Toro al Gobierno Petro: “No es posible que los campesinos sigan sin tierra”

La gobernadora del Valle del Cauca exigió a la Agencia Nacional de Tierras y a la SAE cumplir los compromisos de adjudicación a campesinos y víctimas

Dilian Francisca Toro al Gobierno

Abelardo de la Espriella a Santos: “Ya engañaste al país una vez con la falsa paz”

El abogado y precandidato presidencial respondió a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre la polarización y la paz total, cuestionando su papel en el acuerdo con las Farc

Abelardo de la Espriella a

Gustavo Bolívar: “No creo que Daniel Quintero sea el candidato del presidente”

El exsenador defendió la validez de las consultas internas del Pacto Histórico y afirmó que el presidente Gustavo Petro no tiene aspirante definido para 2026

Gustavo Bolívar: “No creo que

Procuraduría inspecciona la ANT por contrato de $29.000 millones y posibles irregularidades

El órgano de control revisa un contrato firmado por la Agencia Nacional de Tierras con la empresa Puerta de Oro para la organización de eventos

Procuraduría inspecciona la ANT por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch junto con

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Madre de B King negó reconciliación de su hijo con Marcela Reyes: “Es mentira”

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify Colombia

Colombiano recorrió el barrio más peligroso de Pakistán y así le fue: “No te conviene estar aquí”

Deportes

Millonarios se llevó el clásico

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo