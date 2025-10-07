Colombia

Petro negó haber dejado plantados a Lula da Silva y a Gabriel Boric en una cena: “Una verdadera mentira, pareciera hecha en la CIA”

La periodista María Jimena Duzán relató que el presidente apareció en una manifestación pro Palestina, luego de estar “tres días perdido”, por lo que el mandatario explicó a detalle qué estuvo haciendo en Estados Unidos

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

El presidente Gustavo Petro negó
El presidente Gustavo Petro negó haber dejado plantados a Lula da Silva y Gabriel Boric en una cena durante su paso por Nueva York - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en la red social X para rechazar de manera directa y con severidad las afirmaciones realizadas por la periodista María Jimena Duzán en su más reciente columna publicada en la revista Cambio, titulada “Petro, el presidente que perdió la noción de lo que significa su cargo”.

En dicha publicación, la comunicadora cuestionó en forma contundente el comportamiento del jefe de Estado durante su visita a Nueva York, durante su agenda diplomática, en la que estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aunque el texto se publicó el 5 de octubre, la controversia tomó fuerza al día siguiente, cuando un usuario en redes sociales compartió una captura de pantalla de un fragmento específico del texto.

En ese apartado, la periodista asegura que el presidente dejó plantados al presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), y al presidente de Chile (Gabriel Boric), al ausentarse de una cena pactada entre los tres mandatarios durante su estancia en Estados Unidos.

Usuario rechazo que la periodista
Usuario rechazo que la periodista María Jimena Duzán acusara al presidente de perder la noción de lo que significa ser presidente y de gobernar bajo delirios de grandeza - crédito @IriartePhoto/X

La afirmación generó indignación entre seguidores del mandatario y, finalmente, llevó al propio presidente Petro a emitir una respuesta. En su mensaje, negó categóricamente lo dicho por la periodista y acusó a Duzán de tergiversar los hechos y difundir información falsa sobre su comportamiento y decisiones durante la gira internacional.

“El evento en Nueva York hecho del medio día abajo fue hecho antes de abordar el evento junto a Roger Waters y después de entrevistarme con el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez, la alcaldesa de París Anne Hidalgo y el candidato a la alcaldía de Nueva York. No puedo creer que María Jimena haya caído en tanta bajeza. Ninguna pregunta a quienes elaboraron la agenda (sic)”, escribió el mandatario.

El presidente continuó su respuesta con una frase que marcó el tono de su molestia frente a lo publicado por Duzán: “Esto es una verdadera mentira, pareciera hecha en la CIA. Irresponsable. Con Lula y Boric me vi en un evento al que nos acompañó Orsi y Pedro Sánchez, nunca hubo agendado una cena (sic)”.

El mandatario defendió su agenda
El mandatario defendió su agenda en Nueva York, citando reuniones con António Guterres, Anne Hidalgo, Pedro Sánchez y Roger Waters - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, no solo negó la supuesta inasistencia al encuentro con los presidentes de la región, sino que rechazó la versión que lo describe como desconectado de la realidad y rodeado de funcionarios que solo lo adulan.

El presidente afirmó: “No puedo creer que María Jimena haya caído en tanta bajeza. Ninguna pregunta a quienes elaboraron la agenda. Lo que usted, María Jimena, hace es pura violencia y no lo puedo permitir”.

Según el jefe de Estado, lo que ocurrió durante su paso por Nueva York corresponde a una serie de reuniones y actos que estaban dentro de su agenda oficial, incluyendo un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, una reunión con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y una actividad pública junto al músico británico Roger Waters —del que quedó registro y por lo que Estados Unidos le retiro su visa—.

Gustavo Petro estuvo junto a
Gustavo Petro estuvo junto a Roger Waters hablando a favor de Palestina en Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

La crítica de Duzán: entre el ego y la pérdida del rumbo del presidente de Colombia

En su columna de opinión, María Jimena Duzán hizo una crítica directa y sin rodeos al presidente Gustavo Petro, al que acusó de perder el sentido de su cargo y de actuar guiado por el ego, más que por el interés público.

Según la periodista, en Palacio “nadie se atreve a decirle a Petro que sus discursos delirantes y fuera de toda proporción están implosionando los logros conseguidos por el progresismo”, mientras sus funcionarios “han preferido someterse a la farsa de justificar todas sus salidas del forro”.

Duzán relata un episodio en Nueva York donde, tras “llevar tres días perdido”, Petro apareció “de improviso a una manifestación contra el genocidio en Gaza”, con megáfono en mano, para proponer “la creación de un grupo armado, una especie de resistencia armada”.

María Jimena Duzán denunció que
María Jimena Duzán denunció que funcionarios del gobierno justifican todas las decisiones del presidente, incluso cuando estas comprometen la política exterior - crédito @mariajimenaduzan/Instagram

Critica también la reacción de su gabinete cuando Estados Unidos le retiró la visa: “Varios de sus ministros entregaron la suya en señal de solidaridad, como si fuera más importante el ego herido del presidente que su responsabilidad ante el Estado”, justo antes de una sesión clave en el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación del acuerdo de paz, la cual ahora está en riesgo.

La periodista advirtió que Petro “anda tan infatuado consigo mismo que ya perdió la noción de lo que significa su cargo” y que “la condición de presidente no se pierde porque se vista de negro, de blanco o se ponga la kufiya palestina”. Señaló que usó la causa palestina como bandera principal de su política, por encima de reformas que considera urgentes, como la de los jueces agrarios o la distribución de recursos a los territorios.

Cuestionó, además, que Petro guardara silencio frente a denuncias de corrupción en su Gobierno, como la presión denunciada por Luis Enrique Rojas desde Ecopetrol, caso por el que fue despedido y perseguido.

