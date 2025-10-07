Colombia

Petro entrega potestad administrativa a ministra de Agricultura mientras viaja a bruselas al Foro Global Gateway

La decisión se fundamenta en el artículo 196 de la Constitución Política, que establece el procedimiento a seguir cuando el presidente debe trasladarse al extranjero en ejercicio de sus funciones

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Martha Carvajalino designada encargada por
Martha Carvajalino designada encargada por el presidente Petro - crédito redes sociales

La delegación temporal de funciones presidenciales en Colombia quedó formalizada ante la inminente salida del país del jefe de Estado.

El presidente de la República de Colombia se ausentará del territorio nacional entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, periodo durante el cual participará en la inauguración del Foro Global Gateway de la Unión Europea en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

Esta circunstancia ha motivado la expedición del Decreto 1048 de 2025, que transfiere de manera provisional las atribuciones constitucionales y legales del mandatario a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas.

La decisión se fundamenta en el artículo 196 de la Constitución Política, que establece el procedimiento a seguir cuando el presidente debe trasladarse al extranjero en ejercicio de sus funciones.

Según esta disposición, el ministro que asuma la delegación debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente y ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones que le sean conferidas.

En este caso, una certificación emitida el 3 de octubre de 2025 por el representante legal de la Unión Patriótica confirma que Martha Viviana Carvajalino Villegas es militante y sobreviviente de dicho movimiento en el departamento de Cundinamarca, especialmente en la ciudad de Bogotá.

La delegación temporal de funciones
La delegación temporal de funciones presidenciales en Colombia quedó formalizada ante la inminente salida del país del jefe de Estado - crédito redes sociales/X

El decreto especifica que la ministra Carvajalino Villegas queda habilitada para ejercer las funciones constitucionales y legales como ministra delegataria durante la ausencia del presidente.

Entre las atribuciones delegadas se encuentran las contempladas en los artículos 129, 138 (inciso 5), 150 (numeral 10, en lo relativo a las facultades extraordinarias concedidas al presidente) y otro par de artículos más de la Constitución política de Colombia.

El Decreto 1048 de 2025 establece que esta delegación tendrá vigencia únicamente durante el periodo de ausencia del presidente, es decir, desde el 7 hasta el 11 de octubre de 2025, y entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición. “Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, doctora Martha Viviana Carvajalino Villegas, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”, señala el texto oficial.

Entre las atribuciones delegadas se
Entre las atribuciones delegadas se encuentran las contempladas en los artículos 129, 138 (inciso 5), 150 (numeral 10, en lo relativo a las facultades extraordinarias concedidas al presidente) y otro par de artículos más de la Constitución política de Colombia - crédito Ministerio de Agricultura

La publicación y cumplimiento de este decreto garantizan la continuidad institucional y el ejercicio pleno de las funciones del Ejecutivo durante la estadía del presidente en el exterior.

Hoja de vida de Carvajalino

La biografía profesional de Martha Viviana Carvajalino Villegas describe una carrera enfocada principalmente en el área jurídica y en la administración pública de Colombia, con especial énfasis en derecho constitucional y agrario. Nacida en Bogotá, se graduó como abogada en 2005, obtuvo una especialización en Derecho Constitucional en 2006 y completó una maestría en Derecho en 2012. Se le reconoce competencia avanzada en inglés.

La biografía profesional de Martha
La biografía profesional de Martha Viviana Carvajalino Villegas describe una carrera enfocada principalmente en el área jurídica y en la administración pública de Colombia, con especial énfasis en derecho constitucional y agrario - crédito @MinAgricultura/X

Desde 2016, ocupa el cargo de Procuradora Judicial II en una de las procuradurías agrarias de Bogotá. Previamente trabajó como asesora en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Organización Internacional para las Migraciones y en Parques Nacionales Naturales, entre otras instituciones.

Otros cargos importantes incluyen su paso por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Unidad Especial de Restitución de Tierras. Su experiencia en el sector privado es más limitada, habiendo prestado servicios como abogada junior en una ingeniería.

En docencia, impartió clases en la Universidad Nacional de Colombia en áreas vinculadas al derecho y las ciencias sociales. La documentación acredita casi dos décadas de labor profesional, casi toda en el sector público, según datos verificados por recursos humanos. Finalmente, la declaración jurada asegura que no existen impedimentos legales que la inhabiliten para cargos estatales y que toda la información fue certificada.

