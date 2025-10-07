Colombia

Miguel Polo Polo se despachó contra la candidatura de Iván Cepeda: “A la primera línea y a los corruptos les encanta”

El representante aseguró que la aspiración presidencial de Iván Cepeda la respaldan sectores vinculados a la ilegalidad y la corrupción, pero que él confía en el rechazo mayoritario de los colombianos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La publicación rápidamente generó diversas reacciones tanto de apoyo como de rechazo en el ámbito político nacional. Frente a la publicación de este cuenta en apoyo a la campaña de Iván Cepeda, Miguel Polo Polo respondió con un mensaje enérgico a través de su cuenta de X, reiterando sus críticas a la candidatura - crédito Colprensa/Prensa Cámara de Representantes

Desde que Iván Cepeda anunció su precandidatura presidencial, provocó fuertes reacciones en diversos sectores de la oposición al Gobierno nacional, incluidos figuras como el representante afro a la Cámara Miguel Polo Polo, quien en varias ocasiones ha manifestado públicamente su rechazo y ha criticado con vehemencia la aspiración de Cepeda.

Recientemente, luego de que una cuenta de X en apoyo a la aspiración presidencial de Iván Cepeda publicara una fotografía en la que hizo referencia a su aspiración presidencial, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo respondió de forma contundente desde su cuenta de la red social X.

“A la primera línea y a los corruptos les encanta”. La reacción de Polo Polo se suma a una serie de cuestionamientos que ha protagonizado contra Cepeda.

Dicha cuenta con el nombre de usuario @EstamosConIvan compartió en su cuenta de X una fotografía acompañada del mensaje: “Mi nombre es Iván Cepeda Castro y voy a ser su Presidente”.

Una cuenta en apoyo Iván Cepeda publicó fotos con mensajes alusivos a su campaña presidencial - crédito @EstamosConIvan

La publicación rápidamente generó diversas reacciones tanto de apoyo como de rechazo en el ámbito político nacional.

Frente a la publicación de esta cuenta en apoyo a la campaña de Iván Cepeda, Miguel Polo Polo respondió con un mensaje enérgico a través de su cuenta de X, reiterando sus críticas a la candidatura.

Polo Polo afirmó que sectores asociados a la ilegalidad respaldarían la aspiración de Cepeda y expresó confianza en que la mayoría de los colombianos rechazarán esa opción en las próximas elecciones.

“A la guerrillerada, a los narcos, a la primera línea y a los corruptos les encanta esta candidatura. No me cabe duda de que votarían a ojo cerrado por él. Lo esperanzador es que los colombianos buenos somos más, y los derrotaremos en las urnas”, escribió en su mensaje de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Miguel Polo Polo cuestionó la candidatura de Iván Cepeda en su cuenta de X - crédito @MiguelPoloP

El mensaje del representante provocó todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales, tanto a favor como en contra de lo dicho por Polo Polo. En ese sentido el usuario @Spoudaiogeloion dijo lo siguiente: “Hay toda una generación de jóvenes adoctrinados por la izquierda radical dispuestos a votar por el heredero solo por ver a Colombia arder.El Tigre tiene que recuperar y salvar a una parte de esa generación.¡No los descuiden! ¡Pilas!“.

En cuanto a las opiniones en contra la internauta @alba_hoyos41085 comentó: “O sea que ahora ser “colombiano bueno” depende de por quién se vote… curioso concepto de democracia.Lo que ustedes llaman “guerrillerada” es la misma ciudadanía que cree en el voto, no en las armas, y que participa dentro de las reglas del juego democrático".

Por otro lado, esta no es la primera ocasión en que Polo Polo arremete en contra del precandidato del Pacto Histórico, pues, en el mes de agosto después de que Cepeda aseguró que su foto de perfil en la red social X será la misma que usará en sus piezas de campaña para aspirar a la Casa de Nariño, el representante opositor también hizo una publicación cuestionándolo.

En respuesta a esa publicación, y refiriéndose a presuntas acusaciones que vinculan a Iván Cepeda con las antiguas Farc, Miguel Polo Polo difundió una imagen donde aparece el senador junto a Iván Márquez y Jesús Santrich, líderes de la Segunda Marquetalia.

En su comentario, Polo Polo sugirió que esta fotografía sería la más apropiada para ilustrar la campaña de Cepeda, ya que, en su opinión, refleja los vínculos públicos y políticos que el senador mantiene con los principales jefes de ese grupo armado.

Además, Polo Polo calificó a estos líderes de la guerrilla como “camaradas” de Iván Cepeda, y lo señaló de mostrarles respaldo, a pesar de los hechos que vinculan a estos personajes con actividades ilícitas tanto en la etapa de las ya desaparecidas Farc como en la actual disidencia de la Segunda Marquetalia.

El representante afro le envió un mensaje al senador a través de la red social X - crédito @MiguelPoloP/x

“Señor Iván Cepeda, le recomiendo mejor usar esta foto: rodeado de sus camaradas, aquellos a quienes les profesa solidaridad, sus compañeros de lucha (según información de los computadores de Raúl Reyes)“, escribió el congresista Polo Polo en aquella oportunidad.

