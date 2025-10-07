Colombia

Maurice Armitage rechazó propuesta de unión de la Fuerza de las Regiones: “Alguna voces promueven el odio y la división”

La invitación a la consulta fue extendida a otros líderes independientes, en un intento por consolidar una candidatura única y responder al llamado ciudadano de alternativas alejadas de la polarización

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar

La decisión de Maurice Armitage, exalcalde de Cali, de rechazar la invitación a participar en la consulta presidencial 2026 propuesta por la Fuerza de las Regiones ha generado debate en el panorama político colombiano.

Armitage agradeció a los promotores de la iniciativa por considerarlo, pero argumentó que no puede sumarse a una coalición que, aunque busca la unidad nacional, incluye voces que, a su juicio, fomentan el odio y la división.

“Los colombianos no quieren oír más agresiones; lo que los colombianos quieren escuchar son ideas expresadas con respeto y altura sobre los cambios sociales que nuestro país requiere con urgencia”, expresó el exalcalde en un mensaje publicado el 6 de octubre de 2025.

Respuesta de Armitage - crédito
Respuesta de Armitage - crédito X

La postura de Armitage recibió respuesta de Héctor Olimpo Espinosa, uno de los candidatos de la Fuerza de las Regiones, quien utilizó la misma red social para manifestar su desacuerdo y subrayar la diversidad de posiciones dentro del espectro político nacional. Olimpo señaló:

“Respetado Maurice Armitage, en este país hay de todo: Los que viven buscando el guiño de Uribe, los que esperan el guiño de Petro y los que buscamos algo más grande: consensos y unidad por Colombia, pese a las diferencias. Y claro… están los ‘exquisitos’: los que no caben con Petro, ni con Uribe, ni con nadie”.

Respuesta de Héctor Olimpo -
Respuesta de Héctor Olimpo - crédito X

Esta reacción evidencia las tensiones y los retos que enfrenta cualquier intento de construir consensos amplios en el contexto político actual.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Propuesta de la Fuerza de las Regiones y contexto electoral

La propuesta de la Fuerza de las Regiones consiste en organizar una consulta popular el 8 de marzo de 2026, con el objetivo de seleccionar un único candidato presidencial alternativo para las elecciones Colombia de mayo de ese año.

Los impulsores de la iniciativa, entre quienes se encuentran Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, han destacado la importancia de sumar voluntades desde la diferencia y de unir esfuerzos en defensa de la democracia, la seguridad, la equidad y el desarrollo social.

Según la carta enviada a los potenciales participantes, el acuerdo implica que todos los sectores alternativos e independientes respalden al aspirante que obtenga la mayoría de votos en la consulta, consolidando así una candidatura única de cara a la contienda presidencial.

La invitación a la consulta no se limitó a Armitage. También fue extendida a figuras como Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios, lo que evidencia la intención de la Fuerza de las Regiones de aglutinar a diversos liderazgos independientes y alternativos.

El contexto de esta iniciativa responde a la percepción de que la ciudadanía demanda alternativas alejadas de la polarización y la confrontación, y que la unidad política es vista como un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del país en el próximo ciclo electoral.

En este escenario, la urgencia de reconstruir la confianza y de anteponer los intereses colectivos a las aspiraciones individuales se ha convertido en un llamado recurrente entre quienes promueven la consulta, reflejando el sentir de amplios sectores que buscan superar la división y fortalecer opciones políticas basadas en el consenso y el respeto.

Precandidato Héctor Olimpo Espinosa chocó con Petro por reforma a la salud

Tras recientes declaraciones en X del presidente Petro en las que acusa a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca de “encubrir el robo” que, afirma Petro, habrían perpetrado las EPS al sistema de salud, se han producido varias reacciones políticas.

Una de ellas es la de Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre y actual precandidato a la Presidencia de la Republica por el movimiento La Fuerza de las Regiones.

A través de su cuenta de X, Olimpo señaló al Gobierno de Petro de darle un mal manejo al sistema de salud y dijo que los colombianos están asumiendo las consecuencias de ello, con la falta de medicamentos.

Héctor Olimpo y sus acusaciones
Héctor Olimpo y sus acusaciones a Gobierno Petro - crédito X

“Sigue la chambonería y el chantaje del Gobierno. La chambonería que hoy tiene en crisis el sistema de salud. El chantaje de la constituyente que funcionó para la reforma laboral, pero hoy los colombianos ya no le comen cuento a eso. A la gente lo que le duele es llegar al hospital con un hijo enfermo y que le digan que no hay medicamentos. O esperar meses por una cirugía. Inventan cuentos mientras la gente padece”, escribió en la mencionada red social.

Temas Relacionados

Consulta presidencial 2026Maurice ArmitageFuerza de las RegionesElecciones ColombiaUnidad políticaColombia-Noticias

Más Noticias

El director del Centro Democrático envió dura respuesta a Petro tras el fallo que anuló la consulta del Pacto Histórico: esto dijo

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, impidiendo la consulta interna del Pacto Histórico, generó reacciones políticas inmediatas

El director del Centro Democrático

Resultados Sinuano Dia 7 de octubre: los números ganadores de su último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Dia 7 de

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

EN VIVO: Millonarios vs. América

Defensora del Pueblo respondió a críticas de Armando Benedetti por informe de riesgo electoral en Colombia: “Me gustaría que asistiera al comité”

El ministro del Interior desmintió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegurando que para las próximas elecciones solo hay riesgo electoral en 104 municipios del país

Defensora del Pueblo respondió a

El lulo, la fruta colombiana codiciada por los turistas extranjeros por sus bondades y su sabor

Una de las preparaciones que más gusta entre los viajeros nacionales e internaciones es la lulada, originaria del Valle del Cauca

El lulo, la fruta colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Valentino Lázaro defendió a La Jesuu por los ataques que propinó Yina Calderón en contra de la influenciadora: “Algo que perpetúa el racismo”

Por qué Karina García decidió conocer a Aida Victoria Merlano y a su hijo

Raúl Ocampo y Belén Alonso se enfrentaron en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’: “Una declaración de guerra”

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

El consejo del “Pibe” Valderrama a James Rodríguez para antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz es elogiado por leyenda del Liverpool y exfigura de la selección Inglaterra: “Es el mejor en este momento”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, está en delicado estado de salud: “Su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025