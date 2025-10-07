Colombia

‘La cagada es no recoger’: Bogotá refuerza la cultura ciudadana con curiosa campaña sobre excrementos de las mascotas

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal impulsa una estrategia educativa que busca transformar hábitos ciudadanos y reducir riesgos sanitarios mediante la recolección responsable de excretas en parques y calles de la capital colombiana

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La campaña 'La Cagada es
La campaña 'La Cagada es No Recoger' busca fomentar la recolección de excretas en Bogotá - crédito prensa Idpyba

El impacto de la presencia de animales de compañía en Bogotá se refleja no solo en la vida cotidiana de sus habitantes, también en los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de salud pública y convivencia.

En este contexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha una nueva campaña de cultura ciudadana, denominada ‘La cagada es no recoger’, con el objetivo de fomentar la recolección de excretas en los espacios públicos y promover la responsabilidad compartida entre los ciudadanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y desarrollada en colaboración con la agencia Llorente & Llorente, busca transformar los hábitos de los tenedores de animales a través de un mensaje directo y pedagógico.

El Idpyba lidera acciones pedagógicas
El Idpyba lidera acciones pedagógicas para promover la responsabilidad de los tenedores de animales - crédito prensa Idpyba

La campaña utiliza un lenguaje cotidiano y creativo para invitar a la reflexión sobre la importancia de recoger los desechos de los animales, subrayando que este acto constituye una muestra de civismo, al tiempo que contribuye a la protección de la salud, el bienestar y la armonía en los entornos urbanos.

Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba, explicó que la campaña pretende conectar con la ciudadanía utilizando su propio lenguaje y así generar conciencia sobre la responsabilidad que implica convivir con animales en la ciudad.

“La culpa no es de los perros, la embarrada, o mejor, la cagada es no recoger, la cagada es dejarlo tirado. Con esta campaña queremos hablarle a la ciudadanía en su mismo lenguaje, generar conciencia y promover comportamientos que hagan de Bogotá una ciudad más limpia, amable y respetuosa con todos los seres que la habitan”, afirmó Hernández Llamas al presentar la estrategia públicamente.

El 45% de los conflictos
El 45% de los conflictos de convivencia en Bogotá se relacionan con la no recolección de excretas - crédito Idpyba

El desarrollo conceptual y gráfico de la campaña estuvo a cargo de Llorente & Llorente, que posteriormente entregó el material al Distrito para fortalecer las acciones de educación y sensibilización que el Idpyba despliega en toda la ciudad.

Esta acción se desarrolla dentro de una estrategia distrital más amplia, orientada a la sensibilización, educación y formación en torno al respeto, la protección y el buen trato hacia todos los seres que habitan la capital del país.

Las actividades pedagógicas impulsadas por el Idpyba abordan diversas problemáticas asociadas a la disposición inadecuada de excretas, como el impacto en la salud pública, los riesgos ambientales y la injusticia hacia los propios animales, que no son responsables de las faltas cometidas por sus tenedores.

El aumento de animales de
El aumento de animales de compañía en Bogotá incrementa riesgos de salud pública y convivencia - crédito prensa Idpyba

Además, se enfatizan las obligaciones normativas que regulan la tenencia y la convivencia responsable en la ciudad.

Entre las recomendaciones difundidas en la campaña se destacan la importancia de portar siempre una pala pequeña al salir con los animales al parque o al espacio público, así como la necesidad de depositar los residuos en cestas o contenedores autorizados.

Estas acciones sencillas contribuyen a mantener la limpieza y a prevenir la propagación de enfermedades.

El crecimiento en el número de animales de compañía en Bogotá incrementó el riesgo de enfermedades zoonóticas y la contaminación de los espacios urbanos. Mantener la higiene de los animales y recoger sus excretas previene la transmisión de enfermedades, protege el ambiente y la salud de las personas, y evita conflictos de convivencia que pueden afectar incluso la seguridad y el bienestar de los propios animales.

Como resultado de las acciones de sensibilización promovidas por el Idpyba, desde 2024 se logró involucrar a cerca de 1.500 ciudadanos y ciudadanas en diferentes zonas de la ciudad.

La campaña utiliza lenguaje cotidiano
La campaña utiliza lenguaje cotidiano para conectar con la ciudadanía y generar conciencia - crédito prensa Idpyba

Además, los conflictos de convivencia en propiedad horizontal y en el entorno vecinal representan una de las principales causas de consulta ante el Centro de Atención Jurídica del Idpyba.

Aproximadamente el 45% de los casos están relacionados con la no recolección de excretas, el uso inadecuado de la traílla o el bozal, incidentes por mordeduras y la falta de educación y buena tenencia.

Con esta campaña, la Alcaldía Mayor de Bogotá “reafirma su compromiso con una ciudad donde la convivencia, la corresponsabilidad y el bienestar animal sean pilares para construir una sociedad más respetuosa, solidaria y saludable”, concluyeron en el comunicado.

Temas Relacionados

Bienestar animalBogotáIDPYBAAlcaldía Mayor de BogotáSalud públicaTenencia de mascotasColombia-Noticias

Más Noticias

El director del Centro Democrático envió dura respuesta a Petro tras el fallo que anuló la consulta del Pacto Histórico: esto dijo

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, impidiendo la consulta interna del Pacto Histórico, generó reacciones políticas inmediatas

El director del Centro Democrático

Resultados Sinuano Dia 7 de octubre: los números ganadores de su último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Dia 7 de

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

EN VIVO: Millonarios vs. América

Defensora del Pueblo respondió a críticas de Armando Benedetti por informe de riesgo electoral en Colombia: “Me gustaría que asistiera al comité”

El ministro del Interior desmintió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegurando que para las próximas elecciones solo hay riesgo electoral en 104 municipios del país

Defensora del Pueblo respondió a

El lulo, la fruta colombiana codiciada por los turistas extranjeros por sus bondades y su sabor

Una de las preparaciones que más gusta entre los viajeros nacionales e internaciones es la lulada, originaria del Valle del Cauca

El lulo, la fruta colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Valentino Lázaro defendió a La Jesuu por los ataques que propinó Yina Calderón en contra de la influenciadora: “Algo que perpetúa el racismo”

Por qué Karina García decidió conocer a Aida Victoria Merlano y a su hijo

Raúl Ocampo y Belén Alonso se enfrentaron en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’: “Una declaración de guerra”

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

El consejo del “Pibe” Valderrama a James Rodríguez para antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz es elogiado por leyenda del Liverpool y exfigura de la selección Inglaterra: “Es el mejor en este momento”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, está en delicado estado de salud: “Su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025