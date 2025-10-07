Funcionario de SAE contó como sobrevivió a atentado en Atlántico, cuando el carro recibió 14 disparos: “De repente sentimos el primer tiro”

Avendaño aseguró que evita ser objeto de amenazas al reconocer que se limita a contestar llamadas de personas que él conoce - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@JaimeAvenc/X

El director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, relató con detalles el momento en que su vida estuvo en peligro, cuando fue atacado a tiros mientras se desplazaba de Córdoba a Barranquilla. Logró salir ileso gracias a la intervención de un vehículo de acompañamiento y a la proximidad de una estación de policía en Galapa.

El funcionario explicó en una entrevista con La FM que el ataque ocurrió cuando ingresaban a Galapa para dejar a una compañera. En ese momento, dos personas descendieron de una motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo en el área donde él se encontraba.

“Entrábamos a Galapa porque íbamos a dejar a una compañera. Tomamos un camino y, de repente, sentimos el primer tiro... Comienzan a disparar hacia toda el área donde yo me encontraba”, relató Avendaño durante la conversación con esa emisora, subrayando que la rápida reacción de su equipo permitió buscar refugio cerca de la estación de policía.

A pesar de la gravedad del atentado, Avendaño aseguró que no ha recibido amenazas directas en el último año, atribuyendo esta situación a su política de evitar cualquier contacto que pueda poner en riesgo su seguridad o la de su equipo.

“Yo particularmente en el año no la he recibido porque básicamente yo evito cualquier escenario que amenacen y yo solamente contesto llamadas de personas que conozco”, explicó el director territorial de la SAE.

“No hay ningún caso sencillo”, dice Avendaño sobre bienes recuperados

En cuanto a la gestión de bienes recuperados, Avendaño destacó la complejidad de los casos que enfrenta semanalmente, muchos de ellos relacionados con narcotráfico, microtráfico y estafas inmobiliarias.

“Cada semana tengo un caso particular, cada semana es un caso complejo, no hay ningún caso sencillo”, afirmó en diálogo con La FM.

Entre los inmuebles de mayor valor bajo su administración, mencionó el caso de Félix Chitiva y la estructura conocida como Los Mellizos, con un contrato de un inmueble valorado en 20.000 millones de pesos que permanecía sin uso. También citó las propiedades La Bella y Casa de Piedra, que han requerido procesos de identificación y recuperación.

El director territorial señaló que algunos de estos inmuebles estratégicos son utilizados para generar renta económica o como rutas para el transporte de drogas, especialmente en el sector del Cesar, en la frontera con Venezuela. Además, mencionó la recuperación de predios rurales como La Ternera en Turbaco, donde la SAE ha logrado desarticular bandas dedicadas a la apropiación y comercialización ilegal de bienes.

En el contexto de amenazas recientes, Avendaño relató el caso de dos líderes, Midre y Vanessa, que sobrevivieron a un plan de asesinato. Según su testimonio, el sicario contratado para ejecutar el crimen decidió advertirles: “Hey, salgan de acá, yo las conozco”, lo que les permitió salvar la vida.

La labor de la SAE, según explicó Avendaño a La FM, se centra en actuar sobre bienes ilícitos vinculados a la mafia y otros delitos, con el objetivo de transferirlos a la comunidad o generar recursos para causas sociales.

El funcionario enfatizó que la única forma de proteger a su equipo y a sí mismo es dar visibilidad pública a los casos y a la labor institucional. “La única forma que tengo yo de saludarme a mí y salvaguardar a los míos y a mi equipo es haciéndolo público”, concluyó, agradeciendo la oportunidad de exponer la importancia de los procesos de recuperación de bienes y la necesidad de protección institucional.

Oriundo de Santa Marta, Avendaño ha consolidado una extensa experiencia en la administración pública. A lo largo de su trayectoria, Avendaño ha liderado instituciones clave como el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (Ogricc) y la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento del Magdalena.

En cada uno de estos cargos, su gestión se ha orientado a fortalecer la sostenibilidad y la integridad en la función pública, destacándose por su compromiso con la recuperación de los entornos naturales y la promoción de la transparencia en los procesos administrativos.