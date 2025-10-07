Colombia

Tras confirmar su separación de Laura de León, Salomón Bustamente pidió parar los mensajes de odio en su contra

El actor se refirió a los comentarios malintencionados que le han llegado por las redes sociales y pide respeto, porque la presión mediática afecta su vida personal

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Salomón Bustamante rompe el silencio
Salomón Bustamante rompe el silencio y enfrenta los rumores sobre su relación con Laura de León - crédito @salobustamante/Instagram

En medio de los rumores sobre una posible separación de Laura de León, Salomón Bustamante decidió responder públicamente a los comentarios de odio que ha recibido en redes sociales desde hace varias semanas.

A través de un mensaje directo publicado en un video, el actor, presentador y creador de contenido expuso la magnitud del acoso digital que enfrenta y pidió a sus seguidores y detractores que pongan fin a los ataques personales.

Llegó el momento de hablar de eso que tanto anda por redes sociales, de esos comentarios que me llegan cada vez que subo un vídeo o una foto”, empezó diciendo Salomón con un tono y cara de seriedad.

La conversación sobre la vida privada de Bustamante y De León ha cobrado fuerza en plataformas digitales, donde usuarios anónimos han especulado sobre el estado de su relación, especialmente después de que se viralizó un comentario que hizo el presentador sobre un mensaje que le dejó una usuaria en su perfil de Tiktok.

El presentador confirmó el fin
El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok

En el texto, Salomón indicó que sí, “lo habrían dejado”, pero no dio más información al respecto y esto desató toda una ola de mensajes.

“¿Pero sí lo dejaron o no?“, le preguntó la internauta, mientras que Bustamante respondió: ”Sí, ¿Algo más? O ya con el chisme te es suficiente?“

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones oficiales al respecto, incluso, el creador de contenido apareció en un en vivo en la mañana del 7 de octubre desde el que sería el balcón del apartamento en el que vive con Laura y con la taza de café que tiene la letra S, la misma que ha dejado ver que tiene su esposa, pero la de ella con la L, y que en varias oportunidades mostraron juntos y esto habría dejado más confundidos a los seguidores, los cuales no paran de dejarles mensajes a las dos celebridades.

Fue por esto que el propio Bustamante decidió hablar sobre la presión mediática y a la constante exposición de su vida personal con el objetivo de que paren los mensajes de odio que le han hecho llegar recientemente.

El contundente mensaje de Salomón Bustamante contra el acoso digital: “He creado un caparazón” - crédito @salomonbustamante/TikTok

En su mensaje, Bustamante abordó los rumores y decidió mostrar algunos de los mensajes ofensivos que recibe a diario.

Entre los comentarios que expuso se encuentran frases alusivas a su aspecto físico, otras a su orientación sexual y algunas respecto al hecho de que no esté más con la actriz y cantante, pero lo más grave, la cantidad de insultos y acusaciones de maltrato.

“Cuidado con la rodilla, anciano”, “Pilas con los hijos que a este paso te llamarán abuelo”, “Bajitico en sal”, “Hora de salir del clóset”, “Amigo, estás un poco deteriorado. ¿Qué te pasó?“, ”¿Será que te dejó porque no sirves para nada y eres un pobretucho o qué?“, ”Te dejé de seguir por vulgar con las mujeres. Me imagino las pelas que le dabas a Laura y por eso te dejó“, ”Cara de mondá. Vaya que le metan carne por ese culo", “Cara de verga hijueputa, malparido, cacorro. Te dejaron por bueno para nada. Qué bueno que Laura abrió los ojos y dejó este catre triple doble hijo de puta, malparido, cacorro, cara de vieja”, dicen los comentarios que Salomón compartió en el video.

Bustamante señaló que, aunque la mayoría de sus seguidores le envían mensajes positivos, la cantidad de comentarios negativos es significativa y según sus propias cifras, su perfil recibe más de veinte millones de visitas mensuales, lo que amplifica tanto el apoyo como el acoso.

Yo le presto tanta atención a los malos comentarios para exponer a las personas que los hacen. Estos comentarios a mí no me afectan para nada. He creado un caparazón, gracias a Dios, bastante interesante”, afirmó, subrayando su decisión de visibilizar el problema más allá de su experiencia personal.

Salomón Bustamante agradece el apoyo
Salomón Bustamante agradece el apoyo y pide frenar los ataques en redes en medio de rumores de separación - crédito @esau_lopez_17 y @lauradeleonc/Instagram

Finalmente, el creador de contenido reflexionó sobre las consecuencias del acoso digital, advirtiendo sobre el daño que pueden causar los comentarios de odio.

En su mensaje, hizo un llamado a la empatía y a la responsabilidad en el uso de las redes sociales, pidiendo a quienes lo atacan que reconsideren el impacto de sus palabras. Bustamante insistió en que el odio en línea puede tener efectos devastadores en la vida de las personas y que es necesario frenar este tipo de conductas.

Este mensaje es para esas personas que detrás de un celular destilan y destilan y destilan odio. Ya no más. Por culpa de ustedes hay muchas personas que ya no están en este mundo. Por culpa de ustedes hay personas que dejan de cumplir sus sueños. Por culpa de ustedes hay personas que simplemente se apagan o dejan de hacer muchas cosas por un mal comentario", puntualizó junto a un mensaje de gratitud a quienes le envían apoyo y cariño.

