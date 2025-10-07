En imágenes: así cayó alias Northon, presunto jefe financiero del Frente 57 en Tuluá

La detención de alias Northon, señalado por coordinar recursos y delitos graves, representa un avance clave en la lucha contra la criminalidad en el norte del Valle del Cauca y el sur de Chocó - prensa Ejército Nacional

Las autoridades reportaron la captura de alias Northon, señalado como el principal responsable financiero del GAO-r Frente 57 Yaír Bermúdez, en un operativo conjunto desarrollado en el municipio de Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca.

El procedimiento, ejecutado por el Batallón de Alta Montaña N.º 5 General Urbano Castellanos Castillo, en coordinación con el Gaula Militar Élite y la Seccional de Inteligencia de la Policía del Valle (Sipol), incluyó seis allanamientos simultáneos.

La detención de “Northon” está vinculada a graves delitos cometidos en la región. El capturado, de acuerdo con las autoridades, sería responsable del manejo de los recursos económicos de la estructura criminal, lo que incluye coordinación de actividades como extorsión, tráfico de armas y cobros ilegales a comerciantes y transportadores en los municipios de Tuluá y Sevilla.

Relación con el secuestro de Daniela Hernández

De acuerdo con las investigaciones, alias Jhon Northon está señalado como uno de los responsables del secuestro de la doctora Daniela Hernández, que fue retenida junto a sus dos hijos menores el 14 de agosto de 2025 en Sevilla, Valle del Cauca. Además, las pesquisas lo relacionan con al menos cuatro homicidios ocurridos en la misma región.

La acción coordinada permitió la aprehensión de un líder clave, responsable de extorsiones y tráfico de armas, debilitando la estructura criminal que operaba en zonas rurales del suroeste colombiano - prensa Ejército Nacional

En los procedimientos de allanamiento, los uniformados hallaron e incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, elementos de intendencia y material propagandístico alusivo al Frente 57.

También se incautó documentación con información financiera y registros de extorsión. De acuerdo con las autoridades, estos elementos evidencian el rol administrativo y de liderazgo operativo de alias Northon dentro de la estructura.

Impacto en la estructura criminal y declaraciones oficiales

La captura de este presunto cabecilla constituye un golpe importante a la capacidad financiera y de mando del GAO-r, que venía operando en el norte de Valle del Cauca y el sur de Chocó. La estructura afectaba la seguridad y la tranquilidad de las comunidades rurales, principalmente mediante acciones de violencia y extorsión.

El coronel Edward Vicente Martínez Anteliz, comandante de la Octava Brigada, detalló en un comunicado que: “Alias John Northon sería responsable del manejo económico de la estructura, además de coordinar actividades criminales como extorsiones, homicidios, tráfico de armas y el secuestro de la doctora Daniela Hernández y sus hijos en Sevilla el pasado mes de agosto”.

Capturan a alias Northon, principal financiero del GAO-r Frente 57, en Tuluá - crédito prensa Ejército Nacional

El mismo oficial añadió que los materiales incautados durante el operativo confirman la función de “Northon” como administrador de los recursos del grupo, y subrayó que la acción “representa un golpe contundente a la capacidad financiera y delictiva de este grupo armado, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional y las autoridades con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos del Quindío y Valle del Cauca”.

Con base en el reporte emitido por la institución castrense, la acción se desarrolló en una política de operaciones conjuntas entre las autoridades nacionales, orientadas a debilitar las estructuras de los grupos armados organizados que persisten en acciones delictivas.

El esfuerzo conjunto busca restablecer el control territorial y proteger a la población civil ante el accionar persistente de estas redes ilegales.

El operativo incluyó seis allanamientos y la incautación de armas, municiones y documentos - crédito prensa Ejército Nacional

Los registros obtenidos durante el allanamiento serán fundamentales para ampliar las investigaciones sobre las actividades de financiamiento y la red de apoyo logístico del GAO-r Frente 57. Las autoridades señalaron que varias capturas adicionales podrían presentarse en el adelanto de estos operativos.

La captura de “Northon”, según el Ejército, debilita las redes logísticas y la capacidad de financiamiento del Frente 57 Yaír Bermúdez, estructura residual de las antiguas Farc, que en los últimos meses incrementó su accionar en zonas rurales del suroeste colombiano.

Las operaciones de inteligencia y judicialización continúan con el objetivo de neutralizar por completo a los responsables de delitos graves en esta región.