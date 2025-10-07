Colombia

¿Desde dónde aplica la restricción de “prohibido parquear”? Evite multas por desconocimiento

Conductores enfrentan confusión por la interpretación de la restricción de estacionamiento, lo que puede resultar en multas superiores a seiscientos mil pesos e inmovilización del vehículo

Por Camila Castillo

Dónde comienza y dónde termina
Dónde comienza y dónde termina la señal de prohibido parquear - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Estacionar de manera adecuada para evitar sanciones exige interpretar con precisión una señal específica: la de “prohibido parquear”.

Conductores en Colombia dependen de esta comprensión para evitar multas e inmovilizaciones, sobre todo cuando se trata de grandes ciudades como Bogotá, donde el espacio es insuficiente para la cantidad de vehículos que hay.

La normativa colombiana define que la restricción inicia en el punto exacto donde se instala la señal y continúa hacia adelante, en la misma dirección de la vía.

Esta precisión determina si al dejar el automotor antes o después del aviso existe o no una falta. A pesar de la claridad jurídica, las dudas más habituales surgen respecto al trayecto cubierto por esta prohibición.

En las calles donde solo existe una señal, la recomendación oficial consiste en considerar que el veto se prolonga hasta la siguiente esquina o intersección.

De esta manera, la ausencia de información adicional no deja el espacio abierto a interpretaciones y, en la práctica, disminuye el riesgo de sanciones.

Existe otra variable: algunos corredores cuentan con señales complementarias. En estos casos, placas adicionales informan el límite, como “prohibido parquear 50 metros”, o precisan los horarios de aplicación. Las autoridades de tránsito recurren a estas indicaciones para reforzar la regulación y facilitar el entendimiento entre los conductores.

La ambigüedad sobre el punto final de la restricción ha causado sanciones a muchos conductores. Frente a esta incertidumbre, la recomendación consiste en no detener el vehículo hasta haber pasado la siguiente intersección. Esta precaución permite cumplir con la norma y disminuye el riesgo de recibir una multa costosa.

Según estipula el Código Nacional de Transito con la infracción C02 aplica una sanción de $604.100, con la posibilidad de inmovilización del vehículo ante el desacato.

El conocimiento detallado de estas medidas y la atención a las señales vigentes representan la principal defensa para quienes transitan, minimizando malentendidos y protegiendo el bolsillo de los conductores.

