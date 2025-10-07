Defensa del general (RVA) Carlos Ospina rechazó compulsa de copias que también salpica a Álvaro Uribe por dos homicidios

La defensa del general (RVA) Ospina aseguró que las declaraciones del exparamilitar que lo incriminan carecen de credibilidad - crédito Camilo Erasso/Zuma Press/Europa Press

El equipo de representación legal del general de reserva activa (RVA) Carlos Alberto Ospina Valle emitió un comunicado oficial el 7 de octubre de 2025, en el que rechaza la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que ordenó compulsar copias para que la Fiscalía lo investigue por su presunta participación en dos homicidios cometidos en la década de 1990. El juzgado también solicitó investigar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, por estos mismos hechos.

La investigación se relaciona con el asesinato de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza, perpetrados el 27 de febrero de 1998 y el 18 de abril de 1998, respectivamente. De acuerdo con el juzgado, el exmilitar, que para entonces comandaba la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, habría estado en una reunión llevada a cabo en 1997 en la finca La Marranera, de Yumbo (Valle del Cauca), en la que se planeó el asesinato de los defensores y del periodista y comediante Jaime Garzón.

“Ahí estaba de las autodefensas Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Mono Leche, Junior y mi persona, con 22 hombres que yo tenía al mando (…) el general Ospina, que era de la Cuarta Brigada (…), el gobernador para esa época, Álvaro Uribe Vélez, y Santiago Uribe”, indicó el exparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Francisco Enrique Villalba Hernández, según el fallo, citado por El Espectador.

El expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe habrían participado en una reunión en la que se planeó el asesinato de los defensores de derechos humanos - crédito Colprensa

Al respecto, el abogado Jorge Alberto Rodríguez Galvis, apoderado del general (RVA) Ospina, indicó que la compulsa de copias ordenada por el juzgado de Medellín se basa únicamente en el testimonio de Vilalba que, al parecer, carecería de credibilidad. De acuerdo con su explicación, varios miembros del grupo paramilitar al que perteneció han desestimado sus relatos en múltiples oportunidades.

De igual manera, afirmó que, además de los compañeros que tuvo el exparamilitar, la misma Fiscalía General de la Nación ha puesto en duda la veracidad de sus declaraciones relacionadas con otros hechos, como las masacres de Ituango, entre ellas, la que fue perpetrada en el corregimiento de El Aro en 1997.

“Se ha de indicar a la señora Fiscal que las manifestaciones de este testigo se hayan desprovistas (sic) de elementos o soporte alguno que permita dar credibilidad a ellas”, precisó el ente acusador, citado por el abogado en el comunicado, que fue compartido por el expresidente Uribe en su cuenta de X.

Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle fueron asesinados en 1998 - crédito Javier Cortés / Alcaldía de Bogotá / Gidh

En otro apartado compartido por el profesional en Derecho, se demuestra que la Fiscalía advirtió sobre nuevos relatos que constantemente daba a conocer el exparamilitar a las autoridades. “Para este año (2008) en cada una de las declaraciones que la fiscalía le practicaba dentro de esta investigación, tenía nuevos hechos que aportar, como fueron reuniones que se llevaron a cabo antes y después de la masacre, personas del ejército, Policía y de la misma organización”, precisó.

Aunado a ello, recordó que en 1998 Villalba Hernández rindió declaraciones sobre los hechos en las que nunca mencionó al general (RVA). Incluso, aclaró que ese testimonio lo dio en fechas cercanas a los crímenes que se perpetraron, lo que quiere decir que años después añadió información sobre los hechos, involucrando a otras personas, entre ellas, el exmilitar Ospina.

La defensa del general (RVA) Carlos Alberto Ospina negó que haya participado en el asesinato de dos defensores de derechos humanos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Presuntamente, esas denuncias que hizo tendrían un propósito: verse beneficiado en su situación jurídica. “Fue hasta el año 2008 cuando, convenientemente, VILLALBA HERNÁNDEZ incluyó a autoridades y a miembros de la Fuerza Pública en sus dichos para obtener beneficios procesales y penitenciarios, cuestionamientos concluidos y expuestos por el mismo ente acusador”, detalló.

Por su parte, el exmandatario Álvaro Uribe también negó cualquier participación en el homicidio de los defensores de derechos humanos. Aseguró que las declaraciones del exparamilitar carecen de veracidad.

“Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa”, indicó.

Álvaro Uribe Vélez sobre los fallos en su contra - crédito @AlvaroUribeVel/X