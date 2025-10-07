Colombia

“Dan asco”: el duro mensaje de Daniel Briceño a quienes convocaron a marchas en favor de Palestina y en contra de Israel este 7 de octubre

El concejal capitalino mostró su desagrado con el hecho de que se convoquen movilizaciones en contra de Israel en el segundo año del cruento ataque de Hamás

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Gustavo Petro apoyó una movilización
Gustavo Petro apoyó una movilización contra Israel el 7 de octubre de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El concejal de Bogotá y opositor Daniel Briceño escribió un contundente mensaje para unirse a la inconformidad que tiene la oposición con respecto a la fecha en la que Gustavo Petro convocó una movilización a favor de Palestina, que es la misma en la que terroristas de Hamás irrumpieron en Israel para asesinar y secuestrar a civiles.

“Hoy 7 de octubre se conmemoran 2 años de la masacre de Hamas en Israel donde asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 251. Hoy 7 de octubre el gobierno Petro convocó a marchas en favor de Palestina y en contra de Israel. Dan asco”, escribió Briceño.

Y es que lo que alegan los líderes de opinión que están en contra de las marchas que han sido apoyadas hasta por funcionarios del Gobierno Petro, es que hacer una llamado a las movilizaciones en favor de Palestina justo el 7 de octubre es “ofensivo”.

Daniel Briceño criticó a quienes
Daniel Briceño criticó a quienes promovieron marchas propalestina justo el 7 de octubre - crédito @DanielBricen/X

Por su parte, el jefe de Estado en redes sociales ha afirmado que defenderá el derecho a la protesta durante las movilizaciones del 7 de octubre.

Dijo que, además, garantizaría la seguridad de la sede diplomática de Estados Unidos en Colombia, cuyas instalaciones fueron vandalizadas en recientes protestas, durante los primeros días de octubre.

Gustavo Petro alentó las marchas
Gustavo Petro alentó las marchas del 7 de octubre - crédito @petrogustavo/X

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EEUU”, escribió el primer dignatario.

Cambio Radical cuestionó a Armando
Cambio Radical cuestionó a Armando Benedetti por marcha del 7 de octubre en pro de Palestina - crédito @CambioRadical

Además, alentó a los manifestantes en favor de Palestina y en contra de Israel con este mensaje, que emitió el 6 de octubre de 2025: “La contundencia de la voz del pueblo colombiano y su juventud contra el genocidio debe ser como en Europa y como he enseñado en mis manifestaciones, paz y respeto a los otros. Entre más paz, más contundencia”, dijo.

Las reacciones en contra de las marchas del 7 de octubre

Sin embargo, el llamado a la movilización en favor de los palestinos y en contra de la ocupación israelí en Gaza, que se agudizó luego del vil ataque de los terroristas de Hamás contra civiles en Israel ocurrido el 7 de octubre de 2023, está despertando fuertes críticas en medio de los opositores al Gobierno, ya que denuncian que es evidente una “burla” a los vejámenes cometidos por los terroristas ese día.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero fue uno de los que cuestionaron las marchas que ya se adelantan en Bogotá

“Está bien y es legítimo que se convoquen marchas a favor de Palestina, siempre y cuando sean pacíficas. ¿Pero hacerlo el mismo día en que se conmemoran 2 años de la masacre de Hamás? La fecha no fue elegida casualmente y raya de forma inquietante con la apología al terrorismo“, escribió.

Andrés Forero, representante a la
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático criticó duramente las marchas en favor de Palestina - crédito @AForeroM/X

El periodista y abogado Melquisedec Torres escribió que “es vergonzoso e indignante ante el mundo. Los sindicatos y el gobierno de Colombia van a celebrar hoy que el 7 de octubre de 2023 Hamás asesinó a 1.200 israelíes en pocas horas, entre ellos 38 niños; secuestró a 251 civiles desarmados de los cuales ha asesinado a 74 e hirió a más de 8 mil personas”, dijo.

Agregó que “ a muchos los mataron frente a sus bebés, a otros los quemaron y miles de palestinos celebraron en sus calles escupiendo y apedreando a los secuestrados. La desproporcionada reacción de Israel y los crímenes cometidos en esa reacción, de defensa y de venganza brutal, no pueden jamás justificar que se celebre la masacre dantesca del 7/10 como lo hacen hoy Petro, el Pacto Histórico y sus sindicatos aliados“, concluyó.

Diego Santos criticó que se
Diego Santos criticó que se avancen con marchas en contra de Israel el 7 de octubre de 2025 - crédito @DiegoASantos/X

El también periodista, columnista y creador de contenidos Diego Santos, escribió varios mensajes con los levantó una voz de apoyo para Israel y criticó que el Gobierno apoye una marcha propalestina justo en la fecha en la que se recuerda el vil atentado propiciado por Hamás.

“Que la fecha en la que han decidido hacer una marcha propalestina en Bogotá sea el 7 de octubre habla del nivel de miserableza y ruindad de quienes la organizan y de quienes marcharán”, escribió.

Y horas después sumó: “El gobierno de Colombia invitó hoy 7 de octubre a que los colombianos salgan a celebrar el asesinato, violación e incineración de más de 1.200 personas, entre ellas niños, mujeres y ancianos inocentes. Les gusta la muerte y la promulgan“.

