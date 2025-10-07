Colombia

Colombianos en Europa muestran los clichés que les preguntan siempre: “Yo no vendo polvo blanco”

Los ‘influencers’ mostraron con humor las preguntas incómodas que les hacen por la nacionalidad y las manera en que ellos suelen responder

Por Julieth Cicua Caballero

Los influencers Tatiana Barreto y Juan Correa se juntaron para hacer un video acerca de los clichés que les preguntan a los colombianos en Europa - crédito @rolaenmadrid y @juanco.de / Instagram

Tatiana Barreto y Juan Correa, influencers colombianos instalados en España y Alemania, han hecho de los prejuicios a los que se han enfrentado en Europa su propio material de comedia.

Con tono sarcástico, ambos relatan esas interacciones repetitivas en las que su nacionalidad aparece en primer plano, como si llevaran la palabra “Colombia” tatuada en la frente. Entre anécdotas, sobresale el clásico europeo que, al escuchar un acento colombiano, afina la puntería con referencias al “polvo blanco”.

El repertorio de chistes gira en torno a preguntas tan predecibles como incómodas.

Para sortear la situación, la respuesta ingeniosa de enseñar una bolsa de harina pan queda grabada en la memoria colectiva digital, mientras deja en evidencia una presunción tan internacional como el café, pero mucho menos agradable.

Porque cada vez que el interrogatorio se repite, el estigma se recicla: la sombra del narco pesa más que la maleta.

Siempre que digo que soy colombiano, la gente me pregunta, ¿Y usted vende polvo blanco? - crédito @rolaenmadrid y @juanco.de / Instagram

Las mujeres, por su parte, no zafan del menú de estereotipos. Como expone Tatiana Barreto ante la cámara, una sonrisa puede levantar sospechas de rapto marital, y los atuendos veraniegos provocan aclaraciones humorísticas sobre taparrabos: “solo me lo pongo cuando juego con el español”.

Ni siquiera el acto de tomar un tren o compartir objetos se libra del análisis: correr no es deporte, es no perder el transporte, y el principio de “aquí también aplican las cosas no son del dueño sino del que las necesita” se convierte en doctrina de supervivencia migrante.

Esta comedia repetitiva encuentra su guion en la frase de Gabriel García Márquez: “Nacemos sospechosos y morimos culpables... Para cualquier asunto internacional... los colombianos tenemos que empezar por demostrar nuestra inocencia”.

Varias décadas después, la sentencia sigue vigente en la experiencia de miles de migrantes, que deben probar, día tras día, que el pasaporte no lleva implícito prontuario. No importa cuánto hayan estudiado, trabajado o aportado: lo primero que ven es el gentilicio.

Lo paradójico, como subrayan Barreto y Correa, es que existe otra Colombia: diversa, creativa, esforzada y honesta, aunque esa postal rara vez hace escala en el imaginario europeo. La nacionalidad se convierte en la carta de presentación absoluta y, por mucho que la maleta lleve sueños, lo que suele pesar en la balanza es el estereotipo.

La discriminación y el estigma construyen, entonces, una barrera tan sólida como cualquier frontera física. Los testimonios de estos creadores de contenido demuestran que, por mucho que uno cambie de continente o de idioma, la nacionalidad (con todos sus clichés) viaja en clase preferente. Así, las peripecias de los colombianos en Europa continúan alimentando el humor, pero también el debate sobre la integración y la identidad.

