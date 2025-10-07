Colombia

Alejandro Riaño reveló qué pasó con el anterior ‘Enanicks’ de su show ‘Juanpis González’ y por qué lo reemplazó

El comediante contó detalles sobre las decisiones que tomó con el joven que lo ayudaba en el estudio de grabación: “Él venía haciendo un contenido con personas que no nos gustaban“

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Alejandro Riaño aclara la salida
Alejandro Riaño, creador y protagonista del programa de entrevistas The Juanpis González Live Show, puso fin a las especulaciones sobre la salida del anterior ‘Enanicks’ (el joven que lo acompaña y apoya en el escenario) del programa.

Riaño explicó que la decisión de reemplazar al actor se debió a diferencias irreconciliables respecto al tipo de contenido que este compartía en sus redes sociales, así como a comportamientos que no coincidían con los valores que el equipo busca transmitir por medio de las conversaciones con celebridades y el material digital que crean para el público.

A través de una transmisión en vivo de Tiktok, el comediante y productor compartió detalles detrás de la decisión que tomaron junto a su equipo de trabajo respecto al personaje con el que trabajó por varios meses y que se volvió en un protagonista de sus entrevistas.

“¿Qué pasó con el anterior ‘Enanicks’? La gente todavía escribe que qué pasó, que si lo echaron... Bueno, no, lo queríamos muchísimo, lo que pasa es que su contenido, él venía haciendo un contenido con personas que no nos gustaban“, empezó diciendo Riaño.

De acuerdo con las declaraciones de Alejandro Riaño, el anterior Enanicks’ mantenía una presencia digital que incluía publicaciones relacionadas con el consumo de drogas y situaciones consideradas incompatibles con el mensaje del programa.

Entre los ejemplos mencionados, se encontraban videos en los que el personaje hacía referencia a la ingesta de sustancias psicoactivas y acompañado de mujeres vinculadas a plataformas de contenido para adultos.

Contenido con temas de drogas en vivo, montando videos en sus historias, como: ‘Acá, acabamos de consumir popper’, trabado con mujeres de OnlyFans atrás”, explicó el comediante.

Riaño indicó que su proyecto audiovisual promueve el respeto a la mujer y el rechazo al consumo de drogas, por lo que este tipo de contenido resultaba problemático para la imagen del show.

Angelito se une a Juanpis
Sin embargo, el proceso que llevó a la salida del acompañante de Riaño en el set no fue inmediato, ya que tanto el comediante como su equipo de producción mantuvieron varias conversaciones con el anterior ‘Enanicks’, advirtiéndole sobre la necesidad de ajustar su comportamiento y el contenido que publicaba, pero habría sido en vano.

Le explicábamos que ese no era el proyecto y que tenía que tener mucho cuidado con el contenido que subía, porque realmente lo que estábamos haciendo era lo contrario. El respeto a la mujer, el cuidado de las drogas, en fin... Y muchas de estas cosas. No se lo dijo una vez, sino dos, o tres, o incluso cuatro. Y ya la última vez fue como: ‘Lo queremos muchísimo, gracias por todo, pero creo que llegamos hasta acá’. Uno escoge sus prioridades en la vida. Él no las escogió en su momento, entonces, eso fue lo que pasó. No trabajamos más con él. También una vez lo llevamos de gira y, bueno, pasó otra cosa que no nos gustó. Y esa era como otra oportunidad que le habíamos dado de volver al proyecto y dijimos: ‘No, no, no se puede’“, confesó Alejandro Riaño.

A pesar de las advertencias y de una última oportunidad que incluyó una gira en la que se presentaron nuevos incidentes, el actor no modificó su conducta y ante esta situación, Riaño y el equipo consideraron que era momento de cerrar el ciclo laboral.

Tras la salida del anterior ‘Enanicks’, el grupo de The Juanpis González Live Show incorporó a Angelito como nuevo integrante en ese rol, un hombre el cual Riaño describió como una persona responsable y respetuosa, destacando su compromiso con los valores del programa y su actitud profesional en el trabajo diario.

Alejandro Riaño revela por qué
Estamos con otra persona maravillosa también, que se llama Angelito. Yo le deseo todo lo mejor a nuestro anterior ‘Enanicks’, pero... pero en este momento tenemos a una persona completamente responsable, no llega fumado, respeta los espacios. Decidimos continuar con el que estamos y ha sido maravilloso trabajar también con él", puntualizó el productor.

Actualmente, el equipo valora la responsabilidad y el respeto en sus integrantes y se muestra satisfecho con la incorporación de Angelito, quien ha demostrado estar a la altura de las expectativas del show.

